Mollema denkt als enige, ‘kom, ik ga aanvallen’, en soleert naar etappewinst

Hij trok zijn fiets uiteen, zag af, zwoegde zich over twee klimmen, maar kon eindelijk weer eens juichen in de Tour. Bauke Mollema won zaterdag de veertiende etappe in de Tour de France, door de l’Aude richting Quillan, vier jaar na zijn laatste zege in de grootste ronde ter wereld. Hij was de slimste en de meest tactische renner in een grote kopgroep en verdiende de zege met een solo van liefst 42 kilometer.

Mollema, bezig aan zijn elfde Tour op rij, is niet bang om te verliezen. Zijn doel dit jaar was niet meer het algemeen klassement, maar het winnen van etappes. En heel vaak lukt dat niet. Zoals bijvoorbeeld woensdag op de Mont Ventoux, waar hij samen met zijn teamgenoot Kenny Elissonde twee en drie wordt achter Wout Van Aert. Of in de Giro, waar hij in het begin van de Ronde van Italië te driest met zijn krachten was omgesprongen. “Daardoor ‘vermoordde’ ik mezelf een beetje”, zegt hij zaterdag. “In deze Tour ben ik slimmer met mijn krachten omgesprongen.”

Als enige in de aanval

Maar Mollema probeert, en zaterdag valt het richting Quillan wel zijn kant op. Na tachtig kilometer vol aanvallen komt hij in een kopgroep van veertien renners, die naar zijn mening toch niet heel goed samenwerken. Daarom besluit hij, op liefst 42 kilometer voor de finish, dat alleen doorrijden beter is dan met zijn concurrenten.

Het was een moment dat hij vooraf wel een beetje had opgezocht. Hij voelt vrijdagavond de spanning al, let meer op zijn eten. “Al vanaf het begin van de Tour zat deze etappe in het hoofd. Een paar dagen geleden heb ik de laatste zestig kilometer op Google Maps bekeken, dus ik wist dat er een gevaarlijke afdaling was. En daarna was het zoeken naar een goed moment.”

‘Ik dacht: let's go’

Dat moment komt als hij merkt dat er na een paar slingerbochten ineens niemand in zijn wiel zit. Hij kiest de rechterkant van de weg, versnelt, en krijgt gelijk een gat van vier tot vijf seconden. Op zo’n moment rijdt hij alsof de finish twee kilometer verder is. Alles eruit, zonder omkijken, terwijl achter hem vooral de twijfel overheerst. Het is toch nog 42 kilometer? Waarom zou je demarreren, met zoveel kilometer te gaan?

Bij Mollema schiet als enige iets anders door zijn hoofd: “Ik dacht: let’s go, van ver. Ik had vertrouwen dat ik mezelf kan pushen en zo niet makkelijk terug te pakken ben. Anderen moeten snel zijn om te reageren. Anders weet je, of ik wist in ieder geval, dat ze achter me naar elkaar gingen kijken.”

Tactiek smelt samen met kracht

Het is bijna typisch aan Mollema, deze stijl van rijden. Tactiek smelt samen met de kracht om het plan uit te voeren. Alleen rijdt hij door, over wegen waar het asfalt aan de wielen geplakt leek, ook vanwege de hitte in het zuiden van Frankrijk. Het is er bochtig, waardoor hij snel uit zicht is. Omdat zijn vluchtgenoten allen twijfelen, loopt het verschil snel op, tot richting de minuut. Mollema kijkt niet om, en overigens ook niet naar zijn fietscomputer. Die zit in zijn achterzak, maar niet voor op zijn fiets. Die heeft hij niet nodig - en zonder is hij toch aerodynamischer.

Op de laatste klim komen de achtervolgers niet meer dichtbij. Daarna behoudt hij zijn voorsprong in de afdaling naar Quillan met gemak. Al op twee kilometer voor de finish begint hij zijn feest te vieren. Hij kijkt voor het eerst achterom, maar de ploegleider is al weggeleid. Zijn laatste meters verlopen bijna in slow motion. De rechterhand gaat omhoog, en daarna twee vingertjes.

Het is voor hem een zege om in te lijsten, net als in 2017. Maar heel emotioneel is hij er ook weer niet onder. Het past bij de man die altijd weer denkt aan de dag van morgen op de fiets. “Maar het is heel speciaal hoor, om in de Tour te winnen. Dat was in 2017 zo, en nu weer.”

