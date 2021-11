Met sterke Sangaré in het hart is PSV stuk degelijker

Het is er allemaal niet spectaculairder op geworden bij PSV, maar het patroon van hollen en stilstaan in de prestaties, het onrustige spel en de instabiliteit achterin is de laatste weken wel doorbroken. Sinds de afstraffing bij Ajax (5-0) laat trainer Roger Schmidt zijn elftal vanuit een meer realistische visie spelen. Dat leidde ook gisteravond tot een overwinning, op het overigens armzalige Sturm Graz. PSV mag daardoor hoop houden op overwintering in Europa League.

De toegenomen degelijkheid is in belangrijke mate toe te schrijven aan één man: Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan, gisteravond één van de tien buitenlanders in de basis, was ook tegen Sturm Graz de cruciale schakel tussen aanval en verdediging. Hij voorkwam in het hart van het elftal met veel intercepties en gewonnen duels dat de nummer twee van Oostenrijk voor veel gevaar kon zorgen voor het doel van Joël Drommel. Voorin zorgden de Braziliaan Vinicius (strafschop) en de Portugees Bruma voor de doelpunten die tot vuurwerk en gejuich bij de fans buiten het lege stadion zorgden.

Het klassieke verhaal van een jongen uit Afrika

Over Sangaré (24) valt het klassieke verhaal te vertellen van een jongen uit Afrika die zich dankzij het voetbal aan de armoede ontworstelde. Op de zandveldjes van het platteland buiten hoofdstad Abidjan werd hij voetballer. Op zijn zeventiende werd hij al gekozen tot beste speler van de hoogste competitie van Ivoorkust. Zijn droom om in Europa profvoetballer te worden kwam een jaar later, in 2016, uit. Via het Franse Toulouse kwam hij vorig jaar voor 9,5 miljoen euro naar Eindhoven.

Hij had er moeite met aanpassingsproblemen en miste zijn familie. Dat was vorig seizoen te zien. Sangaré was fysiek sterk in de duels maar aan de bal heel onrustig. Hij belandde soms op de bank. Hij vond het terecht dat hij veel kritiek kreeg. Het hield hem scherp. Bovendien geeft zijn geloof in God hem kracht, zei hij onlangs in VI. “Het is niet zeker dat je als arm jongetje dat niets heeft en zijn droom achternagaat, ook slaagt. Maar ik geloof in God en denk dat, omdat ik er werkelijk alles aan heb gedaan, het mij uiteindelijk ook gegeven is. Ik heb altijd geloofd in mezelf en mijn kwaliteiten, en God heeft me daarin gesteund.”

Dit seizoen kroop hij in een heel andere gedaante. De onruststoker van weleer oogt nu als eerder als een rustpunt. Bij PSV wordt hij inmiddels gezien als de onmisbare controleur op het middenveld. Het grote verschil, volgens trainer Schmidt, is dat hij minder gehaast handelt en meer tijd neemt voor een pass. Hij ging ook scoren: drie al in de eredivisie, 1 in de Europa League.

De aangepaste speelwijze, heel anders dan het Vollgas-voetbal dat Schmidt eerder predikte, lijkt ook beter bij Sangaré te passen. PSV probeert nu eerst controle over de tegenstander te krijgen en waar het kan de aanval te zoeken. Het kost minder energie en leidt tot minder tegengoals. De ploeg die al zo veel treffers tegen kreeg, hoefde er de laatste vier duels maar één te incasseren.

Aardige tandem

Tegen Sturm Graz was Sangaré constant aanspeelbaar en stond hij vaak aan de basis van een aanval. Voorin vormde de Japanner Ritsu Doan, de beste man van PSV, een aardige tandem met Mario Götze. Een overtreding op de Duitser leidde net voor rust tot de strafschop die door Vinicius moeizaam werd verzilverd. Het gaf PSV het vertrouwen om de klus in de tweede helft af te maken.

Door de zege zou een gelijkspel op 9 december uit bij Real Sociedad volstaan om alsnog te overwinteren in de Europa League. Mocht PSV derde worden in de poule dan maakt het ook nog kans verder te gaan in de Conference League, maar dat is niet het podium waar de club die in augustus nog op de drempel van de Champions League stond van droomde.