Met haar knappe dubbelwinst laat Hassan de wereld zien hoe clean ze is

En ze was nog wel bang geweest, ze heeft gepanikeerd zelfs. De 26-jarige atlete kon zich niet van de indruk ontdoen dat ze haar snelheid, waarmee ze in het verleden succesvol is geweest niet meer kon bereiken. Op advies van haar coach Alberto Salazar had ze immers meer voor langere afstanden getraind.

Had ze die zo gevreesde kwaliteit tenietgedaan in haar zoektocht naar meer uithoudingsvermogen? Had ze daarmee aan snelheid ingeleverd? Het is een vraag die haar bezighield, niet zo lang geleden nog, maar zaterdagavond leek het onvoorstelbaar dat ze ooit aan zichzelf heeft getwijfeld. Haar benen gaven een krachtig antwoord.

Een superieure Hassan blies haar tegenstand weg in een wervelende finale die ze vanaf het startschot domineerde. In de eerste ronde bleek al: Hassan is op haar allerbest. Haast op methodische wijze - de ogen zonder onderbreking op de baan gericht - zette ze met haar grote, uitgemeten passen de tegenstanders op afstand. En dat in een verschroeiend tempo. Hassan liep een Nederlands record: 3:51.95.

Daarmee voltooide ze een historische dubbel. Nooit eerder won een atleet goud op zowel de 10.000 als de 1500 meter. Een week eerder behaalde ze een eerste wereldtitel met de tweede 10.000 meter uit haar loopbaan. Met deze triomf bevestigt Hassan haar rijzende sterrenstatus. Ze is niet meer weg te denken aan de top van het internationale atletiekcircuit. Dat de winnaars van zilver en brons zaterdag, Kipyegon (3:54.22) en Gudaf Tsegay (3:54.38), beiden persoonlijke records liepen, tekent de heerschappij van Hassan.

Haar onbuigzaamheid, die coaches soms gek maakt, bleek nu een waardevolle eigenschap

Haar kenmerkende onbuigzaamheid dan wel onverstoorbaarheid, waar veel van haar coaches gek van werden, bleek deze week een waardevolle eigenschap. Met de krachttoer van zaterdag sloot Hassan een roerige week af. Een emotionele achtbaan was het. Drie dagen na haar wereldtitel op de 10.000 meter werd dinsdagochtend haar trainer Salazar voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada. Hoewel ze niet genoemd werd in het lijvige rapport dat het agentschap over hem uitbracht, ontstond er ruis rond haar persoon.

De verbanning hing als een donkere wolk boven haar WK en bracht, zo zei Hassan zelf, haar loopbaan in onzekerheid. Ze moest ook zichzelf verdedigen, al bleek uit dopingcontroles dat ze schoon was. “Wat mensen denken, kan mij niet schelen. Ik kan rustig slapen.”

Diep vanbinnen moet het voor het startschot al hebben geborreld. Languit liggend op de baan slaakte ze na haar winst een oerkreet. Het zal er een van ongeloof, intense blijdschap, maar misschien ook van een iets dieper liggende frustratie zijn geweest. In haar grimas schuilde vermoeidheid, maar ook verbetenheid. Later verwoordde ze het voor de televisiecamera’s als volgt: “Ik was zo boos op de buitenwereld om de vragen die ik kreeg. Ik ben altijd top geweest sinds 2014. Opeens worden andere zaken erbij gehaald. Ik ben clean, ik ben altijd schoon, en ik wilde laten zien hóé schoon. Kijk maar eens hoe schoon ik ben. Dat wilde ik laten zien.”

Beeld BSR Agency

Hassan zou met tegenzin wereldkampioen op de 5000 meter kunnen zijn geworden. Met haar coach Salazar, die liever wilde dat ze die afstand zou lopen in plaats van de 1500 meter, voerde ze eindeloze discussies. Uiteindelijk kreeg ze haar zin. Pas begin deze week gaf ze definitief de voorkeur aan de 1500 meter. Het is haar oude liefde, de afstand waarmee ze groot is geworden. Een afstand waarop ze gewend is te excelleren. In 2015 en 2017 was ze op daar in Peking en Londen al een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel en in 2016 werd ze in Portland wereldkampioene indoor.

Het dubbele goud maakt Doha tot háár WK. Op het WK in Londen twee jaar geleden, toen de tengere atlete in de finale in de mist ging en vijfde werd, kwam ze dagen haar kamer niet uit. Die opgesloten versie van zichzelf heeft ze inmiddels ingeruild voor een nieuwe, een versie vol zelfvertrouwen. Hassan acht zich rijper. Of zoals ze het na haar eerste wereldtitel voor de camera van de NOS zei: “Ik had altijd grote verwachtingen en dan lukte het niet, maar nu ben ik volwassen en gefocust. Ik maak geen fouten meer.”

Op het laatst keek ze nog even op het videoscherm om te zien welke schade ze had aangericht

Fouten maakte ze zaterdag allerminst. Daar waar de tegenstanders haar moordende tempo nog maar net konden volgen, brak ze helemaal los in de laatste ronde. Bij het rinkelen van de bel besloot Hassan de anderen stuk te lopen. Comfortabel blikte Hassan in de laatste rechte lijn nog even op het grote videoscherm om de veroorzaakte schade te aanschouwen. Tussen haar en de eerstvolgende finalist, de Keniaanse Faith Kipyegon gaapte immers een boulevard.

De dubbelslag op de 1500 en de 10.000 meter is hoogst ongebruikelijk. Dat ze dit klaarspeelde, tekent haar veelzijdigheid als atleet. Beide afstanden koppelen vergt behalve grenzeloos talent ook uitgekiende trainingsmethoden. En wat betreft dat laatste is ze er beduidend op vooruitgegaan sinds ze in 2017 onder de vleugels van de Atletiekunie vandaan ging. Door zich bij het door Nike gefinancierde Oregon Project aan de Amerikaanse westkust te voegen maakte Hassan zichtbare stappen. De trainingsfaciliteiten zijn er beter, de omgeving professioneler en haar trainingsmaatjes zijn van wereldniveau.

Het enige wat Hassan nog nodig heeft voor de Spelen in Tokio is een nieuwe coach. Verder heeft ze alles, zoveel heeft ze op dit volmaakte WK wel bewezen.

