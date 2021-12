Mercedes ziet af van beroep en feliciteert Verstappen als wereldkampioen

Max Verstappen hoeft niet meer te vrezen dat zijn wereldtitel in de rechtbank in gevaar komt. Het Formule 1-team van Mercedes heeft besloten af te zien van een beroepszaak. Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi had de Duitse renstal wel laten weten “de intentie” te hebben in beroep te gaan tegen beslissingen van de stewards in het slot van de race.

Enkele dagen later heeft Mercedes besloten af te zien van verdere juridische stappen, zo werd vandaag bekendgemaakt. Verstappen is daardoor nu helemaal zeker van de wereldtitel. De 24-jarige Nederlander ontvangt donderdagavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de bijbehorende bokaal.

“We hebben geprotesteerd in het belang van de eerlijkheid van de sport en voeren sindsdien een constructieve dialoog met de FIA en Formule 1 om duidelijkheid te creëren voor de toekomst”, aldus Mercedes in een verklaring. “Dan weten alle coureurs onder welke regels ze racen en hoe die worden toegepast. We houden de FIA verantwoordelijk voor dit proces en trekken daarom bij deze ons beroep in.”

De FIA maakte woensdag al bekend dat er een gedetailleerde analyse wordt gemaakt van het controversiële slot van het Formule 1-seizoen. Het moet leiden tot ‘duidelijkheid over de huidige regelgeving’. Verder feliciteert het team Max Verstappen met het behalen van zijn wereldkampioenschap. “Je hebt van het afgelopen seizoen een episch gevecht om de titel gemaakt. We hebben niets minder dan oprecht respect voor jou en je prestaties. We zien ernaar uit het volgend jaar weer op de baan tegen je op te nemen.”

‘No no Michael this is so not right’

Teambaas Toto Wolff van Mercedes was woedend over de beslissingen van raceleider Michael Masi in de laatste rondes van de GP van Abu Dhabi. Hamilton koerste onbedreigd af op zijn achtste wereldtitel toen Williams-coureur Nicholas Latifi vijf rondes voor het einde crashte. De safetycar kwam de baan op, waardoor het hele veld in elkaar schoof. In eerste instantie reden er vijf achterblijvers tussen de leidende Hamilton en Verstappen, die op de tweede plaats lag.

Masi besloot in de voorlaatste ronde om die vijf auto’s tussen de twee titelkandidaten uit te halen, maar níet die daarachter - zodat de safetycar op tijd naar binnen voor de laatste ronde, waarin dus nog geracet kon worden. In die laatste ronde slaagde Verstappen dankzij zijn nieuwe banden in Hamilton in te halen en voor te blijven, waardoor de Nederlander wereldkampioen werd.

Mercedes-teambaas Toto Wolff protesteerde tijdens de wedstrijd al luidkeels over de wedstrijdradio tegenover Michael Masi, maar simpelweg te horen dat nu eenmaal bij de wedstrijd hoorde. Na de wedstrijd diende Mercedes bij de stewards twee protesten in. De Duitse renstal wees erop dat Verstappen achter de safetycar heel even voorbij Hamilton was gereden, iets dat niet is toegestaan. De stewards besloten daarvoor geen straf te geven. Mercedes protesteerde ook tegen de beslissingen van Masi, die niet in lijn met de reglementen zouden zijn geweest. Dat protest werd bijna 5 uur na de race eveneens afgewezen. Het team had nog tot vandaag om te beslissen verder in beroep te gaan, tot aan het het sporttribunaal CAS aan toe. Daar ziet het nu dus toch vanaf - vermoedelijk ook omdat verder juridisch getouwtrek vooral het imago van het team en de sport zelf zou schaden.

