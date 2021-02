Moneyball in de Eredivisie: met statistieken de kans op een miskoop verkleinen

Het leek wel een echo, afgelopen zomer. Elke keer als Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, aanschoof bij zijn hoofdscout om te praten over potentiële versterkingen, viel daar de naam van Jørgen Strand Larsen.

Fledderus had zo zijn twijfels over de Noorse aanvaller. Strand Larsen had niet bepaald indrukwekkende statistieken opgebouwd bij zijn club Sarpsborg 08, een laagvlieger uit Noorwegen. In zestien wedstrijden wist de spits slechts twee keer doel te treffen.

Een kritische benadering was vereist, vond Fledderus. Zeker gezien het prijskaartje van Strand Larsen, die ongeveer een miljoen euro moest kosten. “Waarom moeten we hem halen?” vroeg Fledderus. “Wat kan hij wél wat een spits in de eerste divisie niet kan?” Tegenover Fledderus zat Wes Beuvink, die toen net – als 21-jarige – was aangesteld als hoofdscout bij FC Groningen. “Wes keek naar de voorspellende waarden, dus wat doelpunten en assists nu zijn”, vervolgt Fledderus. “Bij Strand Larsen waren die positief. Hoewel hij niet veel doelpunten en assists had, zagen we dat hij in een matig team speelde, veel pech had in de afwerking – met ballen op de paal en geblokte schoten – en uit de schaarse kansen die hij kreeg, scoorde hij vrij veel.”

FC Groningen raakte langzaam maar zeker overtuigd. In september tekende Strand Larsen (21) een contract voor vier seizoenen in Groningen. En met succes: de Noor leverde dit seizoen al negen doelpunten en vijf assists voor FC Groningen. Mede daardoor staat de club voorlopig zesde in de eredivisie. Woensdagavond kan Groningen nummer vier Feyenoord in een direct duel zelfs tot één punt naderen.

Zo compleet mogelijk beeld

Het voorbeeld van Strand Larsen staat niet op zich. Veel eredivisieclubs kijken inmiddels naar allerlei data als ze een voetballer willen kopen. Werkelijk elk detail van een wedstrijd wordt tegenwoordig via videoystemen en computermodellen vastgelegd, van het aantal balcontacten van een speler en waar die op het veld plaatsvinden tot de effectiviteit van de passing, de sprintjes, de lengte daarvan, de snelheid, het totaal aantal kilometers, noem maar op. “Data helpen ons om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van een speler”, motiveert Fledderus. “Data zijn niet leidend, wel ondersteunend. Je kunt het zien als risicominimalisatie.”

Ook AZ bedient zich van cijfers. “Vroeger werd je als scout naar Scandinavië gestuurd, waar je in een weekend zeven wedstrijden zag en zelf maar moest kijken welke spelers opvielen”, vertelt technisch directeur Max Huiberts, die zelf tien jaar scout is geweest. “Met ons datamodel werkt dat veel makkelijker. We kunnen onze scouts concrete opdrachten meegeven, omdat we via ons systeem weten dat spelers in het verleden al een bepaalde prestatie hebben geleverd. Het versterkt elkaar enorm. De kans op een miskoop wordt gewoon kleiner.”

FC Groningen speler Jorgen Strand Larsen tijdens de wedstrijd Heerenveen - Groningen Beeld Pro Shots / Ron Baltus

AZ liet een speciaal scoutingsmodel ontwikkelen in de Verenigde Staten. In dat model worden wekelijks de gegevens van duizenden voetballers uit zo’n veertig competities verwerkt. Als een speler bijzondere data oplevert, dan laat AZ er een videoscout naar kijken. De Alkmaarse club heeft er vijf in vaste dienst. Zodra zij positief zijn, dan wordt er een scout naar een wedstrijd van de betreffende speler gestuurd. Daar wordt dan gekeken of diegene past binnen het profiel dat voor iedere positie is opgesteld door AZ. “Wat ons model precies inhoudt, dat zeggen we niet”, benadrukt Huiberts. “Grofweg draait het om de vraag: wat draagt een speler bij aan het maken en voorkomen van doelpunten?”

