Memphis Depay: Soms moet ik in bescherming genomen worden

“Memphis! Memphis!” Het is maandagavond iets voor achten als tientallen kinderen hun kelen schor schreeuwen richting Memphis Depay.

De aanvaller van FC Barcelona steekt even zijn hand op en vertrekt dan snel richting de kleedkamer van het trainingsveld in Zeist, waar het Nederlands elftal dan net de eerste oefensessie heeft afgewerkt richting het WK in Qatar. “Ik ga naar de gym, jongens”, had Depay even daarvoor gezegd tegen een handjevol journalisten. Schrijvende pers kon niet eens een vraag stellen aan de nummer 10 van Oranje.

Terwijl er toch veel te vragen was. De belangrijkste kwestie was uiteraard voorgelegd door twee cameraploegen: is Depay fit? De spits kampt al sinds eind september met een hamstringblessure, die hij opliep in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. “Ik voel me steeds fitter, steeds beter worden”, zei Depay over zijn fysieke staat. “Ik heb heel hard gebikkeld om hier te komen.”

Oranje geen revalidatiecentrum

Bondscoach Louis van Gaal had eind vorige week, toen hij zijn selectie bekendmaakte, nog lovende woorden uitgesproken over Depay. Hoewel Van Gaal vindt dat het Nederlands elftal geen revalidatiecentrum is, was er over de uitverkiezing van Depay beslist geen discussie, zei hij. De oud-PSV’er, topscorer in de kwalificatiereeks (twaalf doelpunten), had daarvoor een te grote rol gespeeld in de plaatsing voor het WK.

Wel gaf Van Gaal te kennen dat hij in de openingswedstrijd, maandag tegen Senegal, Depay niet in de basis zal laten starten. Dat wordt waarschijnlijk Vincent Janssen (Antwerp). Depay, met een zilverkleurige oorbel in zijn rechteroor, snapte die gedachte wel. “Ik wil hier mijn bijdrage leveren”, zei hij nadrukkelijk. “Niet één wedstrijd, maar een heel toernooi. De bondscoach weet wat het beste voor het team is, maar ook voor mij. Soms moet ik in bescherming genomen worden.”

Afgaande op zijn eerste werkdag bij Oranje lijkt hij hartstikke fit. Depay, gewapend met zwarte handschoenen tegen de kou, doet de hele training mee. De laatste oefensessie op Nederlandse bodem is dan wel licht van aard; een warming-up, een rondo, wat loopwerk, en ten slotte nog een partijspel. Na ruim een uur zit de bijeenkomst erop.

Shirts geveild voor migranten De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders. “Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan”, zei aanvoerder Virgil van Dijk. “Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren.” De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt tot het volgende duel. De tenues die Oranje tijdens de laatste interlandperiode droeg, werden ook geveild. De 50.000 euro die dat opleverde, gaan naar hetzelfde doel.

Extra spektakel

De sfeer zit er de hele training goed in te midden van de Zeisterbossen. Een dj draait vrolijke deuntjes als de spelers het veld opkomen, een rookkanon zorgt voor extra spektakel en het merendeel van de 1500 aanwezige supporters gilt de namen van de 26 geselecteerde WK-gangers.

“Andries” klinkt het, naar SC Heerenveen-doelman Noppert, die nog geen interland gespeeld heeft. En, even later: “Virgil! Virgil!” De Oranje-aanvoerder zwaait met een brede glimlach terug. De 31-jarige verdediger staat aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi met Oranje.

Ook Dumfries (Internazionale) en Kenneth Taylor (Ajax) zijn gewoon van de partij, ondanks dat ze afgelopen weekend geblesseerd uitvielen bij de competitiewedstrijd van hun club.

Een terugslag

Depay (28) zei niet gevreesd te hebben voor zijn tweede WK-deelname. “Gewanhoopt heb ik niet”, zegt de de 81-voudig international, terwijl de stoom uit zijn mond komt op deze koude, kraakheldere avond. “Dit is het leven; vallen en opstaan. Ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Ik had eerder fit kunnen zijn. Alleen, ik had een terugslag.”

Waar Depay vooral van baalde, is dat hij zijn club niet kon helpen de afgelopen maanden. “Dat was wel moeilijk”, bekende hij. “Ik heb in een belangrijke periode veel wedstrijden in clubverband gemist. Na een blessure leer je je lichaam te respecteren. Dat is niet altijd even makkelijk. Er komt veel bij kijken. Vooral mentaal komt er meer bij kijken dan mensen denken.”

Met zijn hoofd is Depay nu waar hij wil zijn. Bij het WK in Qatar. Vandaag vliegt hij met Oranje naar de oliestaat.

Lees ook:

Column John Graat

Waarom ik wél naar het WK in Qatar ga