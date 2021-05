Met de FA Cup voegt Leicester City een nieuw hoofdstuk toe aan de wonderlijke clubgeschiedenis

Na een avond vol emotie en spektakel werd zaterdag een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de wonderlijke clubgeschiedenis van Leicester City. Op Wembley, waar ruim twintigduizend fans aanwezig mochten zijn, legden The Foxes voor het eerst in de historie beslag op de FA Cup. Dat ging ten koste van Chelsea (1-0).

En wie had dat gedacht aan het einde van het seizoen 2014/2015? Leicester City stond toen op het punt van degraderen. Door een mirakel bleef de club in de Premier League, een competitie die een jaar later verrassend werd gewonnen. Sindsdien weet ‘Leicester’ zich prima te handhaven tussen financiële mogendheden als Manchester City, Manchester United en Liverpool.

Stabiel en rustig

Het geheim van Leicester City? Een stabiel en rustig beleid met oog voor opkomende talenten. Neem bijvoorbeeld de Belg Youri Tielemans, die in 2019 werd overgenomen van AS Monaco en na ruim een uur de enige treffer verzorgde, een formidabele knal in de kruising. Daarnaast koestert de club wat het heeft. Als exponent daarvan geldt spits Jamie Vardy (34), die pas in 2012 profvoetballer werd bij Leicester City. Hij maakte de opzienbarende hegemonie van zijn club helemaal mee.

Dat kan niet gezegd worden van de Thaise eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die in 2018 omkwam bij een helikopter-ongeluk. Zijn zoon Aiyawatt, die momenteel voorzitter is, was tot tranen toe geroerd toen Leicester City zaterdagavond de FA Cup ten hemel hief.

Emoties waren er ook bij de ruim zesduizend meegereisde supporters van Leicester City. Vijf keer stond de club in de finale, nooit werd er gewonnen. Tot nu. Chelsea, waar oud-Ajacied Hakim Ziyech na zeventig minuten werd gewisseld, liep zich stuk op Leicester-doelman Kasper Schmeichel, zoon van oud-keeper Peter Schmeichel. De Londenaren dachten vlak voor tijd alsnog gelijk te maken, maar invaller Ben Chilwell bleek centimeters buitenspel te staan, concludeerde de VAR.

Leicester City bleef vervolgens overeind en zag dat beloond met de FA Cup. Chelsea krijgt later deze maand een herkansing op een prijs. Zaterdag 29 mei speelt het de Champions League-finale tegen Manchester City.

