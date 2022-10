Misbruikschandaal bij Amerikaanse voetbalsters: ‘voor iedere foute pass raak ik je aan’

Op een dag krijgt Erin Simon, verdedigster van Racing Louisville FC, het verzoek om samen met haar coach de opnamen van de laatste wedstrijd terug te kijken. Het is april 2021. Uiteraard gehoorzaamt de Amerikaanse topvoetbalster. Hij is de baas en wie weet kan ze er wat van leren. Maar er volgt geen tactische analyse, technische tips krijgt ze evenmin. “Voor iedere foute pass raak ik je aan”, zegt haar trainer.

Een nieuw schandaal onderstreept eens te meer hoe kwetsbaar topsporters zijn. Juist zij. In een wereld waar grenzen verlegd moeten worden, voor sportief succes, blijken die grenzen ook geregeld overschreden te worden. Het is een realiteit die gekleurd wordt door een vaak allesoverheersende gouden droom en strakke machts- en afhankelijkheidsverhoudingen.

Dit keer concludeert een onafhankelijk onderzoek dat misbruik en wangedrag in de top van het Amerikaanse vrouwenvoetbal ‘systematisch’ is. Meerdere coaches hebben zich bij meerdere teams uit de National Women’s Soccer League - de NWSL is de hoogste competitie in de VS - schuldig gemaakt aan verbaal en emotioneel misbruik en aan seksueel wangedrag.

Lijden in stilte

Het relaas van Simon, die inmiddels bij het Engelse Leicester City speelt, is slechts een van de vele voorbeelden uit het maandag gepresenteerde rapport. Volgens haar zijn er te veel sporters die in stilte lijden omdat ze bang zijn dat niemand ze zal geloven. “Ik weet dat omdat ik me ook zo voelde”, verklaart de 28-jarige Simon aan persbureau AP. Die dag in april voelt zij de handen van haar coach onder haar shirt en in haar broek verdwijnen. “Dit rapport zorgt ervoor dat wij eindelijk gehoord worden. Het is een eerste stap op weg naar de respectvolle werkomgeving die wij verdienen.”

Ook in het Nederlandse vrouwenvoetbal stond een gezond en veilig sportklimaat recent in de belangstelling. Drie oud-speelsters van Ajax vertelden in het Parool dat ze liggend op de massagetafel in de fysioruimte door toenmalig technisch-directeur Marc Overmars betast waren. Ze wilden anoniem blijven. In NRC verklaarde voormalig bondscoach Vera Pauw dat ze op jonge leeftijd verkracht is door een functionaris van voetbalbond KNVB.

In Amerika begon de bal vorig jaar te rollen toen twee speelsters in het tijdschrift The Athletic zeiden seksueel misbruikt te zijn door de coach van North Carolina Courage. Nadat meer voetbalsters daarop naar buiten kwamen met grensoverschrijdend gedrag besloot voetbalbond US Soccer een onderzoek in te stellen.

Diep gewortelde cultuur

De befaamde juriste en voormalig openbaar aanklager Sally Q. Yates leidde dat. Zij concludeert nu, na gesprekken met meer dan tweehonderd betrokkenen, dat het misbruik in de NWSL diep geworteld zit in de cultuur van het vrouwenvoetbal. “Het begint al in de jeugdcompetities. Daar wordt verbaal beledigend coachen genormaliseerd en daar vervagen de grenzen tussen coaches en spelers.”

Vijf van de tien hoofdcoaches in de NWSL stopten afgelopen seizoen na beschuldigingen van wangedrag. Toen de beerput openging, schreef Alex Morgan op sociale media dat de bestuurders van de league meerdere keren op de hoogte waren gesteld van meldingen van misstanden. Morgan won met het nationale elftal in 2012 goud op de Olympische Spelen en ze werd in 2019 wereldkampioen. “De NWSL moet de verantwoordelijkheid aanvaarden dat zij haar eigen speelsters niet tegen dit misbruik heeft beschermd.”

