Met vernieuwde boot moet Holland Acht nog harder gaan, maar EK komt te vroeg

Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond KNRB zal vrijdag tijdens de series met nog meer belangstelling dan anders de verrichtingen volgen van de Duitse acht op het EK in het Poolse Poznan, de enige grote wedstrijd die dit jaar wordt gevaren. Vooral de techniek die onderweg gebruikt wordt, zal Evertse bovenmatig interesseren.

Zoekend naar de optimale randvoorwaarden op weg naar olympische roem experimenteerde ook de Holland Acht de laatste maanden met een nieuwe boot met zogenaamde backwings, een innovatie in de roeiwereld. Dat doen de roeiers samen met botenbouwer Empacher. De innovatie: er komen grotere vleugeltjes áchter in plaats van vóór de rigger, het onderdeel waardoor het draaipunt van de riem een eind buiten de boot ligt. De theorie is dat er dan minder kracht verloren gaat als de roeiers een haal doen. Ook is de boot minder vatbaar voor koersverandering. En dat levert tijdwinst op, wat kan oplopen tot enkele seconden. In de koningsklasse kan dat het verschil zijn tussen een ‘gewone’ medaille of goud.

‘Te onstabiel, te veel beweging’

De afgelopen weken werd er voorafgaand aan het EK op hoogtestage in Oostenrijk getest. Maar al na een paar honderd meter zag bondscoach Mark Emke de gezichten van zijn roeiers betrekken. Het voelde niet goed. Te onstabiel, te veel beweging. Dodelijk in een sport waar men juist gebaat is bij evenwicht. En dus start het octet op het EK in de succesboot waarmee vorig jaar WK-zilver werd gewonnen, net achter de Duitsers.

Corona vertraagde de levertijd zodanig dat pas drie weken geleden het vaartuig met aanpassingen kon worden opgehaald in de fabriek in Oost-Duitsland. Waar het euvel zit, durft Emke niet te zeggen. "Misschien doen wij iets niet goed, maar dit klopte niet. Dus moeten we even terug naar de tekentafel.”

"Normaal heb je maanden de tijd om te testen. Als de Spelen dit jaar waren geweest hadden we het niet gedaan, maar nu gaan we na het EK rustig verder ontwikkelen. Het is niet alleen de bevestiging van de backwing, maar er wordt ook extra carbon geplaatst in de boot omdat het evenwicht is veranderd. Dat luistert extreem nauw, zeker in een acht waar op acht verschillende plekken een riem het water in gaat.”

Geen Nederlandse bouwers

Evertse zag op internet al filmpjes voorbij komen van de Duitse acht. Toevallig is botenbouwer Empacher Duits. ",Ik ben niet naïef, maar dat heeft hier niets mee te maken, denk ik. We zijn al jaren een betrouwbare partner. Toevallig wil onze grootste concurrent hetzelfde. Ik ben dan ook heel benieuwd. Ons nadeel is dat wij het enige grote roeiland zijn zonder eigen botenbouwer. Dus ben je afhankelijk van concurrerende roeilanden, die betere connecties hebben.”

Bij de vrouwen maakt de acht al gebruik van een aangepaste boot, die weliswaar van een andere bouwer afkomstig is. Zo’n exemplaar kost ongeveer 75.000 euro. Het vaartuig wordt volledig met de hand gemaakt en gaat door twintig paar handen in een klein fabriekje, weet Evertse. De Amsterdammer komt uit het zeilen, waar materiaal vaak het verschil maakt tussen winst en verlies. Het roeien is daarin uiterst conservatief, weet hij. "Geef maar een boot en we roeien wel. Terwijl roeien juist een spel is waar je niet alleen de sterkste moet zijn, maar ook de slimste.”

