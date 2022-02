Minder medailles, dat is goed voor de Nederlandse schaatssport

Het oranje op de schaatspakken en vrijetijdskleding van de Nederlandse ploeg is de opvallendste kleur in de blauw getinte Ice Ribbon. Uiteraard. Oranje is bijna altijd overal, alsof het te allen tijde dominantie wil uitstralen.

Vandaag begint het belangrijkste wintersporttoernooi in vier jaar, waarin al die opgebouwde dominantie moet leiden tot talloze malen het klinken van het Wilhelmus. Uiteraard vooral op de langebaan in de Ice Ribbon. Veertien keer goud is er in het schaatsen te verdienen.

De Nederlandse ploeg is een decennium dominant, net als de Duitsers op de bobsleebaan, de Noren in het langlaufen en de Russen in het kunstschaatsen. De vorige Olympische Spelen won Nederland op de ijsbaan zeven keer goud. Drie individuele afstanden bij de mannen, vier bij de vrouwen: de helft van het totaal. In Sotsji in 2014 was de oogst met acht gouden medailles nog groter. Het zijn uitzonderlijke aantallen. Rond de drie keer goud is de norm door de geschiedenis heen.

Op een ander niveau dan de concurrentie

Wat wordt het dit jaar? Een terugkeer naar die norm is reëel. Al te veel ‘zekere’ gouden medailles zijn gezien het voorseizoen niet te verwachten. Irene Schouten staat op de 3 en 5 kilometer en de massastart op een ander niveau dan haar concurrenten, net als de Nederlandse mannen op de 1000 meter. Maar verder? Thomas Krol is niet onverslaanbaar over 1500 meter, Jutta Leerdam heeft veel concurrentie op de 1000 meter. Goud voor Ireen Wüst op de schaatsmijl wordt heel moeilijk.

Nederland lijkt ingehaald door enkelingen uit meerdere landen. De Zweed Nils van der Poel verbaast zich elke keer weer over de starheid van de schaatsprogramma’s van de Nederlanders, al kan dat ook tactiek zijn. “Waarom hebben ze dit nooit bedacht”, is zo ongeveer zijn openingszin. Miho Takagi uit Japan floreert, onder leiding van Nederlandse trainers. De Amerikanen zijn dit jaar ineens weer razendsnel, met Brittany Bowe en Joey Mantia als speerpunten.

Een ster in wording

Voor zilver en brons zijn de opties legio. Want uiteraard zijn de Nederlanders op alle afstanden wel kanshebbers. In een voorspelling van sportdatabureau Gracenote komt Nederland uit op liefst tien zilveren medailles – en overigens acht goud, maar wel drie op het shorttrack.

Het is in die sport dat de medaillespiegel recht moet worden getrokken. In potentie kan Suzanne Schulting vijf keer goud winnen; alle individuele afstanden en de ploegenachtervolging en gemengde aflossing. Ze deed het al op het WK van vorig jaar in eigen land, al was het toernooi door corona gedevalueerd. Schulting zelf is niet tevreden met maar één keer goud, zei ze in Peking. Het is een zelfverzekerde uitspraak van een ster in wording, wat ze toch nog steeds is. Op het hoogste podium in haar sport moet ze haar gouden medaille uit Zuid-Korea nu bevestigen.

De mondiale uitstraling

Terug naar het langebaanschaatsen. Dat zit al jaren in de hoogste boom dus, en de druk om dat nu te herhalen is groot. Maar hoe erg zou het zijn als de medailleverdeling kantelt, en terugveert naar de tijd van voor Sotsji, toen Nederland in twaalf jaar ‘maar’ drie keer goud won op de schaatsbaan? Een toernooi waar de komende dagen en weken Chinezen winnen, Amerikanen, Japanners, Canadezen, Noren, die ene Zweed en vooruit, ook Nederlanders. Het zou goed zijn voor de mondiale uitstraling van het schaatsen, en daarmee ook voor de Nederlandse schaatssport.

