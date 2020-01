Met vertrek Dest blijft Ajax toch niet van politiek gevrijwaard

Het zinnetje dat de persdienst toevoegde aan de uitnodiging voor de persdag op het trainingskamp, was stellig: de persdag was enkel bedoeld om sportieve prestaties te bespreken. Nee, over de ethische kant van het bezoek mocht het niet gaan. Maar door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten bleef Ajax van politieke aspecten niet gevrijwaard.

De toegenomen spanningen in de regio gaven de negentienjarige Amerikaans international Sergiño Dest een onbehaaglijk gevoel. Dest vroeg de clubleiding of hij het trainingskamp mocht verlaten. Die wens willigde de club in. ‘Hij voelde zich niet comfortabel. Ajax begrijpt zijn verzoek en heeft er gehoor aan gegeven’, schreef de club in een summier statement op zijn website. In een reactie laat een persvoorlichter weten geen verder commentaar te willen geven.

Hoogtepunt

Dest, geboren in Almere, lijkt te doelen op het kritieke stadium waarin het conflict tussen Iran en de VS inmiddels verkeert. Op 30 kilometer van het tijdelijke verblijf van Ajax ligt een Amerikaanse legerbasis met 10.000 militairen. Eerder waren twee Amerikaanse luchtmachtbases in Irak getroffen door een Iraanse raketaanval. De spanningen bereikten vorige week een hoogtepunt na de moord op de Iraanse generaal Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval. Eerder besloot de Amerikaanse voetbalbond een in januari gepland trainingskamp in Qatar uit te stellen.

Al weken riep de beslissing van Ajax om te overwinteren in Qatar vragen op vanwege de mensenrechtensituatie daar. Ook PSV – eveneens op winterstage in de Golfstaat – ontkwam niet aan kritiek. De Eindhovense club maakt zich nu ook zorgen om de ontwikkelingen in de regio.

Terugreis

PSV informeerde deze week bij Qatar Airways naar de terugreis, die op zondag staat gepland. Anders dan andere grote luchtvaartmaatschappijen houdt Qatar Airways de gebruikelijke vliegroute naar Europa aan die vanuit de Perzische Golf tussen Bagdad en Teheran door loopt. De Qatarese vliegmaatschappij zou hierover later met een statement komen.

Voorafgaand aan de trip naar Qatar nam PSV contact op met het ministerie van buitenlandse zaken met de vraag of een trip naar de Golfregio veilig was. Ajax nam het zekere voor het onzekere en verkoos een privéjet boven een commerciële vlucht, waardoor de veiligere route boven Egypte en Saudi-Arabië wordt genomen, in plaats van die boven Iran en Irak.

De beslissing van Ajax en PSV om te overwinteren in Qatar roept vragen op vanwege de mensenrechtensituatie daar. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van een voetbalclub?