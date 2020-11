Messi en Ronaldo trekken (weer) de aandacht: De een slaapwandelt, de ander tooit zich met rode vlekken

Voorafgaand aan de topper in La Liga ging het vooral over Luis Suárez. Hij mocht niet meedoen met zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid tegen FC Barcelona, de club die hem na zes jaar had afgedankt. Suárez had tijdens de recente interlandperiode met Uruguay net als veertien andere leden van de selectie corona opgelopen.

Daardoor kon hij zaterdagavond geen wraakexpeditie ondernemen tegen Barcelona. Dat was niet erg. Boezemvriend Lionel Messi leek er alles aan te doen om Atlético geen strobreed in de weg te leggen. De Argentijn slaapwandelde negentig minuten over het veld en bracht coach Ronald Koeman in een nog lastiger parket. Barca verloor, wéér (1-0).

Terwijl in Spanje na het duel de vraag opkwam of Messi zich bezondigt aan werkweigering trok in Italië die andere grootheid weer de aandacht. Op een positieve manier op zich. Cristiano Ronaldo zorgde er met twee doelpunten voor dat Juventus met 2-0 won van Cagliari.

Een rode kaart voor geweld tegen vrouwen

Ronaldo speelde net als alle andere spelers én het arbitrale kwartet een vuurrode vlek op zijn jukbeen. Met al die rode vegen voerde de hele serie A dit hele weekend voor het vier jaar op rij campagne tegen huiselijk geweld tegen vrouwen. Dat is door de lockdown in Italië een nog groter probleem geworden.

Ook Matthijs de Ligt had zo’n vlek. Hij speelde probleemloos zijn eerste wedstrijd van het seizoen na zijn schouderoperatie. De Ligt postte op Instagram een foto van hem en zijn vriendin, model AnneKee Molenaar. Zij met vuurrood gestifte lippen, hij met de afdruk daarvan op zijn wang. Zo toonden ook zij zich solidair met de actie: een rode kaart tegen geweld. Louter sympathie viel hen op sociale media ten deel.

Dat was niet het geval met zijn ploegmaat Ronaldo. Nu met een rode vlek rondlopen terwijl hij de beschuldiging van verkrachting van een vrouw in Las Vegas in 2009 had afgekocht door haar zwijggeld te betalen? Hypocriet, was het oordeel van sommige Italiaanse vrouwen op Twitter. Begin oktober kondigde een federale rechter in Amerika een nieuw onderzoek aan dat hij meer wilde weten over de schikking die advocaten van Ronaldo hebben getroffen met de vrouw. Volgens de voetballer zelf had de seks met wederzijdse toestemming plaatsgevonden.

