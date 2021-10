Miranda Boonstra laat Afghaanse vluchtelingen de stress en angst uit hun lijf lopen

Toen Miranda Boonstra begon met het verzorgen van hardlooptrainingen aan Afghaanse vluchtelingen in Heumensoord had ze niet verwacht een paar weken later op zaterdagochtend tussen ruim zeventig enthousiastelingen te staan. Boonstra (49), drievoudig Nederlands kampioene op de marathon, vindt de opkomst overweldigend.

De een staat nog op slippers, een ander op crocs, maar door een inzamelingsactie van een groep vrijwilligers rondom Boonstra krijgt iedereen hardloopschoeisel en sportkleding aangemeten. De voorraad is gigantisch, ongeveer duizend paar schoenen en kledingstukken.

In de kluw van opwindende stemmen geeft Boonstra op de atletiekbaan van sportpark Brakkenstein eerst uitleg van het programma: rek- en strekoefeningen, een beetje kracht, sprints op de tartan en eindigen met hasbal, een plaatselijk rugbyspel. De toehoorders wonen tijdelijk in Heumensoord, een tijdelijke noodopvanglocatie tot 1 januari voor ruim 400 Afghanen. De capaciteit van het sober ingerichte tentenkamp wordt binnenkort minimaal verdubbeld.

Gevlucht

Vorige maand ontvluchtten de Afghanen hun thuisland nadat de Taliban de macht overnam. Ze werkten onder meer als vertalers voor Nederland en andere Navo-landen. Blijven was levensgevaarlijk. Tamana Haqparast (22), dokter in Afghanistan, vreesde een moordpartij. “Waarschijnlijk zou ik nooit meer naar buiten kunnen. Ik moest weg, er was geen keus.” Samen met haar man en tienduizend anderen stond ze in de chaos op het vliegveld Kaboel, de beelden gingen de wereld over. Haqparast zocht de route naar vrijheid.

Nu ze in Heumensoord verblijft, zijn de drie hardlooptrainingen per week de enige vorm van ontspanning. Net als de andere evacués kan ze waarschijnlijk nooit meer terugkeren in eigen land. Haar ouders, broers en zussen zijn achtergebleven. “Ik was eerst depressief hier”, zegt Haqparast. “Het voelde eenzaam. Door te sporten vond ik mezelf een beetje terug.”

Net als de meeste anderen spreekt Haqparast Engels. De gevluchte Afghanen zijn veelal hoogopgeleid. Boonstra spreekt veel met ze en kent inmiddels al een groot deel bij naam: “De paniek was groot. Sommigen waren vermoord als ze waren gebleven in Afghanistan.”

Opgetogen reacties

De opgetogen reacties zijn de reden waarom Boonstra zich inzet voor de geëvacueerden. Binnenkort wordt gestart met trainingen voor de voetballers en cricketers in het kamp. “Sport is zo belangrijk voor ze. Voor velen is het de enige manier om de gedachten te verzetten, om de stress te verminderen. In de nacht krijgen gedachten de vrije loop, wij proberen ze even niet aan de thuissituatie te laten denken.”

Esmaeil Darvishi zat zes jaar geleden in de put. Als Iraanse vluchteling verbleef hij ook in Heumensoord. Boonstra en de initiatiefnemer van dit project Run For Freedom, Jeroen van Gisbergen, gaven hem destijds hardlooptraining.

Inmiddels ziet zijn leven er anders uit. Darvishi voetbalt in het vierde elftal van Union Malden, werkt als schilder en helpt hij Boonstra en Van Gisbergen nu bij het geven van training aan de evacués. Hij is ervan overtuigd dat sporten hen helpt bij de integratie. “Door te voetballen en hardlopen kwam mijn leven in Nederland op gang. Daarvoor kwam ik mijn bed in de opvang niet uit. Ik wil nu dezelfde start aan deze mensen geven.”

Boonstra ziet in haar groep al ontwikkelingen. De angst in eigen land achtervolgde vooral de vrouwen tot ver over de grens. “Ze zien dat in Nederland niemand wordt onderdrukt. Eerst kwamen de vrouwen niet opdagen bij de training, daarna meldden ze zich met een hoofddoek en nu spelen ze zonder bedekking en met een grote lach rugby tegen de mannen. Dat is toch mooi om te zien?”

