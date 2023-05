Melvin Twellaar (26) wil via Slovenië naar Parijs roeien. ‘Ik ben me bewust van mijn A-status’

Toen Melvin Twellaar vorig jaar als onderdeel van zijn stage meeliep met kinderen in de Amsterdamse wijk de Bijlmer, viel hem op hoe groot het verschil was tussen de mensen in zijn sport – roeien – en de kinderen op het sportveld in Amsterdam-Zuidoost. “Ik merkte dat kinderen daar wel achterstaan op het moment dat ze worden geboren. Sommigen hebben niet eens geld voor contributie. Hoe kun je dan ooit een topper worden?”

Twellaar (26) is deze week een van de Nederlandse kanshebbers op het EK roeien in Slovenië, dat donderdag begint. Na een succesvol jaar in de skiff, de eenmansboot, is hij terug in de dubbeltwee. Samen met maatje Stef Broenink, met wie hij in Tokio olympisch zilver behaalde. Het doel is zo goed en zo snel mogelijk roeien. En daarna door naar de Spelen van Parijs, volgend jaar.

Maar net als zoveel roeiers is Twellaar niet alleen topsporter. Zijn studie pedagogiek biedt een brede blik op de wereld, al is het vooralsnog vooral een afleiding van het monotone topsportleven. “Als je een mindere dag hebt, dan vind ik studie interessant en biedt het even wat anders.”

Op de WK roeien in 2022, in het Tsjechische Račice, won Melvin Twellaar zilver. Beeld ANP, EPA

Hij vertelt langs de Bosbaan, vlak voor het EK. Over zijn sport, natuurlijk, maar ook over hoe hij de wereld ziet dankzij zijn studie. In de Bijlmer sportte en sprak hij twee dagen in de week met kinderen. “Zij zaten op het sportveld in plaats van op school. Terwijl we een potje voetbal aan het spelen waren, konden we het tussen neus en lippen door hebben over problemen die ze hebben. Dat werkte beter voor hen.”

Volgen op Instagram

Wat Twellaar opviel was het grote verschil tussen zijn milieu en dat van de kinderen in de Bijlmer. “Sommige ouderen staan er financieel slecht voor of spreken de taal niet. Dan merk je dat er een groot verschil is met de welvarende studentensport die het roeien toch is. Veel kinderen daar kunnen dus al niet eens de contributie betalen voor een sportvereniging. Daar gaat het al mis. Er zit zo vroeg in het leven al zoveel verschil tussen kinderen.”

Heeft de topsporter dan een rol om die kinderen een kans te bieden? “Ja, tuurlijk. Je wil de sport toegankelijk maken voor iedereen. Al is dat wel heel lastig. Die kinderen maken mij er in ieder geval wel bewust van dat ik een A-status heb, dat ik het supergoed voor elkaar heb. Ik kan weleens minder klagen.”

Twellaar nam de leerlingen uiteindelijk niet mee naar de Bosbaan, waar hij als lid van de Nederlandse selectie traint. Het kwam er door zijn drukke schema niet van. Wel volgen sommige leerlingen hem op Instagram. Wat een voor topsporter zien zij? Iemand die deze week in Slovenië, samen met Broenink, revanche probeert te nemen op de Franse ploeg die het duo in Tokio van olympisch goud afhield. Op het EK wordt duidelijk of de boot van Twellaar en Broenink opnieuw mee kan met de top; de twee zijn een jaar uit elkaar geweest.

Praten met handgebaren

De studie doet Twellaar ernaast. Afgelopen voorjaar ging zijn stage over sociale vaardigheden. Twellaar probeerde de kinderen hun emoties te laten herkennen. “Ik wilde ze inzicht geven in die emoties. Om er uiteindelijk mee om te leren gaan.”

Zijn opvoeding helpt hem, zegt hij op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Roeibond aan de Amsterdamse Bosbaan. “Veel communicatie gaat non-verbaal. Ik leerde praten met handgebaren, mijn ouders zijn beide doof. Daardoor denk ik dat ik lichaamstaal sneller oppik.”

Het was op het EK roeien vorig jaar in München dat de ouders van Twellaar eens live het commentaar bij de race van hun zoon konden volgen, via een doventolk. Twellaar werd daar Europees kampioen in de skiff. Het was een unieke ervaring voor het hele gezin.

De hoop is dat ook Parijs volgend jaar een unieke ervaring wordt. De Spelen zijn het grootste doel. In aanloop naar dat toernooi zal de studie even opzij worden gezet. Het gaat dan vooral om trainen, slapen en beter worden. Maar eerst het EK: “Dit wordt voor ons voor de eerste keer weer echt racen. En hoe dat gaat? Dat wordt echt afwachten.”

Lees ook:

Olympisch roeier Bjorn van den Ende kampte met boulimia. ‘De angst om zwaarder te worden, beheerste mijn leven’

Roeier Bjorn van den Ende (37) kampte met de eetstoornis boulimia. De afzwaaiend topsporter en tweevoudig olympiër spreekt voor het eerst openlijk over de worsteling.