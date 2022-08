Misschien kan Mark Wotte Syrische talenten scouten in Ter Apel

In zo’n week van obscene geldsmijterij in het voetbal kan het u ontgaan zijn, maar er is weer een Nederlandse trainer die een uitdagende job heeft gevonden. Mark Wotte is de nieuwe directeur van de jeugdopleiding van de voetbalbond van Syrië. Onze avonturier sprak bij zijn aanstelling van een mooie kans. Zijn hoofddoel is om Jong Syrië naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 te loodsen.

Hij temperde bij zijn presentatie wel de verwachtingen. Hij mag dan een blauwe maandag bij Feyenoord hebben gespeeld en trainer zijn geweest van clubs als RKC, Willem II, FC Utrecht en ADO, ook Mark Wotte kan niet toveren. “Ik ben geen Harry Potter.”

Ik geloof heus dat er werk aan de winkel is in Syrië. Grofweg de helft van de 24 miljoen inwoners is het afgelopen decennium gevlucht. Misschien slapen er in Ter Apel ook nog wel wat potentiële talentjes voor Wotte onder de sterrenhemel. Wellicht de moeite waard om even te gaan scouten. Maar willen ze nog terug, naar een land vol kapotgeschoten ruïnes waar nog altijd een massamoordenaar regeert?

Stadions voor martelingen

Wotte kan gerust zijn: bij de Syrische bond zit je best veilig. President Bashar al-Assad is immers een voetbalfanaat en de liefde van de bond voor hem is ook groot. In de afgelopen jaren verschenen internationals met T-shirts met zijn afbeelding op persconferenties. Bij interlands hingen in de stadions grote spandoeken met zijn foto. Lees of kijk anders even wat het Amerikaanse ESPN in een onderzoek in 2017 boven tafel bracht in The Dictator’s Team.

De nationale teams van Syrië vertegenwoordigen een regime dat eigen burgers bombardeerde, martelde, vermoordde, uithongerde of met zenuwgas bestookte. Stadions werden gebruikt voor martelingen en executies. Minstens 38 profvoetballers zijn doodgeschoten, gebombardeerd of gemarteld. Anderen verdwenen. Wotte moet aan de slag dus.

Volgens het Syrian Network for Human Rights gebruikt het Assad-bewind ‘atleten en sportactiviteiten om zijn brute en onderdrukkende praktijken te ondersteunen’. Wotte zal wel vinden dat sport en politiek gescheiden zijn. Zelfs het IOC zegt dat, en alle omstreden regimes in de wereld. Zoals dat van Saoedi-Arabië. Bert van Marwijk was daar jaren bondscoach. Wotte werkte daar ook, net als in Qatar. Dick Advocaat vulde vorig jaar nog zijn zakken in Irak, samen met zijn assistent Cor Pot. Toen die laatste een keer geconfronteerd werd met alle schendingen van mensenrechten daar, riep Pot dat Amnesty International ‘een beetje achter de feiten aanloopt’. “Ik ga ze wel eens informeren.”

Lat op de grond

Kortom, echt hoog ligt de morele lat in de voetbalwereld niet. Wotte heeft die lat nu op de grond gelegd. Hij weet zich gedekt door de Fifa. De wereldbond schorste de laatste jaren behalve Rusland de bonden van onder meer Pakistan, Tsjaad, India, Kenia, Zimbabwe – omdat ze regels overtraden. Syrië werd nooit geschorst, ondanks de verwevenheid tussen bond en regime. De Fifa verdedigde zich met het standpunt dat de problematiek in Syrië veel verder gaat dan voetbal. Dus maar helemaal geen actie.

En geen beletsel dus voor Wotte én zijn rechterhand Wilko van Buuren. Zal hij op een dag de hand moeten schudden van Assad, waar het bloed van een kleine half miljoen mensen aan kleeft? Van kritische pers zal Wotte geen last hebben. Syrië staat 171e op de persvrijheidsindex voor landen, nog net iets boven rode lantaarndrager Noord-Korea.

