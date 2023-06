Met dezelfde voorbereiding als de mannen wint Riejanne Markus het NK

Kilometerslang zag Riejanne Markus woensdag op het NK tijdrijden in en rond Elspeet haar concurrente Demi Vollering voor zich rijden. Markus was de jager, Vollering, een minuut eerder gestart, de prooi. De helft van de tijdrit probeerde Markus Vollering in te halen. Uiteindelijk kwamen ze bijna gelijk aan. Markus werd Nederlands kampioen. Ze was Vollering 55 seconden te snel af. Annemiek van Vleuten werd derde, op liefst 1.13 minuut.

Die 55 seconden tussen Markus en Vollering waren wel het verschil tussen specifieke voorbereiding en een net iets minder voorwerk. Voor Markus was het NK echt een doel geweest. Zo kreeg ze dezelfde faciliteiten als de mannen binnen Jumbo-Visma. Ze ging in oktober de windtunnel al in en rijdt tegenwoordig met een op maat gemaakt stuur. Bovendien ging ze gelijk van hoogtestage door: niemand in haar ploeg doet meer dagen op hoogte dan zij. “Je ziet wel dat dat het verschil nu maakt.”

De gehele Nederlandse top kwam opdagen

Het was een podium vol grote namen, want Markus is nog tot zaterdag Nederlands kampioen op de weg en werd vierde in de afgelopen Vuelta. De gehele Nederlandse top kwam opdagen. Het ging dan wel ‘slechts’ om een Nederlandse kampioenstrui – niet voor iedereen de grootste prijs op de kalender – maar er zat toch een zeker belang achter. Het was een kwalificatiemoment voor de WK in Glasgow, waar Nederland maar twee startplekken heeft, en het gaf enige indicatie voor de tijdrit die in de Tour de France mogelijk van groot belang wordt.

De rensters waren daarom de afgelopen dagen afgedaald van de verschillende trainingskampen naar Elspeet, waar het NK begon op de brink in het midden van Elspeet. Markus kwam uit Andorra, Van Vleuten uit Livigno in Italië en Vollering uit de Ronde van Zwitserland, die ze tot dinsdag reed. Zij kwam het laatst aan. Vollering reed dinsdagnacht met haar vriend in de camper naar Nederland. Om 03.30 uur pas parkeerde ze op de camping op 1,5 kilometer van de start.

Wielrenster Riejanne Markus tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Beeld ANP

Allen hadden ze een eigen doel. Markus wilde eenvoudigweg winnen in de discipline die zij ziet als het mooiste in haar sport. Het is zo zwaar, een gevecht met jezelf: dat is waar Markus goed in is. Vollering wilde zien hoe ze het zou doen op een tijdrit van 42 kilometer – zelden vertoond in het vrouwenwielrennen. En Van Vleuten wilde in haar slotseizoen vooral plezier hebben bij haar laatste NK.

Kippenvel

Na de tijdrit had iedereen ‘lekker gereden’. Markus sprak van een ‘grote droom’ en kreeg al bijna kippenvel bij de gedachte dat ze de tijdrit in de Tour de France in het rood-wit-blauw kan rijden. Vollering was vooral blij dat ze Van Vleuten had verslagen, ook met het oog op diezelfde tijdrit in de Tour. “Ik heb nog nooit een tijdrit gereden tegen Riejanne of Annemiek. Dus ik was nieuwsgierig naar het veld.” En Van Vleuten? Die had inderdaad plezier gehad.

Na afloop waren er achter het erepodium de onderonsjes tussen de vrouwen die elkaar zo vaak tegenkomen. Markus en Vollering klaagden over stijve spieren, het gevolg van afkoelen na een grote inspanning. Er werd gelachen, er was ontspanning. Het kan nu nog: de komende periode rijden ze allen weer tegen elkaar. Eerst in de Giro, dan in de Tour, en dan is het kijken wie het WK mag rijden.

Van Emden voor derde keer Nederlands kampioen bij de mannen Jos van Emden heeft voor de derde keer de nationale titel veroverd in het tijdrijden. De 38-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was op het parcours over 42 kilometer met start en finish in Elspeet 18 seconden sneller dan Daan Hoole. Sjoerd Bax pakte het brons. Bauke Mollema won vorig jaar bij zijn debuut in Emmen zijn eerste nationale titel in het tijdrijden. Toen versloeg hij voormalig wereldkampioen Tom Dumoulin op een parcours over 29,4 kilometer. De twee ronden in Elspeet waren bij elkaar met 41,6 kilometer een stuk langer. Hoole zette met 49.33 minuten de te kloppen tijd neer, nadat de renner van Trek-Segafredo halverwege al derde was. Bax bleef vervolgens op 6 seconden steken, maar Van Emden dook met 49.15 ruim onder die tijd. Hij zag vervolgens dat Mollema, die halverwege nog de tweede tijd had neergezet, strandde op de vijfde plaats op 40 seconden. Van Emden won de tijdrittitel voor het eerst in 2010. Negen jaar later was hij opnieuw de beste, nadat hij ook een keer zilver en twee keer brons had gepakt. (ANP)

Lees ook:

Tour-favoriet Pogacar trekt rookgordijn op na polsblessure: ‘Maar hij oogt gretiger dan ooit’

Anderhalve week voor het begin van de Tour de France is het gissen naar de vorm van Tadej Pogacar, een van de favorieten. Is hij voldoende hersteld van zijn polsbreuk?