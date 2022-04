Moet ‘Boem Boem Becker’ na jaren van chaos de gevangenis in?

Boris Becker heeft altijd een bijzondere band gehad met Londen. Maar uitgerekend in de stad waar hij in 1985 de jongste mannelijke winnaar van Wimbledon ooit werd, dreigt een rechter hem nu naar de gevangenis te sturen. Een jury bevond Becker eerder al op vier punten schuldig aan faillissementsfraude. Vrijdag hoort hij de strafmaat. Die kan in theorie oplopen tot zeven jaar cel.

De 54-jarige Becker, woonachtig in Londen, hield bij zijn faillissement in 2017 bezittingen achter voor de curator. Het ging vooral om vastgoed en stiekeme financiële transacties. Aanvankelijk leek het erop dat hij ook negen trofeeën uit zijn illustere tenniscarrière had verborgen. Want ook die zijn veel geld waard. Zeker de Wimbledoncup die Becker al op zijn zeventiende won en die hem in één klap wereldberoemd maakte. Maar de jury sprak hem van die aanklacht vrij.

Het zwarte gat dat menig ex-topsporter kent

Misschien was hij in 1985 simpelweg te jong. In ieder geval wist ‘Boem Boem Becker’, zoals fans hem noemden vanwege zijn agressieve service, de weelde van de roem altijd al matig te dragen. Begin deze eeuw, na zijn tenniscarrière, kwam hij in het zwarte gat terecht dat menig ex-topsporter kent, maar waarmee de een verstandiger omgaat dan de ander.

Becker heette de favoriete Duitser van de Britten te zijn. Al grapte hij ooit zelf dat hij in die categorie natuurlijk slechts een heel kort lijstje aanvoerde. Hij verdiende in zijn tennisjaren 45 miljoen euro aan prijzengeld en sponsorinkomsten. En hoewel hij ook rond 2017 nog 1,5 miljoen per jaar verdiende, kon hij in dat jaar zijn opgebouwde schulden niet langer afbetalen. Dat kwam volgens Becker doordat het bedrag de helft minder was dan het inkomen waaraan hij de jaren ervoor gewend was en waarop hij zijn schuldaflossing had gebaseerd. De gestage daling van zijn inkomsten weet hij aan het feit dat zijn ‘imago niet meer zo goed was’ door vele jaren van negatieve publiciteit.

Boris Becker verlaat de rechtbank van Southwark Crown in Londen, waar hij zich verdedigde tegen de aanklacht van faillissementsfraude. Beeld AP

Meteen na Beckers tennispensioen in 1999 begon zijn privéleven publiekelijk te imploderen. De Britse tabloids, die hem vanwege zijn veronderstelde drukke seksleven destijds al ‘bonking Boris’ noemden, smulden ervan. Zo was er in 2001 de miljoenen kostende scheiding van zijn vrouw Barbara Feltus, met wie hij twee kinderen kreeg. Er was de DNA-test in relatie tot een buitenechtelijk kind. Dat had Becker verwekt bij een serveerster in de bezemkast van een restaurant in Londen, terwijl Feltus hoogzwanger was. En er volgden in zijn jetsetleven nog veel meer vrouwen, onder wie het Nederlandse model Sharlely Kerssenberg. Zij trouwden, kregen Beckers vierde kind en scheidden weer.

Een poging om pokerspeler te worden

In 2002 had een Duitse rechtbank Becker bovendien veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en 300.000 euro boete wegens belastingfraude. De ex-tennisser deed later een poging het te maken als professioneel pokerspeler en had enige tijd tevergeefs het megalomane plan om een heuse Boris Becker Business Tower te bouwen in Dubai.

De zesvoudig grandslamwinnaar probeerde zijn afglijden zelf eens te duiden. “In de sport word je oud genoemd als je pas 31 bent”, zei hij tegen de Britse krant The Guardian. “Dat tast je zelfvertrouwen aan. Het kostte me een paar jaar om mezelf opnieuw te definiëren.” Want wat was hij nu nog? Een ex-tennisser. Becker: “Het gaat erom een nieuwe rol te vinden die je evenveel voldoening geeft.”

Die rol leek een paar jaar lang zijn succesvolle werk als coach van Novak Djokovic. Daarna richtte Becker zich vooral op het becommentariëren van tenniswedstrijden op de BBC. Financieel bleef hij echter zijn ‘hoofd in het zand steken’, stelde zijn advocaat in de huidige zaak rond de faillissementsfraude. Sommige adviseurs zouden daarvan misbruik hebben gemaakt.

Becker houdt vol niets verkeerd te hebben gedaan. Hij koos in de rechtbank dezelfde strategie als vroeger op Wimbledon: vol op de aanval. Maar anders dan het 17-jarige broekie uit 1985 staat hij nu al op fors verlies, ongeacht de strafmaat die hij vrijdag hoort.

