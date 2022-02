Mijn hartslag schiet in één keer door het dak

De telefoon gaat, het is 23.00 uur geweest. De vaste telefoon dit keer, een meter van mijn hoofd op het nachtkastje. Het schelle geluid dat ooit is gekozen als vaste ringtone voor dit soort apparaten vult de kamer. Een vrijwilliger aan de lijn. “Hello sir, mag ik uw paspoortnummer?”

Meteen zit ik rechtop. De afgelopen weken ging het met olympische sporters vaak over de bijna panische acties om het coronavirus te ontlopen. Eenmaal in China ebde de vrees ietwat weg, al moet er elke dag een coronatest worden afgenomen. Wie niets hoort, is negatief. Een telefoontje zo laat in de avond, dat kan maar één ding betekenen. Dat wordt een enkeltje quarantainehotel.

“Uw paspoortnummer is dus N, S…” De vrijwilliger aan de andere kant spelt letter voor letter met me mee. Die heeft ze dus gewoon voor zich, maar ze wil het van mij horen. Wat is er aan de hand? Ik sta al met een been buiten het bed. Alle pakken sultana’s prop ik snel in de tas. Kan ik in ieder geval zelf bepalen wanneer ik eet, in plaats van dat ik me moet overgeven aan strenge quarantaineregels.

Natuurlijk, er is veel meer leed dat te maken heeft met corona. Ook op de Spelen. Topfavoriete Sara Marita Kramer, geboren in Apeldoorn en schansspringer voor Oostenrijk, mag niet eens meedoen. Maar het is een gekke angst die me overvalt. De hartslag schiet in een keer door het dak, omdat ik gek ben gemaakt door de horrorverhalen over wat er gebeurt bij een positieve test.

Intensiviteit van het leven

Of we willen of niet, corona speelt een ongelooflijk belangrijke rol deze Spelen. Angst is een voorwaarde om de intensiteit van leven te ervaren, zei godsdienstpsycholoog Hans Alma ooit in Trouw. Nou, liever niet zeg.

“Oké, dankuwel. Byebye.” Zonder verklaring wil de vrijwilliger ophangen. Waarom heeft ze nou gebeld? “O, we konden uw test niet vinden. Als er wat is, laten we dat u weten.”

Het is een cliffhanger waardoor de slaap pas uren later komt. Een dag later loop ik stilletjes de ontbijtzaal binnen. Ik ben niet meer gebeld. Alles is nog steeds goed. Denk ik.

