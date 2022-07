Michael Morkov, held van de hittegolf, moet gewoon starten

Superlatieven kwam men zondag na de etappe tekort. Niet voor de winnende sprint van Jasper Philipsen maar voor Michael Morkov, de 37-jarige wegkapitein van Quick-Step Alpha Vinyl die op 1 uur 5 minuten en 40 seconden als allerlaatste finishte, dik 35 minuten na de een-na-laatste renner.

Het was heet, zondag in Zuid-Frankrijk, loeiheet. En in die verschroeiende hitte leverde Morkov een wereldprestatie: hij bleef op zijn fiets zitten. Ruim 174 kilometer voor de meet loste de Deen uit de laatste groep. Zijn tank was leeg en hij raakte al snel oververhit.

Waar menig renner na twintig kilometer eenzaam ploeteren op de achterbank van een ploegleiderswagen zou plaatsnemen, reed Morkov stug door. “Ik wist dat ik er alleen voor stond maar probeerde positief te blijven”, zei hij na de etappe tegen de toegestroomde pers.

Collega’s als Bob Jungels en Mickaël Cherel waren niet positief. Ze vonden het zondag te heet. “Andere sporten zouden bij deze temperaturen afgelast worden. Helaas is dat bij wielrennen anders”, aldus Jungels.

Zuinig met water

De organisatie had de een-na-langste rit van deze Tour – 202,5 kilometer – op zijn minst kunnen inkorten of al in de ochtend kunnen starten, vonden de critici. Zeker op een dag dat het kennelijk nodig was om zelfs het asfalt met water te koelen, en dat terwijl Fransen wordt gevraagd om heel zuinig om te gaan met water.

Vanwege de hittegolf gold zondag wel een hogere tijdslimiet. Zelfs toen bij Morkov het besef kwam dat hij ook die tijd niet zou halen bleef hij op zijn fiets zitten. “Ik heb de hele dag gevochten, het is wat het is”, zei hij achteraf.

De superlatieven voor de Deen waren welverdiend. Het zou de Tourorganisatie sieren als ze inzien dat het wel erg heet was en ze Morkov daarom dinsdag alsnog laten starten.

