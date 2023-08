Met twee wereldgoals voor Oranje laat Esmee Brugts zien dat ze in de top hoort

Als Esmee Brugts nog verlegen zat om nog meer interesse van grote buitenlandse clubs, dan speelde de Oranje-international zich dinsdagochtend opnieuw in de etalage op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Met twee gave treffers, twee vrijwel identieke krultrappen vanaf de rand van het zestienmetergebied, zorgde Brugts (20) er mede voor dat de Nederlandse voetbalsters het krachtsverschil met Vietnam in de score uitdrukten: 0-7. Daarmee werd Oranje groepswinnaar in poule E en speelt het zondagochtend (04.00 uur Nederlandse tijd) de achtste finales tegen de nummer twee van poule G. Amerika, titelverdediger op dit WK, voegde zich eveneens bij de laatste zestien landen dankzij een moeizaam gelijkspel tegen Portugal (0-0).

Tegen Portugal had ze nog last van zenuwen

Brugts oogde bevrijd tijdens de afsluitende groepswedstrijd in Dunedin, een stad op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Ontevreden was ze geweest over haar eerste twee WK-optredens tegen Portugal (1-0) en de Verenigde Staten (1-1). Tegen Portugal had ze wat last gehad van zenuwen, bekende Brugts na haar WK-debuut, en in het duel met Amerika was ze vooral veroordeeld tot verdedigen, waarmee ze niet direct in haar kracht komt.

Dat kon beter, vond Brugts, die als linker ‘wingback’ fungeert in het 5-3-2-systeem van Oranje. Het uitermate zwakke Vietnam, dat al uitgeschakeld was op het WK, bleek de ideale opponent om het vertrouwen op te vijzelen. Brugts kreeg alle vrijheid om mee ten aanval te trekken. Behalve dat ze fysiek sterk is, over atletisch vermogen beschikt en technisch vaardig is, liet ze ook zien dat ze op haar trap geoefend heeft. “Er wordt gezegd dat ik wat vaker mag schieten”, zei Brugts na afloop bij de NOS. “Ik heb er veel op geoefend, van buiten naar binnen en dan schieten, zoals Lieke Martens dat vaak doet. Dat ging nu goed. Ik ben heel blij dat ik heb kunnen scoren vandaag. Dit had ik niet kunnen bedenken.”

Brugts werd bij FC Binnenmaas opgepikt door PSV

Brugts is met haar leeftijd (20 jaar en vier dagen) de jongste doelpuntenmaker namens Oranje op een WK. Ze ontwikkelt zich razendsnel. Drie jaar geleden speelde ze nog bij de jongens van FC Binnenmaas, een amateurclub ten zuiden van Rotterdam. Daar werd ze opgepikt door PSV. In Eindhoven, waar ze drie seizoenen in de eredivisie speelde, maakte ze dit voorjaar bekend te vertrekken. Brugts is toe aan een nieuwe omgeving, een nieuwe stap in haar carrière, verklaarde ze.

In het Otago-stadion in Dunedin, dat met ruim achtduizend toeschouwers maar matig gevuld was, kreeg Brugts de handen op elkaar van de 360 meegereisde Oranje-fans. Bondscoach Andries Jonker gunde haar tien minuten voor tijd zelfs een publiekswissel. Wat hij dacht toen hij de bal twee keer naar de verre hoek zag zweven? “Die zoekt nog een club”, lachte Jonker bij de NOS. Serieus: “Ik hoop van harte dat haar toekomst ligt op het niveau waar ze thuishoort: in de top.”

Lieke Martens was vroeger het idool van Brugts

Brugts, die pas na het WK een beslissing neemt over haar toekomst, is het exponent van een nieuwe generatie talenten. Onder hen ook Wieke Kaptein, die als zeventienjarige mocht invallen tegen Vietnam en daarmee de jongste WK-debutant werd voor Oranje. De gretige jongelingen laten ook de oudere generatie genieten. Zoals Martens, die ook tijdens haar derde WK-deelname wist te scoren en vroeger het idool was van Brugts. “Dit is zo mooi om te zien.” Martens wist al na acht minuten de score te openen, waarna Katja Snoeijs, Brugts (2x), Jill Roord (2x) en Daniëlle van de Donk de score opvoerden.

Een ruime zege was voor Oranje nodig om groepswinnaar te worden, een missie waar de ploeg soeverein in slaagde. In Sydney mag Nederland het zondagochtend vroeg gaan opnemen tegen de nummer twee van poule G (Zuid-Afrika, Italië of Argentinië). In Heinenoord, het dorp waar Brugts vandaan komt en haar voetballoopbaan begon, zullen ze ongetwijfeld massaal de wekker zetten.

