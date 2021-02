Messi, de man van 555 miljoen, is speelbal in verkiezingscampagne bij Barcelona

Moest het droomhuwelijk dan zo eindigen? Lionel Messi, de Argentijnse sterspeler van Barcelona, schonk zijn club de afgelopen twee decennia talloze prijzen maar intussen is de liefde danig bekoeld.

Woensdag werd bekend dat Messi (33) juridische stappen gaat ondernemen tegen vijf (voormalige) bestuursleden van Barcelona, onder wie oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu, die in oktober opstapte. Messi verdenkt hen van het laten uitlekken van zijn contract. Zijn verbintenis met Barcelona, die in 2017 met vier seizoenen werd verlengd, heeft een waarde van ruim 555 miljoen euro, meldde de Spaanse krant El Mundo zondag. Dat is exclusief bonussen, zoals 115 miljoen euro aan tekengeld.

Sportmarketeers waren de eersten om dat hoge salaris te rechtvaardigen. “Natuurlijk, het is een astronomisch bedrag”, vindt ook sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double. “Maar als je het afzet tegen de inkomsten van Barcelona, dan valt het wel uit te leggen. Zeker in 2017, toen dit contract werd afgesloten. Barcelona was hard op weg om als eerste voetbalclub de grens van één miljard omzet per jaar te doorbreken.” Ook voormalig preses Joan Laporta stelde dat Messi elke cent waard is: “Niet alleen economisch, maar ook sportief en emotioneel.”

El Mundo maakte het contract van Lionel Messi bekend op de voorpagina van de krant.

Wat de coronapandemie echter duidelijk heeft gemaakt, is het riskante beleid van Barcelona. Zo’n 70 procent van de begroting gaat naar de salarissen van spelers - veel meer dan bij andere grote clubs in Europa. “Dat lijkt toch wel een weeffout”, meent Van der Knaap. “Daarin zijn ze gewoon te risicovol geweest.” Behalve hoge salarissen betaalde de club ook veel transfergeld voor spelers als Coutinho (145 miljoen euro), Griezmann (120 miljoen), Dembélé (105 miljoen) en Frenkie de Jong (75 miljoen).

Schuldenlast opgelopen tot 1,1 miljard euro

Dat er in Spanje nu al bijna een jaar geen publiek welkom is bij voetbalwedstrijden, doet zich voelen bij Barcelona. De club mist ongeveer 250 miljoen euro aan inkomsten uit kaartverkoop, merchandising en horeca, waarmee de schuldenlast is opgelopen tot 1,1 miljard euro.

Wanbeleid? De beschuldigende vinger werd de laatste maanden steeds vaker gewezen naar de inmiddels vertrokken voorzitter Bartomeu, die in 2017 het contract van Messi opwaardeerde. Het is geen geheim dat die twee elkaar niet zo liggen. Messi’s vertrekwens, afgelopen zomer, had vooral te maken met zijn onvrede over het bestuur van Barcelona. Zij wezen de Argentijn echter op de vertrekclausule in zijn contract: Messi mocht alleen weg als een club 700 miljoen euro op tafel zou leggen. Geen club kon of wilde dat, waarna een ontevreden Messi wekenlang ongeïnspireerd over het veld sjokte.

‘Er zullen hierdoor ongetwijfeld slachtoffers vallen’

Waarom Messi’s contract is uitgelekt? Dat is de vraag. Wil iemand hem als een geldwolf neerzetten - en hem daarmee de torenhoge schuldenlast in de schoenen schuiven? Of is dit onderdeel van een politiek spel en kan de onthulling over zijn salaris niet los worden gezien van de voorzittersverkiezingen op 7 maart? “Ik denk dat een groep mensen al campagne aan het voeren is”, stelt Ronald de Boer, oud-voetballer van onder andere Barcelona. “Er zullen hierdoor ongetwijfeld slachtoffers vallen; mensen die onverantwoord veel geld hebben betaald aan Messi.”

De Boer haast zich erbij te zeggen dat de huidige situatie geen afbreuk doet aan de carrière van Messi bij Barcelona. Met de club won hij onder andere vier keer de Champions League. “Voor mij blijft hij de beste voetballer ter wereld”, benadrukt hij. “Dit gaat ook niet om Messi, maar om Barcelona.”

In dat krachtenveld werkt trainer Ronald Koeman, die in de Spaanse competitie een achterstand van tien punten moet zien te overbruggen met koploper Atlético Madrid. Tot deze zomer kan hij nog beschikken over zijn Argentijnse sterspeler. “Of Messi blijft? Ik ben hoopvol, maar niet vol vertrouwen”, zei Koeman dinsdag tegen website The Athletic.

Mocht Messi vertrekken, dan is de penningmeester van Barcelona in ieder geval van een probleem verlost. Hoewel? Volgens zijn contract ontvangt Messi dan nog een loyaliteitsbonus voor bewezen diensten. Waarde: 39 miljoen euro.

