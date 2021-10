Met mes op de keel straalt ADO toch plezier uit

De aanhang van ADO maakt zich niet druk. Het komt wel goed. Het komt immers altijd goed, weet Antoine Doms (62), al tien jaar tribunegast. “We houden ons hier niet zo bezig met de problemen. Den Haag zonder ADO kan niemand zich voorstellen.”

Het is de pavlovreactie van de meeste fans, deze zondagmiddag in het Cars Jeans Stadion. De entourage is minder dan in de Eredivisie en de tegenstanders spreken minder aan, maar de stemming op de tribune is vastberaden: niemand krijgt ADO eronder. Het voortbestaan is immers al vaker in gevaar geweest. Samen met 5000 anderen kijkt Doms naar het duel met FC Den Bosch, maar op de achtergrond vindt de echte strijd plaats. In de directiekamer van het stadion staat al maanden de toekomst van de club op het spel.

Het mes staat op de keel. De dreiging van een faillissement is groter dan ooit. ADO, dat vorige week de eerste periodetitel in de eerste divisie vierde, moet op 1 november een sluitende begroting kunnen overleggen of een garantstelling voor 5,1 miljoen euro krijgen. Zo niet, dan wordt de proflicentie ingenomen door de KNVB en komt er een eind aan betaald voetbal in Den Haag.

De harde kern van ADO wijst naar de voetbalbond, getuige hun zwarte spandoek met opdruk ‘KNVB Maffia’. Daarbij steken ze illegaal vuurwerk af, waardoor nog meer donkere wolken boven het stadion hangen.

Financiële ondersteuning

De gedachte is kortzichtig gezien de recente geschiedenis. ADO heeft al zes punten in mindering gekregen vanwege de financiële warboel en op korte termijn worden daar nog drie minpunten aan toegevoegd. Zonder straf zou de club nu aan de leiding gaan in de competitie waar het vorig seizoen naar degradeerde.

Als laatste noodgreep stuurde de tweevoudig landskampioen vorige week een smeekbede naar het stadsbestuur. Dat stelde in juli al een half miljoen euro beschikbaar als overbruggingskrediet. Van die lening besloot ADO overigens geen gebruik te maken. Ditmaal werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd om ‘directe financiële ondersteuning’, omdat de club zelf geen andere oplossing meer ziet in de vorm van een nieuwe eigenaar of geldschieter.

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, lijkt bereidwillig, omdat de club nu eenmaal een belangrijke sociale functie in de stad vervult. Stadsbestuur en voetbalclub zijn inmiddels met elkaar in gesprek. “Mocht uit dit overleg blijken dat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering mogelijk is, dan kijken wij binnen de bestaande regelgeving of en hoe wij op het verzoek van ADO om financiële steun kunnen ingaan”, schreef Van Zanen afgelopen week aan de gemeenteraad.

Trainer Ruud Brood, die na de overwinning (3-2) met een lach op zijn gezicht de pers te woord stond, is net als de aanhang positief gestemd: “We komen hier samen uit, als de gemeente met ons meedenkt. Dit is een te grote club om te laten gaan.” Opvallend is het spelplezier dat zijn ploeg deze middag uitstraalt.

Meer dan eens in de rechtbank

Intussen loopt ook een WHOA-procedure, een traject waarmee noodlijdende bedrijven van een faillissement kunnen worden gered. Volgens verschillende berichten in de media eisen schuldeisers samen nog ongeveer anderhalf miljoen euro van ADO. Geld dat er niet is.

De oorsprong van deze problemen vormde de machtsovername van United Vansen (UVS), in de persoon van Wang Hui, in 2014. Uit de ambitie van Wang met ADO en consorten sprak grootheidswaanzin. Het moest het begin zijn van een glansrijke toekomst, een mooie opleving van het Haagse voetbal. Het bleek eerder het begin van het einde. In plaats van een aanval op de Nederlandse top werd gevochten voor lijfsbehoud. Directe concurrenten waren de afgelopen jaren niet Ajax en PSV, maar RKC en FC Emmen.

Trainers, directeuren en een vreemdelingenlegioen van spelers verdwenen net zo snel als ze waren gekomen. Ondertussen bleven de beloofde betalingen van Wang vaak uit, waardoor club en eigenaar meer dan eens tegenover elkaar in de rechtbank stonden.

Door het verbod voor Chinese bedrijven om te investeren in Europa, wil UVS het noodlijdende ADO sinds januari van de hand doen. Partijen uit allerlei windstreken meldden zich bij de club, de een wat serieuzer dan de ander. Amerikanen, Zwitsers, Japanners, maar ook de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze – samen met oud-speler Martin Jol en zaakwaarnemer Rob Jansen – voerden verkennende gesprekken.

Een medewerker van de club hoopt dat de leiding in één paar handen komt. Hij kent de Hagenezen. “Wanneer drie of vier personen ADO overnemen, krijg je geheid weer gelazer.”

Eerst een akkoord, dan pas onderhandelingen

Het grote deel van deze overnamekandidaten trok in een vroeg stadium dezelfde conclusie: met de huidige bedrijfsvoering blijf je geld pompen in de club. Geen van allen had daar trek in.

Cruciaal is de huursom voor het stadion die ADO jaarlijks overmaakt aan de gemeente, ruim een miljoen euro. Er zijn hooguit vijf of zes clubs in Nederland die meer betalen. Ter vergelijking: gemiddeld is in de eerste divisie zo’n drie ton huur verschuldigd op jaarbasis.

De geïnteresseerde partijen wilden over de huur een gesprek met de gemeente. Die hield de boot af, waardoor een impasse ontstond. Eerst een akkoord, dan pas onderhandelingen.

Ruud Brood probeert intussen zijn selectie af te sluiten voor deze onrust – en dat lijkt bijzonder aardig te lukken. “We hebben alleen invloed op het veld, de rest maakt dan even geen zak uit”, zegt de trainer, nadat de spelers de overwinning en de periodetitel van vorige week uitbundig met supporters als Doms hebben gevierd. Op het veld lijkt er even niets aan de hand in Den Haag.

Lees ook:

ADO Den Haag gaat na logische degradatie op zoek naar ‘resetknop’

Met FC VVV degradeerde ADO Den Haag in mei door een 1-4 nederlaag tegen Willem II uit de eredivisie. Een logisch gevolg van jarenlange chaos in en rond de volksclub.