Milieubewuste wielrenner doneert een euro voor elke renner die hij achter zich laat

Een wedstrijd in een wedstrijd. Wielrenner Gino Mäder doneert een euro per renner die hij in een Vuelta-etappe achter zich laat.

Soms zijn er wielrenners die misschien niet meteen in het oog springen en alleen door de verstokte deelnemers van wielerpooltjes in de gaten worden gehouden. Maar er is dit jaar een extra reden om in de Ronde van Spanje te juichen voor de Zwitser Gino Mäder. Per renner die hij in een etappe achter zich laat, doneert hij een euro aan een milieu-instelling die zich inzet voor de goede zaak.

Mäder (24) is een talentvolle wielrenner en ploeggenoot van Wout Poels. Hij won dit jaar al een etappe in de Ronde van Italië en hij werd tiende in het eindklassement van Parijs-Nice. Ook in de Vuelta is hij vooralsnog goed bezig: op dag één hield hij 153 renners achter zich, op dag twee 129 en maandag 166. Als hij over ruim twee weken Madrid bereikt, is er dus kans dat hij een behoorlijk bedrag gaat doneren.

@lavuelta



Each rider I beat on every stage equals 1 euro that I‘ll spend to an environmental organisation.



To decide where the money should go, write in the comments where it‘s best invested! The comment with the most likes at the end of the three weeks get‘s chosen. — Gino Mäder (@maedergino) 15 augustus 2021

Welke milieu-instantie Mäder precies gaat sponsoren, mogen zijn fans bepalen. Op sociale media roept hij op om links naar goede doelen te delen. Het goede doel met de meeste ‘likes’ is de gelukkige ‘winnaar’. Op dit moment, maar het is pas dag twee van de Vuelta, maken de Ocean Cleanup van Bojan Slat en het project Justdiggit de grootste kans. Die laatste organisatie wil gebieden in Afrika ‘vergroenen’ door het aanplanten van bomen, er staan er inmiddels al 6,3 miljoen.

Mäder heeft slechts één belangrijke stelregel als het gaat om de goede doelen: alles is goed, als het maar een organisatie is ‘die de aarde levend houdt’. Er is nog geen andere renner in het peloton die inhaakt op de actie.

