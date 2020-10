Met de leermeester van Wilco Kelderman de Giro kijken: ‘Mijn wereld stort in’

Vrienden vragen gekscherend weleens of er ook een uit-knop op hem zit. De 81-jarige Wim Sluis is een vat vol sterke wielerverhalen dat overloopt zodra de koers begint. Maar deze zaterdagmiddag blijkt er wel degelijk een schakelaar te bestaan die de praatgrage ontdekker van wielrenner Wilco Kelderman het zwijgen kan doen opleggen.

Exact om 16.03 uur wordt deze omgezet, op het moment dat definitief duidelijk is dat de kopman van Sunweb uit de roze leiderstrui van de Ronde van Italië is gereden. Hij treedt dus niet toe tot het illustere rijtje Jan Janssen, Joop Zoetemelk en Tom Dumoulin, de drie Nederlandse coureurs die een grote ronde wonnen. Het is een hard gelag, verslagen zakt Sluis onderuit in zijn tweezitsbank. “Mijn wereld stort in. Het kippenvel staat van ellende op mijn armen.”

In de woonkamer in Bunnik hangt minutenlang dezelfde bittere teleurstelling als waar bij Kelderman in Sestrière sprake van moet zijn. Sluis staart naar de televisie en ziet de wielrenner die hij het métier leerde gedesillusioneerd de streep passeren. “Ik voel me precies zoals Wilco zich momenteel voelt. Al is de pijn bij hem natuurlijk tien keer zo erg.”

Het kleine privé-wielermuseum van Wim Sluis in Bunnik. Beeld Werry Crone

Hoe vaak heeft hij zich niet zo gevoeld in de 65 jaar die hij zelf in het zadel zat, vraagt hij retorisch. Sluis werd in 1957 in Oudenbosch nationaal kampioen bij de junioren, maar bedankte op 20-jarige leeftijd voor een profcontract. Hij zag meer brood in het slagersvak en was met zijn bedrijf Wilton Meat jarenlang hoofdsponsor bij de Utrechtse wielervereniging De Volharding. Daar bekwaamde hij zich in het grootbrengen van talenten. Onder hen tijdrijder Jos van Emden, crosser Lars van der Haar en pistier Peter Schep.

“Ik stak vroeger jaarlijks 10.000 gulden in de wielerclub. Van dat geld reden we in het buitenland koersen. We kozen vaak wedstrijden uit waar nationale ploegen aan de start stonden en Nederland niet vertegenwoordigd was. Op die manier reden we in België, Duitsland, Zwitserland en Italië sterk bezette wedstrijden.’’ Zo kon het gebeuren dat Kelderman, op zijn zestiende overgekomen van het Amersfoortse WV Eemland, in 2008 aan de start stond van de Baby Giro, de Ronde van Italië voor beloften. “Toen kon je al zien dat hij een begenadigd talent was.”

Nog altijd is Sluis stellig van mening dat Kelderman ooit de Giro kan winnen. Vraag hem niet waarom het in de editie van 2020 op de voorlaatste dag misging. “Misschien is hij wel iets te netjes voor het profwielrennen. Ik heb het hem zo vaak gezegd. Je hoeft geen klootzak te zijn, maar je moet wel af en toe de klootzak kunnen spelen.”

Zeventien miljoen ploegleiders

Sluis gaat zich niet mengen in de nationale discussie waarom Kelderman uiteindelijk aan het kortste eind trok. “Dit is zo’n weekeinde waarin Nederland zeventien miljoen ploegleiders heeft. Ik voorzie dat er de komende dagen een hoop onzin voorbijkomt. Je kunt niet zeggen waar het fout ging, omdat we buitenstaanders zijn. We weten niet wat de tactiek van Sunweb is geweest. Welke stalorders zijn er gegeven? Hoe waren Wilco’s benen vandaag? Als je ergens geen weet van hebt, is het beter om te zwijgen.”

Misschien dat Sluis stiekem nog wel even een traantje wegpinkt. “Dat zal ik nooit aan iemand laten zien. Huilen doe je in stilte.” Eigenlijk, zegt hij, is er maar één remedie tegen dit soort teleurstellingen. “Ik denk dat ik zo maar even een flinke borrel ga nemen.”

Lees ook: Wilco Kelderman verliest Giro door ontketende Rohan Dennis

Wilco Kelderman heeft de strijd om het roze verloren. Lees hier een verslag van de etappe van zaterdag.