Messi heeft zijn wereldtitel te pakken, volgens een script dat alleen uit Hollywood kan komen

Alsof een scenarioschrijver van B-films uit Hollywood zich ermee had bemoeid, en een even meeslepend als glad script had bedacht. Zo kwam de wereldtitel in het voetbal terecht bij het land van de man voor wie die voorbestemd leek. In het zicht van de haven balanceerde hij een paar keer op de rand van de afgrond, des te emotioneler was daarna het happy end.

De held van dit verhaal, Lionel Messi, onbetwist de beste voetballer van zijn tijd, begon een maand geleden aan zijn laatste jacht op de allermooiste kroon. Die prijs zou alle andere veroveringen in zijn carrière bijna overbodig maken. Op de laatste dag van zijn queeste door de woestijn draaide het met de nog altijd jonge Franse hemelbestormer Kylian Mbappé uit op een fascinerend gevecht om de hoogste eer. Mbappé toonde zijn klasse met drie goals in de finale, inclusief de verlenging (3-3). Maar Messi maakte er twee en in de strafschoppenserie was zijn Argentinië koelbloediger dan Frankijk (4-2).

Allerbeste ooit

Met de wereldtitel erbij is Messi na elf landstitels, vier Champions Leagues en zeven Gouden Ballen in elk geval cijfermatig de allerbeste ooit. Wellicht het frappantste aan hem is dat hij bijna een anachronisme in het voetbal is. Waar in het moderne spel veel draait om kracht, loopvermogen, tactische discipline en het uitvoeren van verdedigende opdrachten, wijkt Messi (1.70 meter) daar nogal van af. Met zijn korte beentjes lijkt hij soms minuten over het veld te slaapwandelen. In werkelijkheid scant hij constant de ruimte en spaart hij energie, om dan ineens de bal te hebben, en tot een explosie te komen, een snelle dribbel of een geniaal balletje. Heel veel is gebaseerd op intuïtie, op techniek en een natuurlijk gevoel voor bewegingen, ook die van de tegenstander.

Op basis van die kwaliteiten, en omdat het Argentijnse leger om hem heen mentaal van ijzer bleek, veroverde hij de wereldtitel volgens een script dat bijna te mooi leek om waar te zijn. De finale leek tot de 80ste minuut immers voort te kabbelen naar een voorspelbaar einde. Ineens kwam Frankrijk terug van 2-0 tot 2-2, waarna nog een uur spektakel volgde.

Spanning en sensatie

Alsof de regisseur in opdracht van de Fifa ineens had ingegrepen, omdat nog even bewezen moest worden wat de kracht van voetbal is. Het WK in Qatar had al bewezen hoe groot die is. De waanzin dat een land à 220 miljard euro compleet werd getransformeerd voor een toernooi van vier weken, een toernooi dat vele mensen de dood in joeg – het bleek verdreven te kunnen worden door verrassingen op het veld, de spanning en sensatie van het spel zelf.

De gedroomde hoofdrolspeler van het romantische sprookje in Qatar was vooraf al Messi. Ook omdat het huwelijk met de nationale ploeg zo lang niet heel gelukkig was geweest. Te lang heeft het dribbelfenomeen uit Rosario in eigen land moeten opboksen tegen de schaduw van de geliefde Diego Armando Maradona, een man die in Argentinië een goddelijke status had opgebouwd.

Maradona had het land in 1986 wereldkampioen gemaakt en nadien was hij de held van het volk gebleven. Maradona kwam zelf uit een arme wijk en zijn expressieve, emotionele gedrag en fratsen maakten hem alleen maar geliefder. Messi kwam uit een middenklassegezin en had een ingetogener uitstraling. Al op zijn dertiende was hij naar Europa gegaan. De liefde met het Argentijnse nationale team wilde maar niet opbloeien. In 2017 verklaarde hij huilend, na weer een mislukte missie, dat hij ermee wilde stoppen.

Het succes op de Copa America vorig jaar bracht alsnog de ommekeer. En dus moest het in de herfst van zijn loopbaan toch nog gaan gebeuren, nota bene in Qatar, het rijkste land ter wereld waar ook zijn salaris bij Paris Saint-Germain vandaan komt.

Eerst in de nesten gewerkt

Maar, geheel volgens de wetten van de betere B-film, werkten de held en zijn helpers zich in het begin van het WK flink in de nesten. Argentinië liet zich verrassen door Saudi-Arabië. Achteraf gezien lijkt het bijna een vooropgezet plan: het was pure promotie voor Saudi-Arabië. Voor dat land met het wrede regime is Messi sinds mei toeristisch ambassadeur. Als mens roept hij al langer twijfels op, maar na de uitglijder tegen de Saudi’s kwam er ook scepsis over zijn huidige staat als voetballer. Was hij nog wel goed genoeg?

Getergd richtten Messi en zijn leger zich op. Ze lieten hun tanden zien, vooral tegen Nederland, waarvan de coach het had gewaagd had wat over Messi te zeggen. Met gekrenkte trots als motor leidde hij met een paar fraaie dribbels en doelpunten Argentinië naar de halve finale en uiteindelijk de finale.

De kleine virtuoos versus de krachtige bliksemschicht

De apotheose zondag in een volle arena leek vooraf ook al bedacht in de achterkamertjes van de commerciële filmindustrie. De beoogde koning van het toernooi zou uitgedaagd gaan worden door de kroonprins en zijn Franse leger. De kleine virtuoos versus de krachtige bliksemschicht, de hongerige oude vedette versus de jonge atleet die deze kroon sinds 2018 al in zijn kast had.

Toen Messi na 22 minuten en 22 seconden de eerste penalty verzilverde, leek een spannend slot nog ver weg. Veertien minuten later stuurde Messi een balletje met de buitenkant voet wat tot de 2-0 van Di Maria leidde. De aanvallend machteloze Fransen leken niet in staat er een waardige finale van te maken. Totdat het plot in ruim anderhalve minuut ineens volledig kantelde. Met een strafschop en daarna een schitterende uithaal maakte Mbappé duidelijk dat hij niet zomaar voor Messi wilde buigen. En die strijd ging door in de verlening. Met zijn 3-2 in de 108ste minuut leek Messi Argentinië alsnog te verlossen, totdat Mbappé acht minuten later wéér terugsloeg. Zo voltrok zich een apotheose vol drama richting strafschoppen.

Toen Gonzalo Montiel de vierde en beslissende namens Argentinië achter de Franse doelman Lloris had geschoten, vloeiden de tranen bij vrijwel iedereen om Messi heen. Bij zijn ploeggenoten, zijn volgelingen op de tribune in het Lusailstadion en miljoenen fans thuis in Argentinië en elders in de wereld.