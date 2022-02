Monobob is exclusief voor vrouwen, omdat het IOC gelijkheid nastreeft

Als Karlien Sleper zondag in actie komt in de monobob, betekent dat niet alleen haar eigen olympisch debuut, maar is het ook voor het eerst dat haar sport op de Spelen verschijnt. Het is een nieuwe stap in de zoektocht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Olympische Spelen. En dat is goed nieuws, vindt niet alleen Sleper zelf.

Op de Spelen van Peking is 45 procent van de atleten vrouw. Dat is iets meer dan in Pyeongchang in 2018 (41 procent), maar nog niet het percentage dat gelijkheid voorstelt. Van de 2902 atleten is 1325 procent vrouw. Op de Zomerspelen van Parijs moet het percentage precies 50-50 zijn, is de belofte van het IOC.

Bewuste keuze van het IOC

Zeven onderdelen zijn op deze Spelen toegevoegd aan het programma, om zo de balans tussen mannen- en vrouwendisciplines gelijk te te trekken. Een daarvan is de monobob, het enige nieuwe onderdeel dat alleen voor vrouwen is. De andere disciplines zijn gemengd curling, gemengd schansspringen, gemengde snowboardcross en de gemengde aflossing shorttrack, waar Suzanne Schulting zaterdag op viel.

Het toevoegen van de monobob, waar een vrouw alleen in zit, is een bewuste keuze geweest van het IOC. Oorspronkelijk was het idee om een viervrouwsbobcompetitie op de zetten. Maar daar was te weinig animo voor. Er waren niet genoeg vrouwen. Daarom werd gekozen voor een andere variant, met één vrouw in plaats van vier.

Is het een stap in de goede richting? Sleper vond van wel. “Ik denk dat je zeker moet streven naar zo veel mogelijk hetzelfde voor man en vrouw”, zei ze eerder. Sportief gezien is het voor haar eveneens goed. Zij vertelde dat het voor haar als eenlinge heeft geholpen. “Het was mijn enige kans om mee te doen aan de Spelen.”

‘De samensmelting van mannen en vrouwen is echt heel mooi’

In sommige sporten past een nieuw onderdeel eenvoudig in de ontwikkeling van de sport. Zoals bij het shorttrack, waar de gemengde aflossing een logisch gevolg is van de trainingsmethodes. Bijvoorbeeld de Nederlanders trainen dagelijks met mannen en vrouwen samen. “Ik vind de samensmelting van mannen en vrouwen echt heel mooi”, zei Selma Poutsma eerder deze Spelen.

Maar tegelijkertijd liggen er zeker in andere sporten nog kansen. Vrouwen vliegen nog niet van de grote schans bij het schansspringen. Het dubbel-rodelen staat in principe te boek als een gemengd onderdeel, maar er doen alleen mannen mee. En dan is er nog het geval van de Noordse combinatie. Die sport kent een rijke geschiedenis en vrouwen doen mee in het schansspringen (sinds 2014) en het langlaufen (sinds 1952). Maar het onderdeel waarin beide disciplines worden gecombineerd, is nog niet olympisch voor vrouwen.

Felle tegenstander

Vier jaar geleden, bij de definitieve verdeling van de sporten, moest de Noordse combinatie wereldwijd nog groeien, volgens de officiële lezing van het IOC. Er is inmiddels een wereldbekercircuit, waar de Amerikaanse Tara Geraghty-Moats de eerste kampioene van werd. Zij is een van de felste tegenstanders van het IOC-besluit. “Er zijn 44 vrouwen op de Noordse combinatie die aan de FIS-criteria hebben voldaan om naar de Spelen te gaan. 44 vrouwen die nu geen evenement hebben op de Spelen, omdat ze vrouw zijn.”

Ook de monobob kende een moeizaam begin. Maar nu is het een gerespecteerd onderdeel op de Spelen. Sleper hoopt op een plek in de top 10. Ze voelt zich in vorm, al zit haar neus verstopt vanwege hevige allergie. Maar als ze zondag naar beneden gaat, kan ze wel zeggen dat ze bij de eerste olympische monobobwedstrijd ooit is geweest.

