Met meer zelfvertrouwen kan Van Foreest sneller en makkelijker beslissen

Jorden van Foreest (20) is de grote verrassing op het 82ste Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Utrechter, vorig jaar nog laatste bij zijn debuut, staat momenteel gedeeld derde, een punt achter de Amerikaanse koploper Fabiano Caruana. Met nog drie speelronden te gaan maakt Van Foreest de voorlopige balans op.

Verbaas je jezelf dit toernooi?

Van Foreest: “Ja, zeker. Als ze me van tevoren hadden gezegd dat ik na tien speelrondes al zes punten zou hebben, dan had ik gezegd: dat is onmogelijk.”

Heb je een verklaring voor het succes?

“Nee, eigenlijk niet. Misschien ben ik gewoon wat beter geworden. Het enige wat ik dit jaar anders heb gedaan, is dat ik vooraf tien dagen met mijn secondant, iemand die mij helpt dit toernooi, heb getraind. Wat ook zeker geholpen heeft, is dat ik goed begon. Ik won twee van de eerste drie partijen, waardoor ik meer zelfvertrouwen kreeg.

“Verder speel ik redelijk snel. Vorig jaar had ik me voorgenomen: ik denk lang na tegen mijn tegenstanders, want zij zien meer dan ik, dus dat moet ik goedmaken door langer na te denken. Doordat ik nu meer zelfvertrouwen heb, neem ik bepaalde beslissingen wat makkelijker.”

Heb je dit succes ook nodig, omdat je ontwikkeling ietwat stagneerde?

“In 2016 werd ik Nederlands kampioen en toen had ik ongeveer hetzelfde niveau als nu. De motivatie was er altijd wel, maar het blijkt gewoon niet zo makkelijk om de volgende stap te zetten.

“Ik stond twee, drie jaar lang vrijwel stil, waarbij ik merkte dat het moeilijker werd om tegenstanders te verslaan. Ik heb nu misschien een stap gezet, maar ik ben nog lang niet bij de absolute top – als ik dat ooit al ga bereiken. Maar dit helpt wel.”

Je stond zelfs even op winst in je partij tegen wereldkampioen Magnus Carlsen, wat uiteindelijk remise werd. Hoe was dat?

“Ik weet niet of ik echt een gewonnen stelling had, maar in ieder geval had ik duidelijke winstkansen. Vooral tegen Carlsen ben je – meer nog dan tegen andere schakers – onzeker over je eigen beslissingen.

“Dus als hij je zo’n kans geeft, is mijn eerste gedachte: misschien begrijpt hij het wel beter dan ik. Is het wel echt zo goed als het lijkt? Moet ik iets anders doen? Dat zijn dan gedachtes die ineens door je hoofd spoken.”

In tennis heet zoiets ‘choken’; verkrampen als je op winst staat tegen een hoger gerangschikte speler.

“Dat gebeurt ook vaak in het schaken. Veel goede spelers zie je ontsnappen uit slechte stellingen. Carlsen heeft nu net de streak verbroken, het record van langst ongeslagen schaker, en in die streak heeft hij best vaak verloren gestaan. Toch houdt hij het dan op remise. Dat komt echt door de status die hij heeft.”

Heb je nog stoute plannen voor de laatste drie speelronden?

“Het toernooi winnen zal lastig worden, want ik heb de nummers een en twee van de wereldranglijst boven mij staan. Ik speel nog tegen Artemjev, So en Giri, goede schakers. So en Giri staan beiden in de toptien.”

Kun je het niet op een akkoordje gooien met Giri?

“Haha. Misschien wel, ja. Ik zei voor het toernooi nog tegen hem: misschien strijdt een van ons nog om de toernooiwinst in de laatste ronde. Voor hem wordt het moeilijk. Alleen ik heb nog kans.

“Maar nee, ik denk niet dat hij me laat winnen. Hij wil me graag verslaan, denk ik.”

