Monique Tijsterman kan juichen bij debuut als eerste Nederlandse vrouwelijke bondscoach. ‘Het voelt fantastisch’

Het voelt bijna weer als normaal, zegt ze, maar dan nog wel tussen aanhalingstekens. Na twee jaar staat Monique Tijsterman weer langs het veld als coach. En niet zomaar een coach, want na het vertrek van Emmanuel Mayonnade werd ze door het Nederlands Handbal Verbond (NHV) aangesteld tot bondscoach van de nationale vrouwenploeg. “Het voelt fantastisch”, verklapt ze na de met 38-27 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland in Almere. “Dit is wel wat ik heb gemist.”

Tijsterman is de eerste Nederlandse vrouwelijke bondscoach van de handbalsters. Natuurlijk vindt ze dat een eer, maar ze wil er ook niet te lang bij stilstaan. Sjors Röttger, de algemeen directeur van het NHV, vindt het daarentegen een mijlpaal in de geschiedenis van de sport. “Meer vrouwen aan de macht, ook op het handbalveld”, zegt hij glimlachend in het Almeerse Topsportcentrum.

Met twee trainingen en de wedstrijd tegen Wit-Rusland zijn de handbalsters begonnen aan de voorbereiding op het WK in december in Spanje, waar de Oranjevrouwen de in 2019 veroverde wereldtitel moeten verdedigen. Vooralsnog prijkt achter de naam van Tijsterman de toevoeging ‘interim’, maar als het aan de 52-jarige coach ligt zal zij ook na de mondiale titelstrijd de leiding hebben over de vrouwenploeg. “Dat is altijd mijn ambitie geweest.”

Schat aan ervaring

Na het vertrek van Mayonnade, wiens contract na de Olympische Spelen niet werd verlengd, presenteerde het NHV Tijsterman als opvolgster van de Fransman. Dat was na twee buitenlandse bondscoaches, de Deense Helle Thomsen en Mayonnade, helemaal niet zo’n moeilijke keuze, erkent Röttger. Hij wijst op de schat aan ervaring van Tijsterman, die zich al jaren als coach heeft bewogen in alle geledingen van het Nederlandse handbal, en op het feit dat ze vrijwel alle internationals goed kent.

Na het WK, dat voor Nederland over 56 dagen in Torrevieja begint met een wedstrijd tegen Puerto Rico, beslist het NHV of het tijdelijke karakter van Tijstermans nieuwe functie wordt opgeheven. Volgens Röttger is het echter een populaire job en hebben zeker tien kandidaten interesse getoond in het bondscoachschap. Die mails bewaart hij zorgvuldig, maar Tijsterman is volgens hem ook zeker een serieuze optie. En bij de evaluatie zal zij, zo verzekert Röttger, niet alleen beoordeeld worden op de prestaties tijdens het WK.

Verjonging

Dat is natuurlijk mooi, al weet de door de wol geverfde Tijsterman dat je in topsport vrijwel nooit beoordeeld wordt op de kleur van je ogen, maar vaak wordt afgerekend op de resultaten. Gisteren zat ze voor het eerst op de bank in het met 2200 toeschouwers uitverkochte Topsportcentrum in Almere. Ze maakte een winnend debuut, al was dat niet verrassend tegen de Europese laagvlieger Wit-Rusland. Zondag speelt Nederland in Heraklion tegen Griekenland.

In haar debuut als bondscoach moest Tijsterman het doen zonder zes speelsters die de afgelopen jaren een grote bijdrage leverden aan de successen van de nationale ploeg. Jessy Kramer, Nycke Groot en Martine Smeets stopten deze zomer en ook Yvette Broch, die zich niet beschikbaar stelde, lijkt haar laatste interland te hebben gespeeld. Lois Abbingh en Estavana Polman zijn herstellende van blessures en van de laatste is het maar zeer de vraag of zij op tijd fit is voor het WK in Spanje.

Tijd voor verjonging dus, ook omdat er in de huidige selectie met Danick Snelder, Laura van der Heijden en Debbie Bont drie dertigers zitten. Het inpassen van nieuwe, jonge speelsters is een van de doelstellingen van Tijsterman, al wil ze de oude garde zeker niet afschrijven. De in Sittard woonachtige geboren Amsterdamse kijkt niet zozeer naar leeftijd, maar vooral naar wat een speelster op de trainingen en in het veld laat zien. “Als ik op het WK moet kiezen tussen een speelster van dertig en een van twintig, kan ervaring een rol spelen in mijn keuze.”

Vuisten in de lucht

In de wedstrijd tegen Wit-Rusland, dat sinds 2008 niet meer op een titeltoernooi actief was, gaf Tijsterman de jeugd veel speeltijd. Na een kwartier stonden Larissa Nusser (21) en Dione Housheer (21) in de opbouw, Bo van Wetering (22) in de linkerhoek en Merel Freriks (23) aan de cirkel. Ook Harma van Kreij, Maxime Struijs en Zoë Sprengers, gedrieën slechts goed voor 21 interlands, kwamen in het veld. Tijsterman: “Ik selecteer ze niet om ze niet te laten spelen”.

Bij doelpunten uit een snelle break gingen de vuisten van Tijsterman de lucht in. Na haar aanstelling merkte ze op dat Nederland tijdens de Olympische Spelen in Tokio te weinig gebruik had gemaakt van dat in het verleden zo succesvolle wapen. Ook was ze tevreden over de offensieve dekking, waardoor de ploeg sneller in balbezit kwam en de tegenstander eerder onder druk werd gezet. Al met al was het een geslaagde start, moest ze na afloop erkennen.

