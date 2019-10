Met goud wil Shaunae Miller-Uibo (25) de pijn van orkaan Dorian verzachten

Het was gewiekst en onorthodox, de manier waarop Shaunae Miller-Uibo (25) zich aan het grote internationale publiek bekendmaakte als atlete aan de top. Haar eerste driehonderd meter in het Maracanãstadion waren feilloos. Maar wat drie jaar geleden tijdens de 400 meter finale op de Spelen in Rio volgde, was een veelbesproken eindspurt. Haar benen dreigden het in de laatste rechte lijn te begeven en enkele banen van haar verwijderd zat de koningin van de sprint Allyson Felix haar op de hielen. In een vlaag van wanhoop nam Miller-Uibo een onconventionele snoekduik en zo griste ze op het allerlaatste ogenblik het goud weg voor Felix. Ze bleef de Amerikaanse zevenhonderdste van een seconde voor.

Hoe onverklaarbaar en onhandig haar tuimeling ook was, haar gouden sprong was een voorbode voor meer. Inmiddels heeft Miller-Uibo de torenhoge verwachtingen die rond haar persoon hingen ingelost. De rijzige atlete (1,85 meter) domineert het sprintcircuit op fenomenale wijze. Vanavond verschijnt de sprintster uit de Bahama’s als favoriet aan de start van de finale op de 400 meter van de WK in Doha.

Verloor geen race

Een glimlach is nooit ver weg bij de ontspannen en spontane atlete, vaak met de kenmerkende haarverf in regenboogkleuren. De Caribische is een product van de prestigieuze universiteit van Georgia – waar ze ook haar echtgenoot, de Estse tienkamper Maicel Uibo, leerde kennen.

Op zowel de 200 als de 400 meter verloor Miller-Uibo de voorbije twee jaar geen enkele race. Maar het programma in Qatar laat een combinatie van beide disciplines niet toe. Beide halve finales werden op dezelfde avond afgewerkt: de 200 meter volgt drie kwartier na de 400 meter. Ook de series zijn op dezelfde dag, met iets meer dan een uur tussen de races. Daar was zelfs voor de Olympisch kampioene, met 21,74 seconden de snelste vrouw van dit jaar op de 200 meter, geen beginnen aan. Daarom moest Miller-Uibo kiezen. De 400 meter is haar favoriete race – ‘the 400 is my baby’ – dus koos Miller-Uibo in Doha daarvoor.

Loopschema aanpassen

De Bahamaanse is zo goed dat de internationale atletiekfederatie IAAF overweegt het loopschema voor volgend jaar in Tokio voor haar aan te passen. Haar ambities reiken voor de Spelen immers een stuk verder. Daar wil de atlete een dubbelslag slaan. Op dit moment staan de start van de 400 meter en de finale van de 200 meter nog allebei op 4 augustus geprogrammeerd, wat de atlete belet om beide afstanden te lopen. Ze hoopt dus dat de IAAF er iets aan kan doen. Eerder werd zo’n gunst in 1996 verleend aan Michael Johnson – haar voorbeeld – en aan Allyson Felix in 2016.

Shaunae Miller-Uibo draagt het gewicht van een trots eiland. Een land met een rijke atletiekgeschiedenis. Zelf komt ze uit de hoofdstad Nassau, de plek waar de zogeheten ‘Golden Girls’ na de Olympische Spelen van 2000 in Sydney door landgenoten, dronken van geluk, ontvangen werden op de tjokvolle luchthaven na hun gouden medaille op de 4 x 100 meter.

Natie in pijn

Maar nu zijn de Bahama’s vooral een plek van rouw. Miller-Uibo hoopt haar land een vreugdestoot te kunnen bezorgen na de verwoesting die orkaan Dorian begin september achterliet. Niet alleen zijn er 52 doden en 1300 opgegeven vermisten, ook verloren ruim zevenduizend inwoners hun huis.

‘We zijn een sterke natie, onze mensen zijn liefdevol en patriottisch’, schreef Miller-Uibo eerder op Instagram nadat ze een fondsenwerving had opgezet. ‘Maar nu zijn we een natie in pijn.’

Met de ultieme glorie op de 400 meter wil Miller-Uibo die pijn graag verzachten. Al hoopt de Bahamaanse daarvoor niet meer zo dramatisch te hoeven strompelen als in 2016.

Lees ook:

Sifan Hassan overtuigend wereldkampioen op 10.000 meter

Hassan werd zaterdag wereldkampioen op de 10.000 meter. De medaille geeft haar toch al goede seizoen extra glans.