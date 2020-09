Met Mohammed Kudus heeft Ajax er een nieuwe publiekslieveling bij

Hij liep over het middenveld van Ajax alsof hij er al jaren speelt. Met de rust en uitstraling van een routinier maakte Mohammed Kudus een geslaagd debuut in een officiële wedstrijd van Ajax. Bij elk balcontact veerden de 8500 toeschouwers op. Met zeventig procent van de stemmen kozen ze hem tot man van de wedstrijd. De Johan Cruijff Arena heeft er weer een publiekslieveling bij. Terecht: Kudus kwam veel aan de bal en deed bijna alles goed.

Toen hij deze zomer voor negen miljoen euro overkwam van het Deense FC Nordsjaelland, moet hij op meer weerstand hebben gerekend in de eredivisie dan RKC zondag bood. Het eenzijdige duel met de degradatiekandidaat uit Waalwijk bood Kudus de gelegenheid zich te profileren als een aanwinst met fysieke kracht, een verfijnde linkervoet en spelinzicht.

De voetbalacademie in Accra

‘Right to Dream’ is de passende naam van de voetbalacademie in de Ghanese hoofdstad Accra waar Kudus uit voorkomt. De voetbalopleiding begon in 1999 op een stoffig terrein, als een vorm van ontwikkelingshulp, om kansarme jongens perspectief te bieden op een beter leven. Inmiddels heeft het geprofessionaliseerde project al twintig profspelers opgeleverd. Kudus kwam twee jaar terug in Denemarken terecht, waar Ajax-scout John Steen Olsen hem in de gaten hield. Deze zomer wilden heel wat clubs in Engeland, Duitsland en Italië hem hebben. Kudus koos voor Ajax. “Op instinct, ik voelde het in mijn maag dat ik dit moest doen”, zei hij zondag na de wedstrijd.

De 20-jarige heette een dribbelaar te zijn, passend in de traditie van de Amsterdamse School. In de Deense Superliga was hij buitenspeler maar vooral een aanvallende middenvelder. Tegen RKC liet hij zien dat hij op meer terreinen van waarde kan zijn voor Ajax. Coach Ten Hag ziet in hem vooral een verdedigende middenvelder. Ten Hag zette de Ghanees in die rol zondag links op het middenveld, als controleur en spelmaker, ter vervanging van de afwezige Gravenberch. “Dit is een nieuwe positie voor mij. Ik ben eigenlijk een tien, maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen om mezelf te ontwikkelen”, zei Kudus zelf na afloop. Of hij zenuwachtig was geweest? “Ik geloof in mezelf.”

Frivoliteitje

Ten Hag had hem af en toe nog wel wat zien zoeken in het veld. Maar de Ghanees was bijna altijd aanspeelbaar en bleef nagenoeg foutloos in zijn passing. Een enkele keer veroorloofde hij zich een frivoliteitje, tot genoegen van het publiek. Eén van zijn technische kwaliteiten, het snel wegdraaien met de bal, liet Kudus na 34 minuten zien. Ineens zwenkend van links naar zijn ‘mindere’ rechtervoet legde hij de bal precies op maat bij de tweede paal, waar de inlopende Mazraoui spits Labyad een niet te missen kans bood: 2-0. Tadic had in de tiende minuut voor de eerste treffer gezorgd.

Af en toe liet Kudus zien ook fysiek zijn mannetje te staan. Hij kreeg geel toen hij een dreigende uitbraak van RKC onschadelijk moest maken. Met een doelpunt kon hij zijn vuurdoop bij Ajax niet bekronen. Een hard schot met - opvallend genoeg - rechts belandde op de vuisten van Lamprou. De derde treffer van Ajax kwam er toch: een rake kopbal van Martinez. RKC stond toen al met tien man; Wouters kreeg na een ingreep van de VAR alsnog rood van scheidsrechter Nijhuis. Die keurde ook nog twee Ajax-doelpunten af.

