Memphis Depay is nog niet bezig met Qatar: ‘Als voetballer leef je in het moment’

Nee, hij heeft zelf nog geen beelden gezien van de opkomst van het Noorse elftal woensdag in Gibraltar. Memphis Depay heeft wel gehoord dat de Noren met T-shirts aandacht hadden gevraagd voor de naleving van mensenrechten, uiteraard gericht op de situatie in Qatar.

“Het is een statement. Er zijn ook andere manieren. Wij willen samen met andere landen kijken wat wij kunnen doen. Dat is ook beter dan dat elk individu wat gaat roepen”, zegt Depay vanaf de KNVB Campus in Zeist. Hij heeft er net een sessie in het krachthonk op zitten. “Het is logisch dat er vragen over Qatar zijn, maar er zijn andere toernooien geweest in landen waar slechte dingen gebeuren. Nu ligt dit onder het vergrootglas.”

Het Nederlands elftal kreeg deze week kritiek omdat de stellingname van bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum over het discutabele WK volgend jaar in Qatar veel te slap zou zijn geweest. Van concrete initiatieven van Oranje is nog geen sprake. Als spelers van internationale allure, zoals Depay, zich krachtig zouden uitspreken, zou dat invloed kunnen hebben op de Qatarese overheid, denken mensenrechtenorganisaties.

Transferperikelen op de achtergrond

“Wij hebben zeker een stem”, reageert Depay. “Maar ik leef ook heel erg in het moment. In Frankrijk heb ik mijn teamgenoten bij Lyon hier ook niet over gehoord. Ook andere sterren in het voetbal niet. Het is misschien moeilijk te begrijpen als je zelf geen voetballer was, maar wij leven in het moment, daar ligt onze focus.”

Waar zijn eigen aandacht nu dan ligt? Op de achtergrond spelen transferperikelen. De overgang naar het Barcelona van de vorige bondscoach Ronald Koeman is volgens Catalaanse media praktisch rond, al worden ook Paris Saint-Germain en Juventus genoemd als kandidaten om de 27-jarige aanvaller deze zomer transfervrij over te nemen van Olympique Lyon.

Maar zijn eerste zorg ligt nu bij het spel van Oranje en vooral hoe dat beter kan. Woensdag ging het dramatisch mis in Turkije (4-2). Dezelfde avond begon in het vliegtuig terug naar Nederland de verwerking. Depay: “We waren heel teleurgesteld, het gaf een zuur gevoel. Er moeten een paar schepjes bovenop. De kwaliteit moet omhoog, de scherpte en bepaalde details. Daar zijn we het over eens. Gelukkig kunnen we zaterdag al reageren.”

Is dit Oranje niet te lief?

Zelf excelleerde hij onder Frank de Boer nog niet zoals hij onder Koeman floreerde. Depay vindt vooral dat hij efficiënter moet worden. Zijn vrije trappen misten doel en zelfs een penalty kon hij niet verzilveren. In het veld bleken de internationals niet in staat elkaar te corrigeren. Is dit Oranje niet wat te lief en te aardig, voor elkaar én de tegenstander? Depay: “Wij zijn echt wel eerlijk tegen elkaar. Deze groep kan alles tegen elkaar zeggen. Sommige dingen hóef je niet eens te zeggen. We moeten elkaar nu ook niet aanpraten dat het een dramatische wedstrijd was. Ik zag die bal van Matthijs (de Ligt, red.) over de lijn gaan en zelfs na die 3-0 keken we elkaar aan, zo van: we geloven er nog in.”

Toch stond de matte uitstraling van Oranje in schril contrast met de winnaarsmentaliteit bij de Turken. Wijnaldum zei woensdagavond al dat de wil van Turkije groter leek dan bij zijn eigen team. Maar een echte leider in het veld om het vuurtje aan te steken, lijkt dit Nederlands elftal niet te hebben. Depay erkent dat de nog altijd geblesseerde Virgil van Dijk wordt gemist. “Zeker. Maar Virgil kan het ook niet alleen. Iedereen moet een leider zijn. Dat kan nog beter ja. Dat leiderschap zit nu vooral bij de jongens met de meeste interlands. Elkaar coachen, daarin kunnen de jonge jongens denk ik nog wel stappen maken.”

Nederland ontvangt in deze WK-kwalificatiereeks zaterdag Letland in de Johan Cruijff Arena, waarop dinsdag een trip naar Gibraltar volgt. Depay: “De vibe in de selectie is nog meer dan goed hoor”.

