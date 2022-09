Met ‘discipline’ als voornaamste wapen gaat Oranje richting WK

Het grote verschil bij het Nederlands elftal in vergelijking met een dik jaar geleden? Voordat hij de reis terug naar Bergamo ging maken, had Marten de Roon zondagavond na de 1-0 winst op België wel een antwoord. Het verschil heet Louis van Gaal.

“Als hij binnenkomt, schiet je meteen aan. Dan is er geen ruimte meer voor ruis. Dat heeft een heel positief effect”, zei De Roon. “Er is duidelijkheid vanaf de eerste dag dat hij er is. Hij vertelde hoe hij wilde spelen, hoe hij wilde trainen.”

De ruis die er onder Frank de Boer was, is volledig weg. Dat De Roon een lofzang hield op Van Gaal zegt veel over het huidige klimaat binnen Oranje. De speler van Atalanta Bergamo was een vaste waarde onder De Boer maar is onder Van Gaal vooral reserve. Zondag stond hij in de basis omdat Frenkie de Jong geblesseerd was. De Roon: “Van Gaal heeft steeds tegen mij gezegd: ik wil je erbij hebben. Ik weet dat ik geen eerste keuze ben als Frenkie er is. Maar als dat niet zo is, moet ik er staan. Op die momenten richt ik me. Je rol kennen is belangrijk voor het teamproces. Iedereen schikt zich daarin.”

Individueel niet genoeg kwaliteit

Van de selectie een team smeden was bij zijn aantreden de belangrijkste inzet van Van Gaal. Dat kunstje flikte hij al eens in 2014 op het WK en het zou ook nu de enige kans van slagen bieden op het WK. Individueel is er niet genoeg kwaliteit in vergelijking met toplanden. De matige vertoning tegen België met Kevin Debruyne en Eden Hazard liet dat bij uitstek zien.

Na afloop bleek het met het zelfkritisch vermogen bij Oranje ook wel goed te zitten. Van Gaal vond het spel in balbezit ‘nog slechter dan tegen Polen’. Matchwinnaar Virgil van Dijk zei dat er ‘niet goed’ en ‘slordig’ was gevoetbald en dat het ‘doordekken’ op de zwervende creatievelingen van de Belgen niet altijd goed ging. “Er zijn nog veel verbeterpunten. Het is een nieuw systeem. Maar iedereen weet wel wat er gevraagd wordt. Het is hard werken en het loont wel.”

Want Oranje bleef overeind en wist de slechte pot toch te winnen. Waarom? Zowel Van Dijk als Van Gaal gebruikte het woord ‘discipline’. “We werden eigenlijk weggespeeld door België maar hadden de discipline om onder die druk uit te komen. En dan kun je zomaar scoren uit een spelhervatting”, zei Van Gaal, doelend op de kopbal van Van Dijk uit een hoekschop van Cody Gakpo. Davy Klaassen stond daarbij doelman Thibaut Courtois hinderlijk in de weg. Van Gaal: “Allemaal vooraf besproken”.

‘Naar de goede kleur’

Maar als dit Nederland zich werkelijk met de topnaties wil meten op het WK zal er meer nodig zijn dan gedisciplineerd en compact verdedigen. Van Gaal prees weliswaar De Roon, omdat hij een van de weinigen was die de bal wel steeds ‘naar de goede kleur’ speelde; evident was dat aanvallend de creativiteit van Frenkie de Jong node werd gemist. De versnellingen, ideeën en dribbels van de geblesseerde Barcelona-speler waren er niet, waardoor het allemaal stroef oogde. Voorin had Steven Bergwijn zichtbaar niet de match met Vincent Janssen die de eveneens afgehaakte Memphis Depay verving.

Van Gaal maakte dit weekend niet voor niets duidelijk dat hij voor De Jong en Depay tot het laatst een plekje vrijhoudt in zijn WK-selectie. Voor de rest staan voor de bondscoach ‘tien spelers, of iets meer’ voor hem wel vast. De rest moet vooral blijven ‘leveren’ bij hun club, waarschuwde Van Gaal hen herhaaldelijk.

Zestig spelers worden ook de komende twee maanden gevolgd door de technische staf, zei hij. In werkelijkheid zal het gaan om de laatste paar plekken. De vraag of hij drie of vier keepers opneemt in zijn selectie van 26 laat Van Gaal nog in het midden. Remko Pasveer zit er wel bij, verklapte hij. Maar niet omdat hij de Ajax-keeper ook in zijn tweede interland de nul had gehouden. “De meeste ballen waren oprapertjes.”

