Mino Raiola (1967-2022): machtig, nietsontziend en spelend met imago van de louche makelaar

Hij speelde graag met het imago van de louche zaakwaarnemer. Het liefst in een slonzige broek, shabby hemd, op sneakers en met zonnebril op zijn hoofd begaf hij zich door zijn woonplaats, het mondaine Monaco, maar evengoed bewoog hij zich zo door alle geledingen van de voetbalwereld. Mino Raiola straalde uit: niemand doet mij wat. Met die houding werd hij geducht, berucht en succesvol als makelaar in het voetbal. Nietsontziend voor clubs soms, altijd in de bres voor zijn spelers. Zo werd hij een van de invloedrijkste figuren in het Europese voetbal.

Trots was hij op zijn afkomst, geboren in de buurt van Napoli. Als driejarig kind kwam hij met zijn ouders naar Haarlem. Die runden daar Ristorante Napoli, waar de jonge Carmine (zijn officiële voornaam) al jong alles leerde wat in zijn latere leven van pas kwam. Het omgaan met gasten van alle rangen en standen, hard werken en een handelsgeest. Op zijn zestiende had hij al een eigen bedrijfje. Theoretisch schoolde hij zich met een studie rechten.

Bosmanarrest

Begin jaren negentig rolde hij het voetbal in. Hij begeleidde Bryan Roy naar het Italiaanse Foggia. Internationaal maakte hij in 1996 echt naam toen hij optrad als zaakwaarnemer van de Tsjech Pavel Nedved bij zijn overgang naar Lazio. Een jaar eerder had het Europese Hof een uitspraak gedaan die de machtsverhoudingen in het voetbal drastisch zou veranderen. Het zogenaamde Bosmanarrest zorgde ervoor dat niet langer clubs de baas waren over spelers. Het gaf de carrière van Raiola, die de kant van de spelers koos, een vlucht.

Grotere voetballers kwamen in zijn stal, zoals Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma, Noussair Mazraoui en de Nederlandse internationals Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Owen Wijndal, Donyell Malen en Denzel Dumfries. Raiola werd bij de spelers populair omdat hij hun belangen en wensen altijd voorop stelde. Hij werd er heel rijk van. Volgens de Football Leaks-documenten verdiende hij aan de transfer van Pogba van Juventus naar Manchester United alleen al 48 miljoen euro, mede omdat hij zich door drie partijen liet betalen. In NRC ontkende hij overigens dat het bedrag zo hoog was.

Hij sprak zeven talen vloeiend

In dat interview in december noemde hij voetballers ‘moderne slaven’. Als er geen mensen zoals hij waren zouden ze een willoos slachtoffer zijn van het zware geschut dat clubs bij onderhandelingen aanvoeren. In werkelijkheid had Raiola zo’n netwerk en reputatie opgebouwd dat clubbestuurders op audiëntie bij hem moesten in een poging een voetballer uit zijn stal te laten tekenen. Hij sprak zeven talen vloeiend, doorzag spelletjes, had kennis en het lef om alles te zeggen. Zijn doel formuleerde hij als ‘geld verdienen voor mijn spelers’. Clubs moesten zich aan hem verkopen, en niet andersom.

Als jongen van de vrije markt voerde hij tientallen jaren een strijd tegen de FIFA, de wereldvoetbalbond. Die was in zijn ogen van het ‘niveau Noord-Korea’ (NRC) en een ‘corrupte monopolist’, ‘niet open, niet democratisch en geen waarden en normen’ (VI). De FIFA probeert al jaren de macht van zaakwaarnemers zoals hij en de vele miljoenen die zij aan het voetbal verdienen in te dammen. Zo moet er een beperking komen op hun percentage van de transfersom en van het salaris dat de makelaar krijgt. Raiola richtte ooit een vakbond voor voetbalmakelaars op en streed op allerlei fronten tegen de plannen.

‘Tot het einde gevochten’

De juridische strijd die hij aankondigde, zal hij niet meer meemaken. Via zijn Twitteraccount werd zijn overlijden zaterdag meegedeeld. Hij was al geruime tijd ziek. Vrijdag hadden Italiaanse media al zijn dood gemeld. “Kennelijk kan ik gereanimeerd worden”, schreef hij toen zelf nog op Twitter.

Zaterdag berichtte de familie op dat kanaal ‘met intens verdriet’ over ‘het overlijden van de meest zorgzame en geweldige voetbalmakelaar ooit’. En: “Mino heeft tot het einde gevochten met dezelfde kracht die hij liet zien aan onderhandelingstafels om onze spelers te verdedigen. Mino maakte ons trots, maar dat realiseerde hij zichzelf nooit.”

Een ethisch reveil in het voetbal, ik grinnik erom

Twee jaar geleden werd Raiola nog verkozen tot invloedrijkste man van het Nederlandse voetbal.