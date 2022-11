Messi is vooralsnog onmisbaar voor dit WK

Lionel Messi zorgde er zelf voor dat zijn Argentinië nog kans heeft op dit WK. Dat is goed nieuws voor supporters, gastland Qatar en zelfs poule-tegenstander Saudi-Arabië.

Toen Lionel Messi zelf zaterdagavond in de 64e minuut met zijn doelpunt de wedstrijd tegen Mexico openbrak, barstte op plekken over de hele wereld een vreudeuitgarsting los. Wereldvoetbalbond Fifa toonde op sociale media bewust een hal in de Daffodil-Universiteit nabij Dhaka in Bangladesh, waar van alles door de lucht vloog. Frisdrank, vlaggen, petjes. Supporters klommen op het podium, in dolle vreugde.

De boodschap van de Fifa was duidelijk: Messi is dit WK de wereldster die hij moest zijn. Ook bij fans uit landen waar Qatar migranten vandaan houdt voor de bouw van onder meer de stadions. Een ster die vooral zichtbaar op het grootste mondiale voetbalpodium en mogelijk langer kan blijven nu na de 2-0 zege op Mexico de achtste finale haalbaar blijft. Messi (35) vooralsnog onmisbaar voor dit WK.

Paris Saint-Germain

De overwinning van Argentinië is niet alleen goed voor supporters uit Bangladesh, maar ook goed voor Qatar. Hoe langer Messi op het WK actief is, hoe meer Qatar kan profiteren van zijn geopolitieke ‘soft power’. De Argentijn is nog meer zichtbaar dan hij is op het grootste voetbalclubplatform dat Qatar bezit: Paris Saint-Germain. En daar is zijn impact al enorm. Liefst 60 procent van alle verkochte shirts van dat Franse team heeft ‘Messi’ achterop. De club kreeg vorig seizoen 13 procent extra inkomsten, puur en alleen door de Argentijnse ster.

Vanwege die ‘soft power’ is het zelfs voor poule-tegenstander Saudi-Arabië niet zo heel vervelend dat Messi nog in het toernooi zit, al wordt het voor de eigen nationale ploeg een stuk moeilijker de volgende ronde te halen. Messi tekende in mei een contract om Saudi-Arabië te promoten. Volgens officiële kanalen voor het stimuleren van toerisme, maar het land hoopt tevens een bid neer te leggen voor het WK van 2030.

Ongekende druk

En dan zijn er, uiteraard, nog de voetbalpuristen, voor wie de droom die nog niet voorbij is. ‘Missie-Messi’is het laatste kunststuk van een meester voor wie het naar eigen zeggen ‘zonder twijfel’ zijn laatste WK is. De wetenschap dat Messi net als andere groten in de sport als Pelé, Cruijff, Eusebio en Maradona er volgende keer niet meer is en nooit meer te zien zal zijn, legt namens de fans ongekende druk op de schouders van Messi. Nog één kans om wereldkampioen te worden, iets wat landgenoot Maradona wel lukte.

Het is in die zin een zegen dat de druk er al zo vroeg op zat voor Argentinië, na het eerdere verlies tegen Saudi-Arabië. Juist dan is voetbal zo meeslepend, zeker als Messi zelf de wedstrijd naar zich toe trekt. Een moment van stilstaan ging aan zijn doelpunt vooraf. Terwijl iedereen op het veld in beweging was, bewoog Messi bij de cirkel van de zestien meter juist niet. Op die manier kwam hij vrij. Zijn schot, hard over de grond in de voor hem rechterhoek, bevrijdde zijn team van de verstikkende impasse tegen het fysiek sterke Mexico. Het werd in de slotfase nog 2-0 door Fernández.

Laatste WK

Messi vierde zijn treffer met tien kushandjes naar het publiek, waarvan duizenden een Argentijns shirt droegen. Zij zongen dat Maradona en zijn moeder vanuit de hemel Messi aanmoedigden. Assistent-coach van Argentinië Pablo Aimar barstte op de bank in tranen uit na het bevrijdende doelpunt van Messi. Na afloop kon Messi zijn eigen emoties moeilijk bedwingen. In de kleedkamer werd feest gevierd alsof de wereldbeker al binnen was. Voetbal is emotie, en zeker voor de Argentijnen dit toernooi.

Bondscoach Lionel Scaloni, die een bericht kreeg dat zijn broer ook tranen had moeten laten, hoopt dan dat zijn ploeg uit de emotionele achtbaan komt. Woensdag tegen Polen is een gelijkspel mogelijk niet voldoende. Er volgt weer een beslissende wedstrijd. “We moeten het gezond verstand bewaren. Dit is slechts een voetbalwedstrijd.”

Maar, zo erkende Scaloni, in zo’n toernooi met een dergelijke lading is dat bijna onmogelijk. “Of je wint of verliest, morgen komt de zon weer op, zeg ik altijd. Maar dit is het laatste WK van Messi. Hij moet genieten, de fans moeten genieten.”

This is the power of football ❤️@Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night 🙌🇦🇷pic.twitter.com/HSE6JGGRsw — FIFA.com (@FIFAcom) 27 november 2022

Lees ook:

Messi mag ‘uit de hemel’ komen, ook hij buigt voor de Saudi’s

Het was niet alleen een legendarische overwinning van Saudi-Arabië op het Argentinië van Lionel Messi (2-1), het was veel meer dan dat.