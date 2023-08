Minder alcohol en meldpunt moet de Grand Prix veiliger maken

De organisatie van de Formule 1-race op Zandvoort, die dit weekend wordt verreden, heeft het veiligheidsprotocol aangescherpt nadat vorig jaar meerdere meldingen van vrouwen binnenkwamen van ongewenst en intimiderend gedrag. Zo is er onder meer op het terrein een mogelijkheid om met GGD-personeel te spreken.

De meldingen van ongewenst gedrag waren vorig jaar een grote smet op de feestvreugde in de ‘oranje zee’, zoals de grote massa aan Formule 1-fans in Zandvoort te pas en te onpas werd en ook dit jaar weer wordt aangekondigd. Het precieze aantal is onduidelijk, maar feit is dát vorig jaar ongewenst gedrag plaatsvond. En dat er twee keer aangifte werd gedaan.

Tientallen meldingen

Volgens Svenja Tillemans van ‘Formule 1 vrouwen’, de fanclub voor vrouwelijke racesupporters, kwamen tientallen meldingen bij haar binnen. Het ging om dubbelzinnige opmerkingen, knijpen in borsten of billen of het ongewenst foto’s of video’s maken. Bij een negentienjarige vrouw werd haar broek naar beneden getrokken, aldus Tillemans. “De meeste slachtoffers waren tussen de twintig en de dertig. En de personen die het deden vaak van middelbare leeftijd.”

De organisatie van de Formule 1 ging onder meer langs bij de GGD en Stichting Rutgers om te vragen op welke manier het beter kan. Via een woordvoerder: “We doen daarmee niks bijzonders, we doen wat iedereen zou moeten doen. Dit zou normaal moeten zijn.”

Het protocol van de Grand Prix is op veiligheid aangescherpt, aldus de organisatie. Niet alleen als het gaat om seksueel wangedrag. Elk van de zeven zones op het circuit heeft een veiligheidscoördinator. Er zijn 700 tot 800 mensen bezig met veiligheid in welke vorm dan ook. De grootste verandering zit in de uitleg die medewerkers hebben gekregen. “We hebben films gemaakt voor beveiliging, vrijwilligers, brandweer en hospitality-mensen. Neem alle meldingen serieus, weet je wat je moet doen.”

Extra zendmasten

Bovendien is er nu een meldpunt op het circuit zelf, in de toren waar de controlekamer zit. Op die plek, naast de brandweer en politie, zitten nu ook twee medewerkers van de GGD. Een man en een vrouw, getraind om er voor mensen te zijn, wie het ook op wat voor manier nodig heeft. “Als iemand vorig jaar een gesprek wilde, moest dat nog worden geregeld. Nu faciliteren we het.”

Met de app van de Grand Prix is ook snel aan te geven dat je je onveilig voelt. Maar om de app te gebruiken, is wel bereik nodig. Vorig jaar was dat er te weinig. Daarom zijn er dit jaar op het hele circuit vier extra zendmasten geplaatst.

Tevens is het grote doel ook het voorkomen van ongewenst gedrag. Wel is gedrag in brede zin besproken bij diverse bijeenkomsten voorafgaand aan de Grand Prix, onder meer in Zandvoort zelf. Op grote borden langs de baan staat de oproep de race voor iedereen een feest te maken. “Ik denk dat er genoeg sociale controle is. Maar dit blijft wel een maatschappelijk probleem. Gebeurt het hier vaker dan bij festivals? Of bij de lokale paardenmarkt?”

De rol van alcohol

Van belang is ook de nazorg. Veel melders kwamen vorig jaar pas na de Grand Prix met verhalen naar buiten. Volgens Tillemans is het goed dat het nummer dat gebeld kan worden tot enkele weken na de Grand Prix open staat. “Want vorig jaar kregen de melders ook online reacties die niet fraai waren. Zelfs van vrouwen die stuurden: ‘ik ga juist in een kort rokje en zonder slip, in de hoop dat er wat gebeurt’. Maar daarmee help je de vrouwen die zich durven melden dus echt niet.”

En dan is er nog een onderwerp voor Tillemans: alcohol. Volgens haar is dat de katalysator voor ongewenst gedrag. “Wat mij betreft schenk je alleen maar alcoholvrij uit op het circuit.” Maar de organisatie is duidelijk: als het gaat om eigen verantwoordelijkheid, is er een grens aan wat de Grand Prix kan opleggen. Dus hoewel de hoofdsponsor groot op de finishboog adverteert met een 0.0 biertje, is er op het circuit alleen al 300.000 liter bier met alcohol te nuttigen.

Alcoholverkoop aan banden De gemeente Zandvoort legt tijdens het Formule 1-weekend de alcoholverkoop aan banden in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Zo mogen supermarkten na 15.00 uur geen drank meer verkopen. “We zagen vorig jaar wel dat heel veel alcohol uit de slijterijen rechtstreeks het dorp in kwam en dat mensen met flessen Bacardi op straat stonden, dat vonden we ongewenst”, aldus burgemeester David Moolenburgh. Ook gaat de horeca in het kustdorp eerder dicht dan vorige jaren. “Ondernemers zien ook dat er een moment is dat het beter is om de boel te sluiten.” Dit jaar zijn de mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden uitgebreid. “Het is een vreselijke zaak dat het nodig is”, vindt Moolenburgh.

Lees ook:

Raad van State handhaaft vergunning Circuit Zandvoort, Grand Prix mag door

Natuurorganisaties hebben het hoger beroep tegen de vergunning van het Circuit Zandvoort verloren. Volgens de Raad van State leidt de vergunning niet tot meer stikstofuitstoot.