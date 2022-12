Menstruatiepijn, en toch winnen: Jutta Leerdam spreekt zich uit

Jutta Leerdam schaatste zich afgelopen weekend naar een mooi record. In de Nederlandse avond van zondag op maandag presteerde ze iets wat haar Nederlandse collega’s nooit deden: vier keer op rij een wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter winnen. Dit keer was ze de beste in Calgary, Canada, in 1.12,53.

Heel makkelijk was dat alleen niet gegaan. Bij de NOS gaf ze namelijk aan dat ze een dag eerder, op zaterdag, nog helemaal uitgeteld op haar kamer had gelegen. Ze had menstruatieklachten. Toch reed ze hard, maar na afloop liet ze in een interview weten dat ze toch echt even zwarte vlekken voor haar ogen zag. “Wacht even, ik val bijna flauw”, zei ze. Het kwam omdat ze er nog steeds last van had.

Het opvallendst was nog dat het opvallend was dat Leerdam er over sprak. Er zijn niet veel topsporters die er tegen media open over zijn. Bij de NOS zei Leerdam dat zij er juist geen moeite mee heeft, omdat haar familie er ook geen punt van maakt. Maar vorig jaar bleek nog uit Brits onderzoek dat vrouwelijke atleten het lastig vonden om er (vooral) met een mannelijke coach over te praten. Meer voorlichting was noodzakelijk, concludeerden de onderzoekers, om ongesteldheid aan de ene kant sportief zo te behandelen als enige andere fysieke beperking, en aan de andere kant om het bespreken van het onderwerp te vergemakkelijken.

Het abnormale genormaliseerd

Bovendien is er in de topsport nog steeds druk om niet toe te geven aan de klachten van menstruatie, niet alleen in het schaatsen. Hoogleraar Sport en Recht aan de VU Marjan Olfers zei eind 2020 in Trouw dat ze ooit meemaakte dat wielrensters in een kringgesprek blij aan het vertellen waren dat hun menstruatie was gestopt. “Dat betekende dat hun lichaamsgewicht mooi laag was. Het abnormale werd genormaliseerd.”

Tegelijk is er wel een beweging gaande waardoor menstruatie in topsport tot andere regelgeving leidt. Vooral in het tennis is dat het geval. Zo vervalt hoogstwaarschijnlijk voor vrouwen de verplichting op wit ondergoed op Wimbledon. Dit omdat tennissters zich gingen uitspreken over menstruatie en de eventuele zichtbaarheid tijdens wedstrijden. Onder meer de Britse Heather Watson had dat meegemaakt, vertelde ze in Britse media. “Ik hoopte echt dat het niet zichtbaar zou zijn.”

Leerdam had er afgelopen weekend op de wedstrijddag niet zoveel last van dat ze een slechte race reed, ook al zei ze wel dat het haar vooraf onzeker had gemaakt. De onzekerheid is mentaal moeilijk. “Ik heb er geen invloed op. Dat haat ik.”

Het schaatsen ging desondanks goed, al vond ze zichzelf niet perfect rijden. Ze was wel ruim de snelste op het ijs. De Japanse Miho Takagi bleef meer dan een halve seconde achter Leerdam, 66 honderdsten van een seconde om precies te zijn. De Amerikaanse Kimi Goetz werd derde. Het grote verschil stemde Leerdam wel weer tevreden. “Ik heb geen idee wat het is, ik kan mijn kracht goed kwijt”, zei ze bij de NOS. “De basis voelt goed en het gaat gemakkelijk hard. Dat betekent dat ik goed ben.”

