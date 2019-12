Met drie kopmannen gaat Jumbo-Visma op jacht naar de Tour-zege

De een ging, toen de ander, en uiteindelijk bleek de derde óók te gaan. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk én Primoz Roglic zijn alle drie kopmannen voor Jumbo-Visma in de Tour de France, zo was de conclusie vandaag op de presentatie van de ploeg voor 2020 in Amsterdam. Geen versplintering, één scherpe keuze. De scherpste keuze die bij de ploeg de afgelopen jaren is gesteld: de Tour moet worden gewonnen.

Tijd voor een ‘gouden kroon’, aldus teambaas Richard Plugge vandaag bij de presentatie van de ploeg, op het verhoogde podium in de hal van nieuwe sponsor Hema. Sportgeschiedenis begint ergens, zei sportief directeur Merijn Zeeman. Maar daarvoor is wel een gok nodig. Alle ballen in één mandje. Zeeman: “We gaan all-in. Dat is gevaarlijk, heel gevaarlijk zelfs, maar dat hoort bij topsport.”

Het waren grote woorden voor een ploeg die nog maar zeven jaar geleden als team Blanco door moest en niet eens een hoofdsponsor had. Maar nu is het budget zo gestegen dat de ploeg in de top-vijf komt van teams waar het meeste geld in omgaat. Bovendien komt de ploeg uit het succesvolste seizoen ooit. Met 52 overwinningen, de winnaar van de Vuelta en een Nederlandse geletruidrager gaat het als team meer dan goed.

Dat was te zien op de presentatie van de ploeg. Vijfhonderd bezoekers woonden de grootste presentatie bij die de ploeg ooit gaf. Bovendien waren de tafelgesprekken live te zien op Eurosport. Enigszins toevallig, de dagpresentator is ook werkzaam bij de sportzender, maar het gaf ook aan hoe belangrijk de ploeg is geworden. Een andere ploeg zou een live-programma niet krijgen.

Een team dat zoveel succes boekt, kan hoog mikken. Zeker op een moment waarop het nog goed dromen is, zo voor het seizoen echt is begonnen. En zeker nu Tom Dumoulin ook binnen is, de nieuwe grote kopman van Jumbo-Visma die helemaal is hersteld van zijn knieblessure waardoor hij in mei de Giro moest verlaten.

Compromisloos beslissingen nemen

Met Vuelta-winnaar Roglic, nummer drie van de Tour Kruijswijk én klassementsman Dumoulin is het voor het eerst in lange tijd dat Team Ineos van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal echt uitgedaagd kan worden, aldus Zeeman. In zijn woorden is het ‘laconiek’ om te denken dat het met een toprenner minder ook zou kunnen.

Om zijn gevoel te staven werden onder meer de resultaten doorgelicht van Ineos, tot mei Team Sky geheten. Hoe kunnen zij al zoveel jaar zo goed zijn in de Tour? Op basis van die analyse werden ‘compromisloos’ beslissingen genomen, aldus Zeeman. Met meerdere kopmannen is er een betere kans, de beste teams hadden de meeste mensen die goed in de bergen waren. Geen sprinter Dylan Groenewegen dus, die dit keer in de Giro de meeste kansen ziet.

Het voordeel van die benadering is dat de ploeg al vaststaat, onvoorziene omstandigheden daargelaten. De drie kopmannen worden bij de start in Nice vergezeld door Laurens de Plus, Sepp Kuss, Robert Gesink, Tony Martin en Wout van Aert.

Met zoveel kapiteins is het wel goed om afspraken te maken. Daar is de ploeg al ‘drie maanden’ mee bezig, aldus Zeeman. Er is zelfs al gesproken over scenario’s tijdens de race. Wat als er bijvoorbeeld een concurrent wegrijdt, Ineos niets doet en het drietal van Jumbo-Visma geen knechten meer heeft?

Als we kans willen maken, moeten we met z'n allen zijn

In oktober zaten de grote drie al bij elkaar tijdens een ‘captains dinner’ met andere grote namen van de ploeg. Het ging over ambities, niet alleen voor 2020 maar ook voor een carrière. Begin november, in een Van der Valk-hotel in Ridderkerk, werd onder een lekkend dak nogmaals de theorie voor de Tour de France ontvouwd. Als we kans willen maken, dan moeten we met zijn allen, was de boodschap van de trainers. De renners dachten er net zo over.

In principe is de sterkste kopman, klonk het vandaag. Maar als er een situatie komt waarin op tactiek moet worden gespeeld – zie de situatie hierboven – dan is er nu al duidelijkheid gecreëerd. Roglic is als Vuelta-winnaar van dit jaar op dit moment nog de man die een ‘streepje voor heeft’, aldus Zeeman. Kruijswijk en Dumoulin rijden dan voor hem. Dat vond Dumoulin overigens geen probleem: “Roglic is een klasse beter dan ik ooit ben geweest. Hij domineerde de Vuelta. Ik heb nooit kunnen domineren.”

Dumoulin was desondanks vooral enthousiast over het Tourparcours. “Ik ben heel blij. Het is redelijk explosief en die laatste tijdrit is geniaal.” De voorlaatste dag gaat het tegen de klok naar Planche des Belles Filles in de Vogezen. De specialiteit van Dumoulin. Maar ook van Kruijswijk en helemaal van Roglic.

De druk ligt op de Tour. Wat nou als het niet zo gaat als verwacht. Is het seizoen dat mislukt? Zeeman: “Goh, nou, dat gaat wel ver. Er zijn veel andere doelstellingen. Maar de Tourwinst staat op één.”