Succesverhaal

Ook AZ heeft dit seizoen een succesverhaal met een door data ondersteunde transfer. De Zweed Jesper Karlsson (22), afgelopen zomer voor ongeveer 2,5 miljoen euro gekocht van IF Elfsborg, is momenteel na aanvoerder Teun Koopmeiners de meest productieve AZ’er: zeven doelpunten, zes assists. “We volgden hem al drie jaar”, vertelt Huiberts. “Maar in dat eerste jaar waren zijn statistieken helemaal niet zo goed. In het tweede jaar werden zijn data ineens stukken beter en zijn we hem intensiever gaan volgen.”

Of data zaligmakend zijn? Dat zeker niet. Het levende bewijs daarvoor loopt dit seizoen rond in Venlo, waar Giorgos Giakoumakis (26) topscorer van de eredivisie is bij het als veertiende geklasseerde VVV. De Griek scoorde maar liefst 22 keer in evenzoveel wedstrijden. Meer dan hij afleverde in zijn zes seizoenen in de hoogste Griekse afdeling. Voor Platanias, AEK Athene en OFI Kreta scoorde Giakoumakis in totaal slechts zeventien keer.

Meesterscout Piet de Visser (86), ontdekker van onder anderen de latere PSV’ers Ronaldo, Alex en Gomes, vindt dat clubs momenteel te veel gericht zijn op data. “Ik snap dat ook wel, want dat kost het minste”, meent De Visser. “Ik blijf er de voorkeur aan geven om een speler van dichtbij te bekijken. Bij Chelsea (waarvoor De Visser als scout actief is, red.) wordt ook gebruikgemaakt van datascouting. Ik sta daarvoor open. Vaak komt die informatie overeen met mijn waarneming. Maar ik wil het gras ruiken, een speler live zien. Iemands karakter, wat toch een belangrijk aspect is voor een voetballer, kun je niet terughalen uit data.”

Het oog van de meester

Dat laatste onderstreept ook Huiberts van AZ. “Je hebt soms te maken met heel jonge spelers, over wie nog niet zoveel informatie van is”, meent hij. “Het oog van de meester kan daarin doorslaggevend zijn. Maar dan nog blijft de vraag: past de persoonlijkheid van zo’n jongen binnen de cultuur van AZ. De meeste informatie hiervoor haal je uit persoonlijke gesprekken. Je praat met oud-spelers, trainers of andere mensen uit je netwerk. Soms is dat een behoorlijke zoektocht.”

Ook datascouts kijken met die ogen naar spelers. “Bij een voetballer die geschikt is voor Feyenoord, zoek je een ander type dan bij veel andere clubs”, zei datascout Nikos Verheul eens tegenover Nemo Kennislink. “Daar wordt het gewaardeerd als het harde werkers zijn.”

Verheul, die eerder werkte voor het Engelse Brentford en het Deense FC Midtjylland – clubs die veel waarde hechten aan data –, verkaste begin deze maand naar het Canadese Vancouver Whitecaps, dat uitkomt in de Major League Soccer. Verheul (33) is daar aangetrokken als hoofd scouting.

Het past binnen een stille revolutie in de voetbalwereld, waar steeds meer niet-ex-voetballers belangrijke posities krijgen bij een club. Fledderus kan zich de verbazing vanuit de voetbalwereld nog herinneren toen FC Groningen in juli een 21-jarige jongen uit Oldenzaal presenteerde als nieuwe hoofd scouting. “Natuurlijk was dat verrassend”, beaamt hij. “Maar wij kijken naar kwaliteit, niet naar leeftijd. Wes denkt heel modern. Dat heb je als voetbalclub nodig. Daarnaast heeft hij een goed oog voor voetballers. Wat is talent? En wie heeft het in zich om een goede voetballer te worden?”

Het bewijs daarvoor draagt dit seizoen rugnummer 9 bij FC Groningen.

