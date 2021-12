Met behulp van erotica trekt de curlingkwalificatie in Leeuwarden extra bekijks

Een steen in de tien, de negen of de drie. Het lijkt soms codetaal waarin Wouter Gösgens, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Jaap van Dorp met elkaar communiceren op het curlingijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi is duidelijke communicatie vereist voor het Nederlands team, zeker tegen grote favoriet Italië.

Het is deze week een thuiswedstrijd voor de Nederlandse curlingploeg; de laatste kans is op plaatsing voor Peking. Het meest Nederlands aan het toernooi is echter het geluid van de klapschaatsen van de recreanten, die naast de met grote doeken afgesloten curlingarena in Leeuwarden op de traditionele ijsbaan hun rondjes rijden. De rest van het speelveld is voor de curlers als vanouds: een lange baan met een ‘huis’, de cirkel waar de curlingstenen van twintig kilo in moeten glijden.

Alles is afgesloten voor de fans

Curling is niet groot in Nederland, al komt de sport al voor op twee schilderijen van Pieter Bruegel (de Oude) uit 1565. Er zijn slechts 150 Nederlandse curlingspelers. Dat het het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling toch naar Nederland kwam, is te danken aan marketingbureau Triple Double, dat al voor de vorige Spelen potentie zag.

Terwijl Nederland op het ijs gelijke tred houdt met Italië, vertelt toernooidirecteur Dagmar van Stiphout dat het idee altijd was om Nederland te laten kennismaken met curling. “De sport ‘op een steenworp’ afstand van de mensen brengen. Daarom is het OKT er nu.”

Vanwege de coronaregels is op locatie echter alles afgesloten voor fans. De bedoeling was om zo’n vijfduizend mensen de hal in te krijgen, aldus Van Stiphout. Kaartjes zouden met vijf tot tien euro bewust goedkoop zijn, maar vier weken voor het toernooi ging Nederland weer in (halve) lockdown. Het NK voor studenten, een van de belangrijkste doelgroepen voor de curlingsport, kan dinsdag ‘gelukkig’ wel doorgaan.

Nederlandse geïnteresseerden kunnen de wedstrijden wel live bekijken op Ziggo Sport, op het ‘tenniskanaal’. Het ‘geluk’ maandag was dat de loting van de Champions League opnieuw moest, waardoor de wedstrijd van Nederland tijdelijk werd onderbroken, maar er daarna wel meerdere kijkers bleven hangen.

‘Het is een olympische sport. Probeer het eens’

Meer nog dan door de sport, kwam het evenement in het nieuws door de ontwikkelingen rond sponsor EasyToys. De fabrikant van seksspeeltjes was goed zichtbaar op de reclameborden naast het scorebord, met een logo op de ijsvloer en op het roze foamboard aan de rand van het speelveld. In Amerika en vooral in Japan, waar het toernooi live wordt uitgezonden op de ‘NOS’ van het land, stuitte dat de zendgemachtigden tegen de borst.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt. EasyToys zag af van reclame, maar niet op de baan waar Nederland veel wedstrijden op speelt. Verder staat nu op veel borden #equalityforall, het idee dat EasyToys wil uitdragen. Eric Idema, CEO van de sponsor: “Het moet tijdens een olympisch kwalificatietoernooi natuurlijk wel om de sport gaan en niet om de sponsor. Curling, dat als een van de weinige gemengde sporten zijn tijd ver vooruit is, verdient dat ook.”

De eerste plek is uit zicht

Veel aandacht is er verder niet, op een enkel item in de media en wat grappen van cabaretier Peter Pannekoek op sociale media na. Zo wilde hij kijken naar de ‘kraker’ Estland-Litouwen, terwijl Litouwen niet eens meedoet, en ‘eiste’ hij dat de Champions League het curling met rust zou laten. Gösgens zit er niet zo mee. “Ik kan alleen zeggen: het is een olympische sport, met coördinatie, fysiek en techniek. Probeer het eens.”

Voor Nederland is het toernooi sportief gezien het belangrijkste moment van de laatste vier jaar. Er is nog één kans op de Spelen. Op het OKT is allereerst een plek bij de beste vier vereist. Dan volgen dit weekend play-offs voor in totaal drie tickets naar Peking. Nederland is met twee keer winst en twee keer verlies nog in de race, al is de eerste plaats uit zicht na het nipte verlies tegen het veel sterker geachte Italië (6-7). Dinsdagavond laat volgt een wedstrijd tegen Finland. Bij verlies zal deelname in Peking ver weg zijn.

Lees ook:

De curlingmannen willen niet wéér bijna alle wedstrijden verliezen, dus bedachten ze een nieuwe tactiek

De Nederlandse curlingmannen moeten zich verbeteren, willen ze zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Hoe doe je dat, als je maar met vier bent? Met een nieuwe tactische leider.