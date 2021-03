Misschien haalt Bibian Mentel het einde van de week niet, maar ze zegt: ‘ik mag niet klagen’

Misschien haalt ze het einde van de week niet, vertelt haar man, toch rollen even later de woorden ‘ik mag niet klagen’ uit de mond van Bibian Mentel (48). Het is typerend voor deze sportvrouw, een paralympisch boegbeeld dat na iedere tegenslag positief bleef. Haar impact is vele malen groter dan het aantal medailles dat ze won, getuige ook de schokgolf die door Nederland ging toen vrijdag bekend werd dat haar einde nabij is.

Na een decennialange strijd tegen kanker is er voor de meest recente uitzaaiingen in de hersenen geen behandelplan meer. Dinsdag verklaarde ze, in wat waarschijnlijk haar laatste publieke optreden zal zijn, dat het best oké gaat. Ze reageert goed op de zware pijnstilling, alleen zijn de afgelopen twee weken haar ogen achteruit gegaan. Grinnikend: “Daardoor ben ik af en toe aan het stoeien met de afstandsbediening, maar ik mag niet klagen”.

Hoewel ze zelf niet meer in staat was om naar de studio te komen, zoals de andere sprekers, wilde ze het digitale seminar over winnaarsmentaliteit per se door laten gaan. Want opgeven? Dat nooit! Via een beeldverbinding staat zij in contact met de andere gasten van de door haar eigen Mentelity Foundation geïnitieerde masterclass. “Als sporter was ik altijd bezig met het stellen van doelen. Ik vind het prettig om mezelf te blijven uitdagen. Als je daarmee stopt, stop je in mijn optiek met het leven.”

Hoogleraar Erik Scherder was een van de sprekers tijdens het seminar van de Mentelity Foundation. Beeld Paul Reehorst.

Als geen ander verstaat zij de kunst om zoveel mogelijk uit iedere dag te halen, met een ongelooflijke wilskracht. Nadat 21 jaar geleden kanker haar lichaam voor het eerst binnensloop en een onderbeen geamputeerd moest worden, kreeg ze van artsen te horen dat ze nooit meer zou kunnen snowboarden. Daar dacht ze zelf anders over. Vijftien keer zou de ziekte terugkomen, maar Mentel werd bij de valide sporters op één been Nederlands kampioen en veroverde drie paralympische gouden medailles.

Ogenschijnlijk blijmoedig kijkt ze de camera in. Ze is in gesprek met presentatrice Eva Jinek die haar verbaasd vraagt hoe ze dat doet, zo stralen ondanks alles? “Ik krijg zoveel energie van jullie allemaal. Het is zo lief hoe iedereen over me spreekt. Het is toch waanzinnig dat ik dat in levende lijve mag meemaken? Daar had ik het laatst nog met mijn moeder over. Meestal worden alle mooie dingen pas na iemands overlijden gezegd. Ik ben in de bevoorrechte positie om het mee te krijgen.”

Bibian Mentel met haar man Edwin Spee. Beeld Mathilde Dusol

Ze ervaart iedere dag nog als een cadeautje. “Natuurlijk heb ik af en toe verdriet, maar ik ben vooral aan het genieten. Er komen nog steeds mooie nieuwe herinneringen bij. Als mijn zoon me een knuffel geeft, of als ik ’s ochtends wakker word met de zon op mijn gezicht en mijn man naast me. Het zijn juist de kleine, simpele dingen waar geluk in schuilt.”

Ook deze allerlaatste fase van haar leven betrekt Mentel de buitenwacht erbij. Dat is een bewuste keuze. “Toen ik kanker kreeg, heb ik gezegd: het is al de moeite waard om mijn verhaal te delen als ik maar één iemand kan raken of een duwtje in de goede richting kan geven. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Dat ze inzien: we gaan allemaal dood, dat is een gegeven, hoe je ermee omgaat is aan jezelf.”

Kinderen met een prothese uit hun isolement halen Hoog op het wensenlijstje van Bibian Mentel staat de voortgang van haar stichting. Hoe gaat het daarmee als zij er niet meer is? Daar maakt ze zich wel zorgen over. De Mentelity Foundation helpt kinderen en jongvolwassenen die leven met een fysieke en mentale uitdaging (het woord beperking wordt bewust niet gebruikt). De opbrengst van de masterclass van dinsdag gaat daar ook naartoe. “Ergens hoop ik dat we over een aantal jaar kunnen zeggen: we kunnen de stichting opdoeken, zij is niet meer nodig. Dat zou inhouden dat kinderen met een beperking dezelfde mogelijkheden krijgen als valide kinderen.” Een project van de stichting is de introductie van een prothese waarvan de voet afschroefbaar is. Op dit moment heeft een kind eens in de drie tot vijf jaar recht op een nieuw prothesebeen, verklaart Edwin Spee, de man van Mentel. Een extra prothese kost 10.000 euro. Onder deze moderne prothese kunnen verschillende soorten voeten geplaatst worden, zodat bijvoorbeeld sporten makkelijker wordt. “Er zijn ongeveer 10.000 jonge prothesegebruikers in Nederland, van wie ongeveer de helft in een sociaal isolement leeft. Wij denken dat dit kan helpen om ze daaruit te halen.”

