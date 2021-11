Met Onana onder de lat leidt Haller Ajax naar groepswinst in Champions League

In de ambitie om na de winter heel ver te komen in het Europese hoofdtoernooi kreeg Ajax woensdagavond aan de boorden van de Bosporus stof tot nadenken. Wie iets verder kijkt dan de perfecte scores en statistieken in de groepsfase, kan zich afvragen of deze selectie in de breedte daadwerkelijk sterk genoeg is als het er echt om gaat spannen tegen de Europese top.

Tegen Besiktas, de huidige nummer negen van Turkije, werd in elk geval duidelijk dat Ajax niet straffeloos zomaar een half elftal kan vervangen. Zonder vaste krachten als Álvarez, Blind, Timber, Antony en aanvankelijk ook Haller acteerde de ploeg tegen het al uitgeschakelde Besiktas op een beduidend lager peil dan dit seizoen gebruikelijk was in de Champions League.

Ten Hag wilde tegen Besiktas laten zien dat Ajax niet alleen een goed team heeft maar vooral een goede selectie. Álvarez (schorsing), Antony (blessure) waren sowieso niet inzetbaar. De reserves grepen hun kansen niet. Davy Klaassen liep opnieuw anoniem over het veld, David Neres bewees dat hij terecht meestal op de bank zit, Per Schuurs toonde weer eens zijn verdedigende kwetsbaarheid en aankoop Mohamed Daramy verprutste in 45 minuten zijn basisdebuut in Ajax-1 met diverse miskleunen. Door hun disfunctioneren zakten ook anderen ver onder hun normale niveau.

297 dagen

De meest in het oog springende reserve die weer eens mocht meedoen, onttrok zich als enige aan dat beeld: André Onana. Precies 297 dagen had hij niet meer in het Ajax-doel gestaan. Zijn dopingschorsing zit er nu enkele weken op. Directeur Marc Overmars had hem het liefst nooit meer zien keepen bij Ajax, net als veel supporters, omdat Onana weigerde zijn contract te verlengen en al zou hebben getekend bij Internazionale. Maar Ten Hag won de interne discussie bij Ajax. Door het wegvallen van Maarten Stekelenburg had hij Onana nodig als stand-in voor Remko Pasveer. Die kreeg woensdag rust, maar blijft nummer 1 bij Ten Hag omdat Pasveer “op dit moment de beste keeper van Nederland” is.

Onana voetbalde in Istanbul mee als vanouds, soms ver voor zijn doel. Hij bracht in de eerste helft twee keer aardig redding op een inzet van spits Larin. In die fase gaf het onsamenhangende Ajax veel te veel ruimte weg. Onana was kansloos bij een strafschop die door Rachid Ghezzal werd ingeschoten: 1-0. Een handsbal van Mazraoui en een ingreep van de VAR was daaraan vooraf gegaan.

Haller stal de show

Heel schadelijk was het allemaal niet. Ajax was sowieso al zeker van de volgende ronde. Bovendien was de Turkse tegenstand zo pover dat het na rust toch allemaal goed kwam. Dat had alles met Sébastien Haller te maken. Hij verving in de tweede helft Daramy waardoor Tadic weer naar de linkervleugel verhuisde. Ajax werd wat balvaster en zag Haller de show stelen.

Hij maakte twee aanvallen weer heel koel af. Door die treffers staat de totaalscore van de Ivoriaan in zijn eerste Champions League-jaar al op negen. In alle vijf wedstrijden was hij trefzeker. Het record van Cristiano Ronaldo – elf doelpunten in de groepsfase – lonkt nu voor Haller. Ajax besluit de poule op 7 december thuis tegen Sporting.

Door de winst in Istanbul is winst in poule C nu ook zeker. Dat betekent dat Ajax bij de loting op 13 december in pot 1 zit en in de achtste finale andere groepswinnaars zoals Liverpool, Manchester United en Bayern München ontloopt.

