Met weer uitblinkende Doan haalt PSV hoog rendement tegen FC Utrecht: 4-1

Na het puntenverlies vorige week in Heerenveen trok PSV de stijgende lijn in het spel van de laatste periode door tegen FC Utrecht. Met de ruime overwinning in de subtopper staat de Eindhovense ploeg weer op twee punten van koploper Ajax. Vooral de doeltreffendheid die de formatie van trainer Roger Schmidt tegen Utrecht liet zien, zal vertrouwen geven voor het treffen met Real Sociedad donderdag. Daar moet PSV overwintering in de Europa League veiligstellen.

Tegen Utrecht werd duidelijk dat Schmidt aanvallend weer ruimer in de mogelijkheden zit. Mario Götze was er weliswaar niet bij (rugproblemen) maar daar stond de rentree van Cody Gakpo in de basis en Noni Madueke als invaller tegenover. Vooral Gakpo liet meteen weer zijn scorend vermogen zien. Met zijn belangrijke 1-1 in de eerste helft hielp hij PSV in een moeilijke fase over de drempel. Vanaf dat moment was duidelijk dat ook de eerste zege van FC Utrecht in Eindhoven sinds 1980 er niet zou komen.

Probleemloos naar andere vleugel

Een andere, belangrijke aanvallende pion in het huidige PSV is de multifunctionele Ritsu Doan. Hij laat al weken zijn toegevoegde waarde zien. De Japanner is sterk in combinaties, verricht zijn defensieve arbeid en stichtte ook tegen FC Utrecht herhaaldelijk gevaar voor de goal. In de tweede helft, toen Madueke was ingevallen, verhuisde hij probleemloos naar de andere vleugel.

Vorig seizoen leek het er nog op dat Doan geen toekomst had bij PSV. Hij speelde op uitleenbasis bij Arminia Bielefeld. Hij deed dat zo goed dat de Duitsers hem heel graag hadden willen inlijven maar ze hadden het geld niet. Na een goed gesprek met Schmidt besloot Doan in Eindhoven voor een nieuwe kans te gaan. Toen Madueke een maand geleden geblesseerd raakte, greep hij zijn kans.

Franse huurling van AS Monaco

Tegen Utrecht had Doan het aanvankelijk lastig, maar dat gold voor heel PSV. Trainer Rene Hake had opnieuw aan zijn elftal gesleuteld en dat leek goed uit te pakken. Willem Jansen zat weer op de bank, op links had Arthur Zarge, een Franse huurling van AS Monaco, de voorkeur gekregen boven Django Warmerdam. FC Utrecht koos ervoor in Eindhoven meer vooruit te spelen dan in Amsterdam waar het eerder dit seizoen verrassend met 0-1 won van Ajax. Verdiend kwamen de gasten op voorsprong. Uit een hoekschop van Simon Gustafson kon Mike van der Hoorn ongehinderd raak koppen omdat Carlos Vinicius hem zomaar liet lopen: 0-1.

PSV wist in het eerste half uur geen enkele kans te creëren. Uit het niets kwam het toch op 1-1, dankzij de man die na anderhalve maand zijn rentree maakte: Gakpo. Hij was er niet meer bij geweest sinds hij op 21 oktober aan zijn enkel geblesseerd raakte in het Europa League-duel met AS Monaco. Gakpo vloog naar Qatar om zich daar door een Belgische specialist te laten behandelen.

Zijn terugkeer deed PSV zichtbaar goed, ook al begon hij op de voor hem onwennige positie achter de spitsen. Toen hij vanaf links het strafschopgebied penetreerde, na een passje van Mauro Jr., haalde hij in de korte hoek uit: 2-1. Slecht uitverdedigen van Van der Hoorn ging eraan vooraf.

De 3-1 van Doan werd na videocheck goedgekeurd

Een nieuwe individuele fout bij Utrecht bracht PSV op voorsprong. Maarten Paes schatte een hoge voorzet van Gakpo verkeerd in en sprong vergeefs naar de bal. In zijn rug kon Ramalho zo simpel scoren. Bruma had de 3-1 voor de rust al op zijn schoen. De Portugees raakte de paal.

Gakpo verhuisde door wat omzettingen in de tweede helft naar de spitspositie. Kaatsend met Doan stuitte de Japanner van dichtbij op Paes. Even later lukte het Doan alsnog om zijn sterke optreden met een doelpunt te omlijsten. Videoscheidsrechter Joey Kooij liet Danny Makkelie de ontstaansgeschiedenis van die 3-1 terugkijken, maar de scheidsrechter oordeelde dat Erick Guttiérez weliswaar in de baan van het schot buitenspel stond maar in de ogen van Makkelie niet hinderlijk. Ook bij de 4-1 had Doan belangrijke rol. Na een fraaie aanval liet hij de bal via zijn hak voor de voeten van Philipp Mwene te belanden. Zijn schot bepaalde de uitslag.

