Met de Omloop begint het laatste jaar voor de topwielrensters Van der Breggen en Blaak: ‘Maar het wordt geen afscheidstournee’

Dit wielerseizoen zal er ‘iets extra’s’ meespelen, zeggen zowel Chantal Blaak als Anna van der Breggen op de de online persconferentie van hun nieuwe ploeg SD Worx. Ze stoppen na dit seizoen als actief wielrenster, al plakt Blaak er in 2022 nog wel een voorjaar aan vast.

Maar het wordt geen afscheidstournee, zo klinkt het bij beiden. Ze zijn nog ambitieus genoeg. Voor Van der Breggen overheerst het gevoel dat ze wil genieten. Ook kan ze nu het hele jaar haar regenboogtruien aan die ze draagt sinds ze in Imola wereldkampioen werd op de weg en in de tijdrit. Blaak daarentegen wil juist na dit jaar het gevoel hebben dat ze niets heeft laten liggen. “Daarom ben ik in plaats van anderhalve week juist drie weken op trainingskamp in Spanje geweest.”

Tof leven als wielrenner

In grote rondes zal niet één keer door hun hoofd schieten dat het de laatste keer is. Daarvoor is het op dat moment te veel een wedstrijd. Van der Breggen: “Maar misschien na afloop wel, dat ik denk: Hee, dit is mijn laatste Omloop. Dat zal vooral een leuk gevoel zijn. Ik besef echt wel dat dit de laatste kans is dat ik kan genieten van het toffe leven dat je hebt als wielrenner.”

Aan de andere kant is presteren nog steeds prioriteit nummer één. Ze maakten samen een afspraak: nog niet te veel nadenken over het seizoen na 2021.

Want dat zou alleen maar afleiden, en kan ertoe leiden dat ze allebei net niet scherp genoeg zijn. Ook hebben ze afgesproken om al meer te gaan focussen op de begeleiding van de jonge renners in de ploeg, want na dit seizoen worden ze als ploegleiders en coaches toegevoegd aan het team van SD Worx.

Eigenlijk gebeurt dat focussen al automatisch, zegt Blaak, terwijl ze ­achter de laptop aan haar koffie nipt. Op trainingskamp is zij degene die de groep leidt, en de route maakt of de richting aangeeft. Bovendien denken ze al mee met ploegleider Danny Stam. Wie kan er allemaal mee in welke trainingsgroep?

Blaak en Van der Breggen bepalen. Die laatste let ook op het proces rond de wedstrijd: “Wat doet Danny allemaal om ergens te komen, wat is er nodig om de race goed te rijden? Daarvoor hou ik hem wel in de gaten.”

Chantal Blaak gaat over de finish als winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2020. Beeld AFP

Letten op de jongste klimmers

Van der Breggen, die altijd al zegt dat ze ook heel blij kan zijn als ze teamgenoten kan helpen, denkt dat ze meer gaat letten op de jongste klimmers in de ploeg. “Niet in de Omloop, daar hebben we een heel ervaren ploeg. Maar in een klimkoers, een wat minder belangrijke wedstrijd, dan heb ik het voornemen om meer op ze te gaan letten, meer aanwijzingen te geven. Daarom is het ook zo leuk dat we nu een nieuwe ploeg hebben.”

Uiteindelijk centreert het seizoen, dat door corona zomaar gewijzigd kan worden, zich toch op de Spelen van Tokio. Blaak wil geselecteerd worden voor de wegrace. Van der Breggen ook, maar zij heeft ook ambities op de olympische tijdrit. Die titel heeft ze − als enige grote overwinning − nog niet. “Dus ja, dat is wel een doel”, lacht ze, zelf ook wel wetend dat dat het gewenste antwoord is. “Maar het ook geslaagd als het niet lukt.”

Eerst zaterdag maar, de Omloop. Het begin van het laatste jaar. Van der Breggen: “In België rijden, dat is sowieso speciaal.”

Jongste klimmers

Van der Breggen, die altijd al zegt dat ze ook heel blij kan zijn als ze teamgenoten kan helpen, denkt dat ze meer gaat letten op de jongste klimsters in de ploeg. “Niet in de Omloop, daar hebben we een heel ervaren ploeg. Maar in een klimkoers, een wat minder belangrijke wedstrijd, dan heb ik het voornemen om meer op ze ga letten, meer aanwijzingen ga geven. Daarom is het ook zo leuk dat we nu een nieuwe ploeg hebben.”

Uiteindelijk centreert het seizoen, dat door corona zomaar gewijzigd kan worden, zich toch op de Spelen van Tokio.

Blaak wil geselecteerd worden voor de wegrace. Van der Breggen ook, maar zij heeft ook ambities op de Olympische tijdrit. Die titel heeft ze − als enige grote overwinning − nog niet. “Dus ja, dat is wel een doel”, lacht ze, zelf ook wel wetend dat dat het gewenste antwoord is. “Maar het ook geslaagd als het niet lukt.”

Eerst vandaag maar, de Omloop. Het begin van het laatste jaar. Van der Breggen: “In België rijden, dat is sowieso speciaal.”

Lees ook:

Geen vrouw ter wereld (en ook geen man) heeft zo’n complete erelijst als Anna van der Breggen

Ter voorkoming van toekomstige black-outs somde Marijn de Vries de erelijst van Anna van der Breggen graag nog even op. Geen vrouw ter wereld (en ook geen man) heeft zo’n complete erelijst. Leontien van Moorsel niet. Marianne Vos niet. Niemand niet.