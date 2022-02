Met een geperfectioneerde techniek werd Suzanne Schulting wéér olympisch kampioen: ‘Dit is insane’

Er waren de tranen, er was de lach en de tong uit de mond. En er was de verbale uitbarsting van vreugde. Suzanne Schulting prolongeerde haar olympische titel, op de afstand waar ze in ‘huist’. Ze hield dit keer de allergrootste emoties onder controle, al miste ze haar familie enorm. “Wat had ik graag gewild dat mijn ouders hier zouden zijn.”

Ze had ze er graag bij gehad, bij een van de belangrijkste momenten in haar carrière. Een nieuwe olympische finale, als ouder en wijzer atleet, maar nog steeds een gevoelsmens. Toch won ze, op uitzonderlijke wijze, door de hele finale op kop te rijden.

Er zat grote druk op, vertelde Schulting (24) na afloop. Ze wist dat er naar haar werd gekeken, zeker omdat ze zaterdag viel in de gemengde aflossing en omdat ze tweede werd op de 500 meter. Als het vrijdag weer niet was gelukt, was de druk alleen maar heviger geweest. Maar vrijdag viel veel stress weg. Het was gelukt. Ze was olympisch kampioen.

Schulting nam na afloop in Peking alle tijd voor de media. Ze zat met een telefoon in de ene en een energiereep in de andere hand zelfs even rustig te wachten tot bondscoach Jeroen Otter was uitgepraat. “Ik merk dat ik nu veel rustiger ben.”

Op het ijs werd ze ‘madame’

Vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang nam een toen twintigjarige Suzanne Schulting alles in zich op. Ze vloog van hot naar her, bemoeide zich overal mee, wilde alles meemaken en stortte na een kleine week helemaal in.

Stond ze daar om vier uur ’s nachts op de kamerdeur van de arts te kloppen omdat ze niet in slaap kon komen. Ze was een shorttracker met de concentratieboog van een sprinkhaan, aldus Otter in een nabeschouwing van een uur, kort nadat Schulting goud had gewonnen op de allerlaatste afstand van het toernooi.

Wat volgde was de snelkookpan, de metafoor die Otter regelmatig gebruikt om aan te geven hoeveel Schulting in één keer moet absorberen. Op het ijs werd ze de ‘madame’, die voor niets minder dan goud naar Peking kwam. Ze werd de afgelopen jaren (bijna) onverslaanbaar, vooral op de 1000 meter. De 500 meter moest ze leren rijden, de 1500 behoefde duurvermogen. Maar op de 1000 kan ze alles kwijt. Snelheid, tactiek, uithouding.

Ze perfectioneerde haar techniek van rijden: met nog een ronde of vijf of vier op kop komen, en dan de snelheid zó hoog houden dat niemand haar nog voorbijkomt. Toen ze dat kon, kreeg ze van Otter andere opdrachten: haal in de laatste ronde pas in, begin eens achteraan. Het was nodig om de ‘errors in het hoofd’ op te lossen. Dat ze gewend raakte aan momenten waar ze niet op is voorbereid.

Geen interviews, goede slaap

Buiten het ijs groeide Schulting als persoon. Otter: “Ze heeft geleerd en begrepen dat de keuzes die je dagelijks maakt, bewust en onbewust, in het teken van de sport staan. Elk moment van het jaar. Ze heeft alles overwogen, tot wat je in je mond stopt aan toe. Vijf, zes jaar geleden was het fundament waar je je keuzes op maakt er niet. Nu wel.”

En kijk nu, deze Spelen. Schulting gaf geen interviews, sloot zich af voor alles wat afleidt. Soms liep ze zo dicht mogelijk langs de wand door de mixed zone, om zo al de indruk te geven dat ze niet te bereiken is. Dat werkte voor haar, zei ze. Met als gevolg: “Ik slaap fantastisch”.

En er gebeurde nog iets. In haar kielzog bracht Schulting een nieuwe lichting vrouwen als Selma Poutsma en Xandra Velzeboer naar haar niveau. Otter: “Het is niet meer het ikke, ikke, ikke van vier jaar geleden. Ze neemt de leiding. Dat kan ook; als je wint kijken mensen naar je op. Maar ze doet het op de goede manier.”

Een keer goud is niet meer genoeg

Dat ze de race vrijdag kon winnen, was te danken aan haar eigen vastberadenheid – en toch ook egoïsme. Vlak voor haar finishte de mannenaflossingsploeg na een knappe wedstrijd als derde, op slechts twee duizendsten van een plek in de finale. Itzhak de Laat zat huilend op het ijs, nadat hij in de laatste ronde twee posities had verloren. Coach Otter zat er even helemaal doorheen.

Temidden van dat verdriet moest één iemand de focus houden. Schulting, ook al had ze de grote teleurstelling bij haar ploeggenoten gevoeld. Toch moest ze zelf rijden voor goud. Schulting zei drie zinnen tegen Otter: “Ja, het is vreselijk balen. Maar we gaan nu een duizend meter rijden. Punt.”

In die finale was het plan simpel: geen enkel risico. Schulting begon op kop, in een race met de grootste concurrenten: de Koreaanse Choi en de Amerikaanse Santos, die beiden dit seizoen Schulting al een keer versloegen. Ze hield het negen ronden vol, al vertelde ze dat ze in de laatste ronde amper meer op haar benen kon staan. “Dat is echt bijzonder”, zei Schulting. Ze realiseerde zich toen pas hoe ze had gereden. “Dat is echt insane.”

Na afloop kwamen de tranen van vreugde, in de kleedkamer vermengd met tranen van ellende bij de mannen. Otter: “We zijn hier een grote familie, niet een paraplu waar twee groepen onder vallen. We doen dit allemaal samen.”

Schulting zelf is nog niet klaar. Zij heeft nog de aflossing om te rijden, en de 1500 meter. “Daarom ben ik nu ook rustig. Er is opluchting, maar ik besef nog niet helemaal wat er is gebeurd. En ik kan niet echt toegeven aan dat gevoel. Er is nog te rijden.” Want ook dat is Schulting: één keer goud is niet meer genoeg.

