Met het lef keert ook de vechtlust terug bij Sparta

Vijf seconden voor het einde van de wedstrijd begon het Sparta-publiek luid te juichen, al moest aanvaller Vito van Crooij zijn vrije trap nog nemen. De aanhang in Rotterdam-West had blijkbaar een vooruitziende blik. In blessuretijd, vanaf 25 meter en met een 0-1 achterstand, had vrijwel iedereen die bal voor het doel geslingerd. Niet Van Crooij, die hem direct in de linkerhoek krulde. De Sparta Marsch schalde vervolgens door een bevrijd Kasteel, de voltallige bank rende het veld in.

Dat was wat Maurice Steijn deze week bedoelde met ‘ballen tonen’. Willen de Kasteelheren degradatie naar de eerste divisie, waar kastelen veranderen in slotjes, afwenden, dan moest Sparta risico’s nemen. Steijn gaf het goede voorbeeld, want hij zou eigenlijk aankomende zomer pas beginnen in Rotterdam. Toen Henk Fraser plots opstapte, besloot Steijn zijn Spaanse strand in te ruilen voor het donkere wolkendek boven Spangen en het degradatiespook te trotseren.

Wordt het weer zo'n avond?

De opmaat naar de gelijkmaker tegen AZ, de nummer vijf in de eredivisie, werd pas vanaf minuut 75 zichtbaar, toen Sven Mijnans een gouden kans vlak voor de doellijn over schoot. Vlak na rust had Vangelis Pavlidis AZ verdiend op 0-1 gezet. Het rook sterk naar buitenspel, maar de geldigheid van de goal was niet te checken. Op de camera van de Var was Pavlidis niet te zien. Wordt het weer zo’n avond, hoorde je supporters op de tribunes verzuchten. Tot Van Crooij risico nam.

Zijn treffer was de beloning van de hartstocht en vechtlust die Sparta in het laatste kwartier liet zien. Alsof het besef dat dit een doodsstrijd is, plots was ingedaald. Terwijl AZ-spelers na afloop mokkend afdropen, liep een grijnzende Mijnans dollend op slippers en half mank door de catacomben. Twintig minuten lang dacht hij de schlemiel te worden, zei hij, met een zak ijs op zijn knie.

Mijnans wist wel waarom het nu toch was gelukt dat kostbare punt te pakken. “In het begin van dit seizoen hebben we veel pech gehad. De afgelopen weken hingen we meer achterover. Ik hou van deze nieuwe speelstijl, met meer lef.” Hij merkte dat het team daarnaar verlangde. “We waren toe aan verandering. Iedereen krijgt hier veel energie van en wil zich bewijzen.”

‘Ik moest van mezelf ballen tonen’

Steijns glimlach was minstens zo groot. “Ik sta hier met een heel trots gevoel als ik zie wat de ploeg deze week heeft meegemaakt. De energie in de tweede helft, de interactie met het publiek en de terechte 1-1 zijn een bevestiging dat instappen de juiste keuze was.”

Voor Steijn was het de enige optie. “Ik moest van mezelf ballen tonen. Ik kon ook vier wedstrijden achterover zitten en als het fout gaat denken: had ik maar… Nu heb ik in ieder geval de verantwoording genomen.” Steijn vertelde zijn manschappen niet om te kijken naar het verleden. “Ik heb gewoon gezegd: hier staan we en we gaan nu vier finales spelen.”

Dankzij het stormachtige einde van de wedstrijd tegen AZ zijn de bravoure en de hoop bij Sparta terug. Mijnans: “Als je tegen AZ gelijkspeelt, dan is Groningen volgende week ook te doen. Ik vind ons beter dan andere degradatiekandidaten.” Lovend is hij ook over Steijn. “Ik heb veel duidelijkheid gemerkt. Een nieuwe wind kan degradatie voorkomen. Vanavond hebben we bij vlagen goed aanvallend voetbal laten zien en de trainer is er pas een week, dus ik denk dat we volgende week nog veel beter zijn.”

Sparta was lang een herenclub. Nu staat de oudste profclub van Nederland laatste. Vorige week stapte trainer Henk Fraser op. Anton Slotboom, publicist voor Trouw, auteur van een boek over Sparta én supporter, beschrijft de pijn, en dat het sportieve verval ook een moreel verval is.