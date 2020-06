Michael (22) basketbalt nu niet in Den Helder, maar protesteert: ‘Elke stem telt’

Het zijn de donkere dagen voor kerst 2019 als Michael Jordan Miller met zijn wagen wegrijdt bij een benzinestation in Den Helder. De Amerikaanse basketballer van lokale eredivisionist Suns tankt zijn auto vol, nadat hij net was teruggekeerd van de begrafenis van zijn oma, thuis in Michigan City.

Dan overkomt hem waar hij als Afro-Amerikaan al zo lang voor vreest. In de achteruitkijkspiegel ziet hij blauwe zwaailichten. Als Miller (22) aan de kant wordt gezet, voelt hij het hart in zijn keel bonzen. Ineens realiseert hij hoe diepgeworteld de angst voor witte gezagsdragers zit bij zwarte Amerikanen.

“Ik was na het tanken vergeten mijn lichten weer aan te doen. Toen ik bij een stoplicht stond, ontging het me dat het op groen sprong. De agenten die achter me reden, vonden mijn gedrag blijkbaar verdacht.”

Miller moet een ademanalyse doen en wordt gecontroleerd op gebruik van drugs. Ofschoon hij weet dat hij negatief zal testen, maakt angst zich van hem meester.

“Ik kon maar twee dingen bedenken: zeg geen rare dingen en houd je handen zichtbaar. Van binnen was ik echt boos. Was ik nu aan de beurt? Tot mijn verbazing merkte ik dat die agenten heel vriendelijk waren. Niet alle witte politie-agenten zijn slecht en niet alle blanken zijn racist, dat weet ik heus wel. Toch ben je onbewust op het ergste voorbereid. Het is verschrikkelijk dat je als zwarte Amerikaan door de geschiedschrijving zo vooringenomen bent geworden.” Miller komt er uiteindelijk met een waarschuwing van af. “Mijn angst bleek volledig ongegrond.”

Miller, 1 meter 91 lang, kwam vorig jaar augustus voor Den Helder Suns spelen. In maart keerde hij terug naar de Verenigde Staten; vanwege het coronavirus was de Nederlandse basketbalcompetitie vroegtijdig beëindigd. Hij ziet het nu als zijn plicht om zich in te zetten voor Black Lives Matter. Hij kiest voor het vreedzame protest, al zegt hij te begrijpen dat zwarte landgenoten hun onvrede uiten door winkels leeg te roven en beelden te bestormen. “Plunderen en vernielen is een uiting van grote onvrede. De mensen zijn boos, ze pikken het niet langer. De geest is uit de fles”, vertelt Miller via een videoverbinding.

‘Tegen racisme bestaat geen medicijn’

“Black Lives Matter verspreidt zich net zo snel als het coronavirus. Het verschil is dat we Covid-19 de baas zijn zodra er een vaccin is. Tegen racisme bestaat geen medicijn. Er wordt door regeringen wereldwijd geld vrijgemaakt om het coronavirus te bestrijden, maar het gevecht tegen raciaal onrecht moet uit private middelen worden gefinancierd. Dit is een mondiaal probleem, zo groot als een wereldwijde pandemie. Het is aan de politiek om dat te onderkennen.”

Verder dan marcheren met een protestbord in de straten van Michigan City reikt zijn invloed niet. Als speler van het bescheiden Den Helder Suns beschikt hij nu eenmaal niet over de macht, de roem en het geld van iemand als Michael Jordan. Het icoon van het Amerikaanse basketbal doneerde onlangs 100 miljoen dollar aan de #BLM-beweging. Evenmin heeft Miller het bereik van LeBron James. Die politiek geëngageerde speler van Los Angeles Lakers wordt op sociale media door meer dan 135 miljoen mensen gevolgd. Hij lanceerde via die kanalen de beweging More Than A Vote. Die moet bewerkstelligen dat Afro- en Latijns-Amerikanen tijdens de verkiezingen op 3 november massaal naar de stembus gaan om op Joe Biden te stemmen. Donald Trump immers geldt als de grote vijand van #BLM. Het protest van Miller was, hoe klein ook, in zijn optiek van dezelfde waarde. “Iedere stem telt.”

Hij kijkt uit naar 31 juli, de dag waarop het basketbal weer van start gaat in de Verenigde Staten. Het knielen, waarmee American football-speler Colin Kaepernick in 2016 tijdens het volkslied protesteerde tegen racisme, gaat gemeengoed worden in de NBA, voorziet Miller. “Je zult ook zien dat spelers protestuitingen op hun shirt dragen. Het basketbal wordt nooit meer hetzelfde.”

‘Niet meer vrezen voor Kaepernick-scenario’

De ogen zullen vooral gericht zijn op LeBron James. Als stem van #BLM is hij de Kaepernick van het nieuwe decennium. Alleen bekender, groter, machtiger. “Kaepernick werd aanvankelijk door niemand serieus genomen, nu imiteert iedereen hem. Vier jaar geleden werd hij verketterd en was er in de National Football League geen plaats meer voor hem. Nu doneert diezelfde NFL 250 miljoen voor Black Lives Matter. Protesterende sporters hoeven niet meer te vrezen voor een Kaepernick-scenario.’’

Miller keert komend seizoen niet terug naar Den Helder. Hij is in meerdere opzichten dankbaar voor zijn verblijf in de kop van Noord-Holland. “Mijn kijk op de witte medemens is veranderd in Nederland. Als je in de Verenigde Staten als zwarte man over straat loopt en er komt je een witte vrouw tegemoet, dan loopt zij met een grote boog om je heen. In Nederland zeg je elkaar gedag. Nederlanders houden van zwarte mensen. In de Verenigde Staten voel je bijna alleen maar haat.”

Toch is hij er nog steeds trots op om Amerikaan te zijn. “Maar ik ben vele malen trotser dat ik zwart ben.”

