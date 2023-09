Met 240 kilometer per uur slaat Ben Shelton (20) zich door de US Open

Ook John McEnroe keek afgelopen week soms met verbazing naar het bord dat de snelheid van de services op de US Open aangeeft. Het enfant terrible van weleer zag hoe Ben Shelton zich vooral dankzij zijn meedogenloze service via zijn landgenoten Tommy Paul en Frances Tiafoe naar de halve finale sloeg. Tegen Paul tikte Shelton in één game bij twee opslagen een balsnelheid van 149 mijl per uur aan, omgerekend zo’n 240 kilometer per uur. “Wat hij in mijlen doet, kon ik hooguit in kilometers”, zei McEnroe.

Hoe zal Novak Djokovic daar vrijdag mee omgaan, in de halve finales? Die partij tegen de Serviër, drievoudig kampioen in New York, is voor Shelton de beloning van zijn verrassende optreden tot dusver. Een jaar geleden was de twintigjarige Amerikaan nog de nummer 165 van de wereld. De zoon van oud-prof Bryan Shelton had onomstotelijk talent, maar ook groeipijnen. Tot hij in januari op de Australian Open doorstootte naar de kwartfinales.

Jongste Amerikaan in halve finale US Open sinds 1992

In Flushing Meadows begon hij aan het toernooi als de ongeplaatste nummer 47 van de wereld. Nu acht hij zichzelf vrijdag tegen Djokovic niet geheel kansloos. “Ik denk dat het vanwege mijn speelstijl een voordeel is dat hij nog nooit tegen mij heeft gespeeld”, zei Shelton tegen de media. “Ik kan een aantal dingen naar voren brengen die je misschien niet ziet in een normale wedstrijd op de ATP Tour. Ik ga proberen andere dingen te doen, die hopelijk ontwrichtend zijn.”

Shelton is de jongste Amerikaan die in de halve finale van de US Open staat sinds Michael Chang in 1992. Volgens McEnroe heeft hij momenteel van alle Amerikanen het meeste potentie . In de benauwende warmte van New York vocht hij in de kwartfinale tegen Tiafoe (6-2, 3-6, 7-6, 6-2) een enerverende strijd uit. Met zijn strijdlust liet hij zien dat zijn opslag niet zijn enige wapen is. Ook met zijn forehand maakt Shelton indruk.

Djokovic kan zondag record Margaret Smith-Court evenaren

Maar Djokovic – die vorig jaar nog niet welkom was in Amerika, omdat hij zich niet tegen het coronavirus had laten vaccineren – heeft zijn zinnen ook gezet op een nieuwe triomf. Hij kan zondag het record van Margaret Smith-Court gaan evenaren met zijn 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Door vlot in drie sets te winnen van de Amerikaan Taylor Fritz bereikte hij voor de 47ste keer de halve finale van een grand slam. Daarmee is hij nu de Zwitser Roger Federer gepasseerd, met wie hij tot deze week het record deelde.

Dat Djokovic het momenteel naar zijn zin heeft, bleek na de kwartfinalepartij met Fritz. In een interview met oud-speelster Rennae Stubbs op de baan nam hij de microfoon over en zong samen met het publiek You Gotta Fight for Your Right to Party, een nummer van de Beastie Boys.

