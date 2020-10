Mokumse bravoure brengt Ajax een gelijkspel waar het tevreden mee mag zijn

Niettemin brengt het resultaat Ajax voorlopig in een inhaalrace in groep D. Terwijl Liverpool ook gemakkelijk won van de zwakste broeder in de groep, FC Midtjylland (2-0), verzuimde Ajax om de voornaamste concurrent in eigen huis een gevoelige slag toe te brengen. In een stormachtig kwartiertje na rust werd een 0-2 voorsprong snel uit handen gegeven.

Dat die comfortabele ruststand op het scorebord stond was het gevolg van Mokumse bravoure. Daar was een nuchtere Twent verantwoordelijk voor. Coach Erik ten Hag had besloten dat zijn elftal met een verdedigende strategie alleen maar het eigen graf zou graven tegen het altijd offensieve Atalanta. Hij koos voor vier aanvallend ingestelde spelers in de basis, met Tadic als ‘nummer tien’ achter spits Traoré en de dribbelende snelheidsduivels Antony en Neres op de flanken. Ten Hag wilde zo profiteren van de kwetsbaarheid van de Italianen achter.

Dat bleek in de eerste helft. Aan de ene kant slaagde Ajax slaagde erin de vleugels van Atalanta, met de steeds opkomende Gosens en Hateboer, redelijk onschadelijk te maken. Tegelijkertijd wist het te profiteren van de ruimtes die de Italianen in de as van het veld boden. Atalanta leek in die zone ‘golfbreker’ Marten de Roon (geblesseerd aan de lies) te missen.

Lassina Traoré zette mogelijkheden om in klinkende munt

Atalanta kreeg niettemin kansen, maar Ajax werd ook gevaarlijk. Lassina Traoré had een belangrijke rol bij het omzetten van die mogelijkheden in klinkende munt. Eerst versierde hij een strafschop. Gosens trapte de bal voor de borst van de Ajacied weg, maar scheidsrechter Skomina vond het genoeg om de bal op de stip te leggen. Tadic verzilverde het buitenkansje. Even later stuurde Tagliafico de naar links uitgeweken Neres weg. Na de voorzet van de Braziliaan begon doelman Sportiello te grabbelen naar de bal; Traoré profiteerde er optimaal van.

De 19-jarige spits uit Burkina Faso lijkt zo de discussie over de spitspositie bij Ajax voorlopig te beslechten. Ten Hag bekende onlangs dat hij deze zomer graag nog een topspits had willen aantrekken, maar door de coronacrisis moet zelfs Ajax op de centen passen. In Labyad dacht Ten Hag het alternatief te hebben, maar de robuuste en balvaste Traoré pakte de kansen die hij kreeg. Met veel zelfvertrouwen begon hij tegen Atalanta, na zijn vijf goals in de walk-over tegen VVV (0-13).

Maar waar het elftal van Ten Hag zaterdag in Venlo geen strobreed in de weg werd gelegd, kreeg het nu in de tweede helft weer te maken met de wetten van het internationale voetbal. De 0-2 bij de rust bleek geen garantie tegen Atalanta, de spektakelploeg van alles of niets. Vorig seizoen kon het niet op en struikelde de bescheiden stuntclub uit Lombardije pas op het allerlaatste moment tegen Paris-Saint Germain in de kwartfinale van de Champions League. In dit nieuwe seizoen volgden in de Serie A op grote overwinningen evengoed stevige nederlagen. Zelfs binnen één wedstrijd kan Atlanta twee gezichten laten zien.

Dat bleek na de rust, toen Atalanta veel scherper voor de dag kwam. Nadat verdediger Schuurs eerst zomaar op weg leek naar de derde Amsterdamse treffer sloeg zijn directe tegenstander aan de andere kant van het veld genadeloos toe. De fysiek sterke spits Duvan Zapata, met wie Schuurs het ook voor de rust al moeilijk had, kopte eerst raak uit een voorzet van Gomez. Zes minuten later poeierde de Colombiaan de bal snoeihard achter Onana.

Ajax herstelde zich enigszins van het furieuze kwartiertje van Atalanta. Pasalic had weliswaar een grote kans op 3-2, maar ook de gasten kregen kansen. Antony, die voor veel gevaar zorgde, wist een subtiel hakje van Traoré niet te bekronen.

