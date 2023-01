Mentaal sterke Griekspoor kraakt de psyche van Van de Zandschulp in broedermoord op Australian Open

De man in vorm bleek ook de vorm van de dag te hebben. Tallon Griekspoor verlengde in Melbourne zijn ongeslagen status in het prille seizoen tegen Botic van de Zandschulp. Hij gaf geen set prijs: 6-4 6-4 6-4.

De psyche is in het tennis een onberekenbare, zo niet doorslaggevende factor. Van de Zandschulp gaf dat onlangs al toe. Hij wil nog weleens in de greep van twijfels raken, zijn recept voor een ineenstorting.

Die onzekerheid over zijn kunnen leek ook de sleutel tot het verlies tegen Griekspoor. Nee, zijn tegenstander had hem niet verrast, verklaarde hij na afloop voor de NOS-camera. Tóch werd hij afgetroefd. “Hij speelde op belangrijke momenten goed, ging er vol voor.”

Tegenstoot meteen gepareerd

Overtuigingskracht won het van berusting, solide spel van wisselvalligheid. Want de ogenschijnlijke tegenstoot aan het begin van de derde set, een 2-0 voorsprong, werd meteen gepareerd, waarna Van de Zandschulp nauwelijks meer aandrong. Zijn vaak dwingende forehand bleef haperen. Even voor middernacht, op een door regenpauzes onderbroken dag, was de nederlaag bezegeld.

Verwonderlijk, ergens. Afgelopen najaar was Van de Zandschulp al twee keer op Griekspoor gestuit, ontmoetingen die in beide gevallen door hem waren gewonnen. In de zomer versloeg hij Griekspoor in het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem, half december herhaalde hij dat bij het NK in Amstelveen. In het voorseizoen had hij ook lekker staan ballen, zei hij. Maar na zijn verlies woensdag leek het alsof hij zichzelf een identiteitscrisis in praatte. “Hopelijk kan ik die vorm nog vinden dit jaar.” Zo snel kan zelfvertrouwen verkruimelen, kennelijk.

Griekspoor heeft de achtervolging ingezet

Nog altijd is Van de Zandschulp als de mondiale nummer 34 de hoogst gerangschikte Nederlander, maar de actualiteit deed anders vermoeden. Het kopmanschap bleek een papieren werkelijkheid, nu althans. Wetende dat Griekspoor ook nadrukkelijk de achtervolging heeft ingezet.

De 26-jarige Nieuw-Venneper begon het jaar met de eindzege in het Indiase Pune. Inmiddels beslaat de winstreeks zeven partijen en is op de wereldranglijst plek 95 voor 63 verruild.

Door die opmars was van onderschatting bij Van de Zandschulp (27) zeker geen sprake. De twee zijn trainingsmaten en kennen elkaars kwaliteiten en zwaktes dus. De vraag was slechts wie het meest in balans was.

‘Ik was klaar om van hem te winnen’

Griekspoor gaf het antwoord. Hij serveerde sterk, wisselde aanvallen af met een doordachte verdedigingsstrategie. En: hij bleef uiterst koelbloedig. Zo ontmantelde hij zijn tegenstander. In zowel de eerste als tweede set had hij aan één servicedoorbraak voldoende, in het derde bedrijf vermorste hij één opslagbeurt en sloeg zelf twee keer toe. “Ik was klaar om van hem te winnen”, zei Griekspoor tegen de NOS. “Het was mijn momentum.”

Voor hem wacht nu een optreden in de derde ronde, een primeur voor hem in een major. Dan treft hij in de Griek Stefanos Tsitsipas een speler van het kaliber potentieel grandslamkampioen. Griekspoor: “Dat is waarvoor je het doet, je meten met deze jongens. Laten we proberen nog even door te pakken.”

