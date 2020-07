Met Froome telt voor Sylvan Adams maar één ding: de Tour winnen

Baruch haba. In welke andere taal dan het Hebreeuws zou Sylvan Adams, de puissant rijke eigenaar van wielerformatie Israel Start-Up Nation, donderdag eindelijk zijn aanwinst Chris Froome welkom heten? Geld speelt geen rol in het leven van de in Canada geboren vastgoedmiljardair, het imago van Israël des te meer.

Groot denken. De 61-jarige tycoon heeft nooit anders gedaan. Als zoon van een Holocaust-overlever leerde hij van jongs af aan hoe het leven geleefd dient te worden: grenzeloos en mateloos. Met geld is misschien niet alles, maar toch zeker veel te koop, was het adagium.

Toen Adams in 2014 zijn woonplaats Montreal verruilde voor Tel Aviv, kocht hij voor een slordige dertig miljoen euro het duurste huis van Israël. Omdat het hem wel leuk leek om de Israëlische vlag op de maan geplant te zien worden, stak hij vijf miljoen in de financiering van SpaceIL, een ambitieus ruimtevaartproject.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome neemt afscheid van Team Ineos. Beeld AFP

Als Madonna wil optreden op het songfestival, legt Adams er een miljoen voor neer

Willen zijn landgenoten stervoetballer Lionel Messi in levenden lijve zien schitteren? Geen probleem, Adams organiseert en financiert een oefeninterland tussen Argentinië en Uruguay. En als zangeres Madonna bereid is op het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv een muzikaal intermezzo te verzorgen, legt Adams daar grif een miljoen euro voor neer.

Het mondiale wielrennen was dus gewaarschuwd toen Adams in 2015 besloot om serieus werk te maken van de hobby die hij op zijn veertigste ontdekte. Dat jaar verrees in Tel Aviv het Sylvan Adams National Velodrome en zag onder de noemer Israel Cycling Academy een continentale wielerploeg het levenslicht. Verder dan een enkele etappezege in de Ronde van Azerbeidzjan kwam de bescheiden equipe in het eerste seizoen niet.

Om Israël te laten zien hoe hoog hij op termijn met zijn team wilde reiken, haalde Adams in 2018 de start van de Ronde van Italië naar zijn land. Twee derde van de benodigde 27 miljoen euro voor de organisatie van drie Giro-etappes in Israël betaalde hij uit eigen zak. In vijf seizoenen transformeerde de equipe van een onbeduidend ploegje anonieme Poolse, Slowaakse en Israëlische renners tot Israel Start-Up Nation, een formatie met World Tour-status.

Goed, beter, best

Meedoen op het allerhoogste niveau was voor Adams evenwel niet voldoende. In zijn wereld gaat het om groot, groter, grootst. Om goed, beter, best. Voor minder dan de eindzege in de Ronde van Frankrijk deed hij het niet. En wie kon hem beter helpen bij het verwezenlijken van die droom dan viervoudig Tour-winnaar Chris Froome?

Adams was er als de kippen bij toen de 35-jarige Brit na tien jaar eerst bij Team Sky en later Ineos het alleenrecht op het kopmanschap bleek te zijn verloren. Hij was voorbijgestreefd in de pikorde van het Britse sterrenensemble van Dave Brailsford. Eerst overklast door Geraint Thomas, die de Tour in 2018 op zijn naam schreef. Een jaar later ingehaald door Egan Bernal, die het geel naar Parijs bracht nadat Froome kort daarvoor bij een val in de Dauphiné zwaar geblesseerd was geraakt.

Froome wenste voor de jaren die volgen na de uitgestelde Tour van 2020 geen deel uit te maken van een trojka kopmannen en forceerde een breuk. Hij koos eieren voor zijn geld en ondertekende een contract bij Adams, dat hem tot 2024 vijftien miljoen euro oplevert. Drie seizoenen krijgt de Brit de tijd om in ISN-shirt de Ronde van Frankrijk te winnen. En om voor Adams het bewijs te leveren dat met geld wellicht niet alles, maar wel een Tourzege te koop is.

Lees ook:

Eindelijk klinkt weer het startschot van een Vlaamse kermiskoers. Proost!

Na 119 dagen konden de Vlaamse wielerliefhebbers hun hart weer ophalen, bij de kermiskoers van Rotselaar.