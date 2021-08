Met het olympische goud hebben de hockeyvrouwen nu alle denkbare titels op zak

De Nederlandse hockeysters stonden al een poosje achter het ereschavot. Draaiend, soms even dansend, dan weer met één been alvast op het podium. Toen de teams van Groot-Brittannië en Argentinië hun medailles en bloemen hadden gekregen, mochten ze eindelijk de hoogste trede opstappen. Met de handen intens in elkaar gevouwen sprong de ploeg omhoog. Eindelijk hadden ze hun olympische titel terug, de titel die zo nauw met het oranje verbonden is. De Nederlandse vrouwen wonnen vrijdag hun vierde titel op vijf verschillende Spelen. Alleen vijf jaar geleden in Rio werd het zilver.

Met het olympische goud heeft het Nederlands hockeyteam nu alle denkbare titels op zak. Oranje is regerend Europees- en wereldkampioen, won de FIH Pro League en de laatste edities van de Hockey World League en de Champions Trophy. “Ik krijg er kippenvel van”, zei Caia van Maasakker na de wedstrijd. Voor de 211-voudig international was de finale haar laatste wedstrijd. Die luisterde ze op met twee doelpunten. Beide keren scoorde ze uit een strafcorner. “Dit team werkt zo hard, we hebben er zoveel voor gedaan én voor gelaten, dat deze titel me echt ongelooflijk trots maakt.”

Rio 2016 stond bol van de incidenten

Het team van bondscoach Alyson Annan verloor in 2016 in Rio de titel aan Groot-Brittannië. Het toernooi stond bol van de incidenten. Annan raakte in de halve finale bevangen door de hitte en in de finale gaf de ploeg een 3-1 voorsprong uit handen. De Australische was toen nog niet zo lang bondscoach en liet zich overvallen door het ambt. “Eigenlijk zou er een handboek moeten bestaan voor beginnende bondscoaches”, zei ze vrijdag. “Ik heb van Rio ongelooflijk veel geleerd en dat vervolgens in de praktijk gebracht.”

Met succes. Na de finale in Rio de Janeiro verloor het Nederlands team nog maar sporadisch; van de 103 interlands waren dat er precies drie. Drie onbelangrijke wedstrijden, dat ook nog. En dat terwijl Annan haar ploeg ook verjongde en aanpaste aan haar zienswijze. Van de zestien speelsters die vrijdag meespeelden, debuteerden er acht op de Spelen. Oranje herbergt echter ook ervaring. Lidewij Welten en Eva de Goede wonnen in Tokio beiden hun derde gouden medaille op verschillende Spelen. Ze evenaarden daarmee ruiter Anky van Grunsven.

Welten kon nauwelijks haar tranen in bedwang houden

De speelsters van het Nederlands team toonden zich allemaal echte teamspeelsters. Stuk voor stuk benadrukten ze dat dit team de afgelopen vijf jaar sinds Rio hard heeft gewerkt om zo goed te worden als ze nu zijn. Welten kon een uur na afloop van de wedstrijd nog steeds nauwelijks haar tranen in bedwang houden. “Ik ben zo trots op iedereen. We hebben het hele toernooi het gevoel gehad dat we de besten waren. Maar dan moet je wel focus houden en blijven doen waar je goed in bent. Want we wisten ook dat die laatste wedstrijd het belangrijkst is. Verlies je die, dan heb je niets. Dan hadden we niet gehad waarvoor we gekomen waren.”

Dus moest Oranje zich op de slotavond van het toernooi ontdoen van Argentinië, een elftal dat doorgaans aardig gelijkwaardig is aan Nederland. Maar ook in de finale bleef Oranje doen wat het het hele toernooi al doet: goed en frivool hockey spelen. Geen enkel team was in staat om de ploeg langere tijd te ontregelen. Argentinië slaagde er nog wel in te scoren, maar toen stond Nederland in het tweede kwart al met 3-0 voor. De doelpunten vielen allemaal uit strafcorners. Naast van Maasakkers (2) scoorde ook Margot van Geffen met een tip-in uit een corner van Frédérique Matla.

Een hockeyploeg waarbij de concurrentie verbleekt

En daarmee wiste Oranje de condens van het olympische blazoen. Voor Annan was dat ook een persoonlijke overwinning, al wilde ze niet te veel kwijt over de moeilijke periode die ze na de mislukte Spelen van Rio meemaakte. Annan, als Australisch international twee keer uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, kreeg ook na dat echec het vertrouwen en bouwde gestaag aan een hockeyploeg waarbij de concurrentie verbleekt. En ja, zei ze. Dat deed haar veel. Haar ogen straalden, de mond verraadde dat ze veel meer dacht dan ze wilde zeggen. “Ik ben trots. En ja, ik kan het niet ontkennen. Dit betekent ongelooflijk veel voor me.”

